Boric inicia gira a Asia y apuesta por mantener neutralidad en medio de guerra arancelaria entre China y EE.UU.

Aunque ha tenido poco tiempo debido a que también se ha hecho cargo de temas de la contingencia, como el Acuerdo por la Paz y el Entendimiento, el Presidente Gabriel Boric ha ocupado algunas horas de esta semana para preparar su gira a Asia.

El Mandatario partió ayer viernes -a las 19.45, con una delegación de dos autoridades- rumbo a Japón -Tokio y Osaka- y, posteriormente, estará en China, donde participará del IV Foro de Ministros y la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y tendrá encuentros con sus principales autoridades y un grupo de empresarios.

Todo esto en el marco del conflicto arancelario mundial que han protagonizado, principalmente, el gigante asiático y el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump.

Así, en la antesala de la gira, el Mandatario -junto al canciller Alberto van Klaveren y el encargado de asuntos internacionales del Segundo Piso, Carlos Figueroa- ha estado preparando lo que será su relato en un periplo considerado complejo y en el cual tendrá extremo cuidado en sus intervenciones.

En La Moneda son conscientes de que se debe mantener la neutralidad y mayor prudencia posible, sobre todo en el periplo que tendrá Boric en Beijing, donde estará entre el próximo lunes y miércoles. Esto, porque cualquier declaración desafortunada puede tener efectos en la diplomacia con Estados Unidos, relación que el gobierno ha buscado llevar en buenos términos, pese a la arremetida de Trump de subir los aranceles de casi todos los países del globo.

En el contexto del conflicto geopolítico, el gobierno quiere intentar ser neutral, más allá de los gestos que Boric ha hecho al Presidente de China, Xi Jinping, y las duras críticas que ha vertido contra su par estadounidense, a quien llegó a comparar con un intento de “emperador”.

El Ejecutivo también ha intentado apostar por la diversificación comercial para no depender de una sola potencia, así como la defensa del multilateralismo. Ambas ideas serán parte del foco de la gira y del relato de Boric.

Las peticiones de excancilleres

Ante la nueva gira de Boric, uno de los excancilleres de Sebastián Piñera, Roberto Ampuero, emplazó al Mandatario a “ser prudente y ajustarse a los textos visados por Cancillería, y evitar improvisar”.

Y agregó: “No debe seguir criticando al Presidente Trump, pues puede traer repercusiones. (...). Boric debe estar consciente de que bajo las actuales circunstancias, ni para la Unión Europea existe la posibilidad de una equidistancia con respecto a las potencias en pugna”.

Roberto-Ampuero.jpg

El excanciller, senador e integrante de la delegación, José Miguel Insulza (PS), dijo -en la misma línea- que “no deberíamos ser parte de ningún conflicto. Trataría de no involucrarme en eso (guerra arancelaria), no hacer declaraciones sobre eso. Hay que hablar francamente con nuestros amigos chinos y japoneses, pero ser parcos en las declaraciones públicas”.

16 SEPTIEMBRE 2024 JOSÉ MIGUEL INSULZA FOTO PEDRO RODRÍGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

El senador Francisco Chahuán (RN), también integrante de la comitiva, agregó que “lo más importante es que Chile ha afirmado su compromiso con el libre comercio, su diversificación con nuevas economías. Hay que seguir insistiendo en que la defensa del libre comercio debe ser una piedra angular de nuestras relaciones internacionales”.

3 DE ENERO 2025 FRANCISCO CHAHUAN SENADOR DE RENOVACIÓN NACIONAL FOTO PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Por su parte, el excanciller de Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz, sostuvo: “La prudencia diplomática siempre es recomendable, más aún en momentos delicados de tensión global entre China y Estados Unidos. Chile debe mantener la mejor relación con EE.UU., pero sin hipotecar sus lazos soberanos con otras potencias como China”.

24 de Julio de 2019/SANTIAGO Excancilleres llegan hasta el Palacio de La Moneda para reunirse con el Presidente de la Republica (en la imagen, Heraldo Muñoz). FOTO:CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO Cristobal Escobar/AgenciaUno

En esa línea, agregó que “soy partidario de una política de autonomía inteligente de Chile ante esta pugna, sin alinearse con ninguno de los dos. Tampoco podemos vetar a China, porque tendría consecuencias complejas para nuestro país”.

Al abordar la idea de que no se puede “vetar” al gigante asiático para cuidar las relaciones con Estados Unidos, Muñoz tocó un asunto que, en privado, han defendido desde el Ejecutivo. Esto, porque Chile fue invitado por China al foro de la Celac y una posible negativa a asistir también podría haber implicado una complicación, sobre todo al considerar que el Presidente Boric se encontraría por esas fechas en el continente.

