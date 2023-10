Boric inicia gira a China con focos en reactivación económica y fortalecer la relación estratégica entre ambos países

En un vuelo que contempla escalas en Brasil, Cabo Verde, Egipto e India, finalmente el Presidente Gabriel Boric comenzó su viaje a China, en su primera gira presidencial al país asiático, que estará enfocada en fortalecer la relación estratégica y comercial entre ambos países y en la reactivación económica.

La primera parada al arribar al gigante asiático será en Chengdú, ciudad a la que el Mandatario llegará el sábado y donde dictará una clase en la Universidad de Sichuan. Al día siguiente estrenará la Chile Week junto a una delegación de seis ministros -el canciller Alberto Van Klaveren, Camila Vallejo (Segegob), Esteban Valenzuela (Agricultura), Nicolás Grau (Economía), Jessica López (MOP) y Juan Carlos Muñoz (Transportes)-, además de 10 parlamentarios: los senadores Iván Moreira (UDI) y Ricardo Lagos Weber (PPD) y los diputados Miguel Ángel Calisto, Eric Aedo (DC), Karol Cariola (PC), Javiera Morales (CS), Ximena Ossandón (RN), Rubén Oyarzo (PDG), Natalia Romero y Francisco Undurraga (Evópoli). También habrá una amplia delegación empresarial.

El Boeing 767 que la Fuerza Aérea de Chile (FACh) pone a disposición de los viajes presidenciales agotó sus horas de vuelo durante las emergencias climáticas que afectaron al país este año. Esto obligó al Presidente a viajar a Asia en una aeronave de menor tamaño, con capacidad para 35 personas, que le impide llevar a toda la comitiva. Por esta razón, algunos parlamentarios y ministros viajaron en vuelos comerciales.

Vuelo comercial del canciller cancelado y ausencia de asesores clave

Por ejemplo, el canciller debía viajar este miércoles e incluso alcanzó a subir una imagen desde el aeropuerto, pero finalmente su vuelo fue cancelado y tomará un vuelo este jueves en el mismo horario que el Presidente, pero en uno comercial.

El Presidente realizará una de las giras más importantes de su gestión sin Carlos Figueroa, su principal asesor en temas internacionales, quien se encuentra de vacaciones por su luna de miel. Eso generó molestia en algunos parlamentarios e incluso la diputada de la bancada republicana, Catalina del Real, decidió bajarse del viaje.

Durante la gira el principal consejero del Mandatario será el canciller. Además, el gobierno de China invitó al expresidente Eduardo Frei, quien ha trabajado por años en los vínculos con Asia, por lo que se sumará a algunas actividades de la delegación.

Cuidados en el tono y cita con Xi Jinping

En La Moneda definieron una estrategia para evitar complicaciones en las salidas comunicacionales durante el viaje: no abordar las condenas a las violaciones de los Derechos Humanos en declaraciones públicas, sino que mantener el asunto en privado.

Hace pocas semanas el Presidente, en entrevista en Washington Post, había dicho que “lo que podemos exigir a todos es el respeto del derecho internacional y los derechos humanos. Esto se aplica a todos los países del mundo, incluida China”.

Pero en la previa del viaje, la ministra Vallejo dejó claro que no se referirán a la materia en las vocerías.

“Son culturas distintas, tienen y responden a acuerdos distintos. En el caso de las relaciones con China se han establecido mecanismos para abordar esto desde antes de que el Presidente asumiera, y tenemos instancias multilaterales y bilaterales. Si mal no lo recuerdo, la última reunión para abordar temas asociados a derechos humanos fue en enero o febrero de este año. Son temas que el Presidente ha abordado en instancias adecuadas para aquello, no es que se esté omitiendo o que no se quieran abordar, porque son importantes”, dijo la ministra, quien recibió críticas de parlamentarios por su presencia en la gira, ya que es poco usual que los voceros acompañen a los mandatarios a viajes internacionales.

De todas formas, el Presidente tendrá instancias diplomáticas para ver el tema. A raíz de la participación en el Foro de la Franja y la Ruta, en Beijing, Boric sostendrá reuniones bilaterales con el Presidente de China, Xi Jinping; el presidente de la Asamblea Nacional del Pueblo, Zhao Leji y el Primer Ministro, Li Qiang.

Además, el próximo martes participará de una cena junto a autoridades de más de 100 países que estarán presentes, por lo que en La Moneda esperan confirmar más instancias de diálogos en los próximos días.

El Presidente también aprovechará de hacer recorridos culturales junto a la delegación: visitará la Gran Muralla China y la Ciudad Prohibida, entre otras actividades.