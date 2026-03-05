Boric insta a Kast a retomar el diálogo “inmediatamente” y La Moneda se prepara para ola fiscalizadora de la OPE

El Presidente Gabriel Boric este miércoles emplazó a su sucesor, José Antonio Kast, para echar pie atrás en su ofensiva de terminar de forma anticipada, e inédita, con el tradicional proceso de cambio de mando.

“Manifiesto mi disposición absoluta y la de todo mi gobierno de retomar inmediatamente las reuniones de traspaso de mando con el gobierno entrante”, dijo Boric en el marco de la presentación de avances de infraestructura portuaria de Punta Arenas, donde tuvo su última gira regional.

La idea original era que el Mandatario emitiera una declaración para abordar el tema durante la tarde, luego de una actividad en el ex-Club Hípico de la ciudad. Sin embargo, Boric decidió adelantar sus palabras para atender la grave crisis que se desató a raíz del proyecto de cable submarino chino y que este martes tuvo su punto de mayor tensión con el fuerte cara a cara entre el Mandatario y el Presidente electo en La Moneda.

Dicha bilateral en Palacio no alcanzó ni los 25 minutos y terminó de manera abrupta, pues Kast le solicitó de entrada a Boric que se retractara por haber dicho que le informó el 18 de febrero de la iniciativa de China Mobile que enfureció a Estados Unidos al punto de aplicar castigos a representantes del gobierno chileno.

El Presidente se negó a hacer lo que le pidió su sucesor y el encuentro culminó de manera anticipada. Junto a eso, desde la administración entrante también suspendieron el proceso de cambio de mando, acusando falta de confianza.

En ese contexto, en medio de una fría jornada en Magallanes, el Jefe de Estado apuntó que “más allá de las tensiones, de las diferencias que pueden haber, más allá de incluso la diferente evaluación de los hechos, en Chile tenemos tradiciones republicanas que nos enorgullecen y que tengo la convicción que tenemos que honrar”.

Las palabras de Boric reflejan el diseño del Ejecutivo para enfrentar la nueva etapa de la crisis. Esta consiste en emplazar a Kast a retomar el diálogo por el traspaso de mando y a reforzar que, en el duelo de versiones, es la Oficina del Presidente Electo (OPE), dicen, la que se ha equivocado.

El diseño lo afinaron en La Moneda un selecto grupo de asesores de Boric, luego de la vocería en la que Kast tiró el mantel este martes. El comité es conformado por los ministros Álvaro Elizalde, del Interior, y Camila Vallejo, de la Secretaría General de Gobierno; el jefe de gabinete del Mandatario, Carlos Durán; la encargada del Segundo Piso, Aisén Etcheverry, y el director de la Secretaría de Comunicaciones, Pablo Paredes.

En ese mismo encuentro, se decidió que fuera la ministra Vallejo quien saliera en La Moneda a insistir en la idea de retomar los encuentros bilaterales entre las figuras del gobierno saliente y el entrante.

Ante la insistencia de La Moneda en este punto, desde la OPE debió responder este miércoles la vocera de la administración de Kast, Mara Sedini.

La futura titular de la Segegob concedió un punto de prensa en Las Condes. “Nosotros nunca hemos cortado el diálogo. El diálogo sigue abierto con el gobierno actual y con quien quiera aportar a nuestro país”, indicó al ser consultada por el emplazamiento del Presidente Boric.

La Moneda se prepara para la ofensiva fiscalizadora

Mientras instan a la OPE a retomar el diálogo, en La Moneda también comenzaron a prepararse para la ofensiva anunciada por Kast tras su reunión con Boric.

Esta arremetida consiste en realizar una auditoría total a la administración saliente, denominada como “fuerza de tarea” que estará a cargo del próximo jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval.

Se trata de una de las medidas centrales que ya había anunciado Kast durante su campaña para ganar la elección presidencial. Sin embargo, ayer tras el impasse público con el gobierno entrante, desde La Moneda se reforzó el mensaje a los ministerios y delegaciones de que es necesario acelerar la entrega de información y tomar los resguardos ante la inminente ofensiva de la oposición.

Este miércoles el Presidente también se refirió en Magallanes a la medida de Kast. En entrevista con el programa “Una mañana en familia” del medio ITV Patagonia de Punta Arenas, el Jefe de Estado indicó: “Bienvenidas sean todas las auditorías que sean necesarias. Y las cosas que haya que mejorar, pues que se mejoren. Yo en esto tengo la conciencia muy tranquila y creo que Chile está cansado de ver pelear a sus autoridades”.

Y luego agregó: “Acá no podemos quedarnos en pelea chicas. Todos tenemos que estar a la altura de nuestras responsabilidades y yo por lo menos voy a seguir en esa línea. Como dije, nuestra mano está tendida. Depende del futuro gobierno si la toma o no”.