Otro exministro de Relaciones Exteriores que abordó la visita del Mandatario a China fue Ignacio Walker, quien afirmó que “la prudencia es la gran virtud de la política, tanto interna como externa. Chile ha cultivado una buena relación con China y Estados Unidos. No podemos caer en esa confrontación, guerra arancelaria entre dos potencias”.

Santiago 10 de enero 2024 Entrevista al político y académico Ignacio Walker Foto: Juan Farías / La Tercera. Foto: Juan Farias

La visita de Boric a Beijing también está precedida de diversos conflictos en Chile con empresas con capitales chinos: primero con el atentado a una central hidroeléctrica de Rucalhue -donde el Ejecutivo se reunió con el embajador chino-; luego con el fallido proyecto astronómico en Antofagasta, y el último ante la cancelación de proyectos enfocados en litio de las compañías BYD y Tsingshan.

La embajada china intentó despejar esta última polémica al advertir que ellos siguen interesados en invertir en Chile. Más tarde, el titular de Economía, Nicolás Grau, salió a confirmar que ambas iniciativas estaban canceladas.

El fantasma ruso

Antes de reunirse con Boric, esta semana el Presidente chino, Xi Jinping, estuvo en Rusia con el Mandatario de dicho país, Vladimir Putin.

En el encuentro, ambos líderes mundiales estrecharon su alianza estratégica ante la irrupción de Trump y sus medidas arancelarias. Además, la asociación entre los dos países se da en medio de la guerra que sostiene Rusia con Ucrania, nación a la que Boric ha defendido públicamente en reiteradas ocasiones.

Desde Santiago miran atentos este antecedente, pero son claros al despejar la importancia de China en Chile, pues son el primer socio comercial.

En esos términos lo abordó ayer la vocera (S) del gobierno, Aisén Etcheverry. “El trabajo que hacemos con países diversos en materia comercial es una línea de trabajo permanente, que va en paralelo con la defensa de los DD.HH., esas líneas no se mueven”, sostuvo.

Esta no será la última vez que el gobierno aborde el “fantasma ruso”, pues Moscú integra el bloque económico “BRICS” (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica), que sesionará en Río de Janeiro en julio próximo, donde Boric está invitado.

Allí el Mandatario nacional se verá las caras con la delegación de Putin, a la que ha criticado en duros términos, aunque en Palacio recalcan que aquello ocurrirá en calidad de invitado y no como miembro del espacio.

El itinerario de Boric en Asia

Boric aterrizará el domingo en Tokio, donde se reunirá con el primer ministro, Shigeru Ishiba.

Esa misma jornada viajará a Osaka, para participar del “Día de Chile” en la exposición mundial que se realiza en dicha ciudad. El mismo día el Mandatario también encabezará un encuentro empresarial.

Ese 12 de mayo, a las 23 horas, Boric llegará a Beijing y asistirá a la IV Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Foro China-Celac.

Allí el Mandatario coincidirá por primera vez en la gira con su par chino, Xi Jinping, así como con los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Lula da Silva, quien en abril se comprometió a hacer gestiones personales para concretar la participación del Jefe de Estado chileno en este encuentro.

En su segundo día en la capital china, donde pernoctará dos noches, el Jefe de Estado encabezará un nuevo encuentro empresarial, cuyo objetivo, según Presidencia, “es profundizar los vínculos estratégicos y comerciales entre ambos países. (...). Se enmarca en la relación consolidada entre ambos países, que este año cumple 55 años desde el establecimiento de vínculos diplomáticos y 20 desde la firma del Tratado de Libre Comercio”.

El 14 de mayo, en tanto, el Presidente se reunirá con Xi Jinping y, posteriormente, con el vicepresidente chino, Han Zheng. Luego de eso, Boric partirá de regreso a Chile.

En el avión de vuelta no estará el canciller Alberto van Klaveren, quien, tras participar de la visita a China, retornará a Japón para reunirse con el canciller de ese país. Esto, en línea de seguir diversificando el comercio nacional.

La delegación con la que Boric estará en Asia la integran cuatro ministros: Van Klaveren, Esteban Valenzuela (Agricultura), Juan Carlos Muñoz (Transportes) y Carolina Arredondo (Cultura), además de la subsecretaria Claudia Sanhueza.

También irán en el avión presidencial los senadores Insulza, Chahuán, Iván Moreira (UDI) y representantes del mundo empresarial, como Rosario Navarro (Sofofa) y Antonio Walker (SNA).