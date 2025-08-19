Boric insta al Parlamento a aprobar proyecto que pone fin al CAE: llamó a votar “pensando en las familias y la educación”

El Presidente Gabriel Boric este martes hizo un llamado al Parlamento para aprobar el proyecto que pone fin al CAE y que crea el nuevo Financiamiento público para la Educación Superior (FES).

El Mandatario entregó estas declaraciones desde la comuna de La Pintana, donde en horas de esta mañana encabezó la entrega de la primera etapa del Proyecto Habitacional Eco Barrio La Platina.

El Jefe de Estado asistió junto a los ministros de Vivienda, Carlos Montes; de la Secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo; de Salud, Ximena Aguilera; de Agricultura, Esteban Valenzuela; de Transportes, Juan Carlos Muñoz, entre otras autoridades.

En la parte final de su alocución, la máxima autoridad del país se refirió a la iniciativa en materia de educación y que fue una de sus promesas de campaña. El proyecto se vota mañana miércoles en sala de la Cámara de Diputados.

“Quiero decirles que además a nosotros nos quedan siete meses de gobierno, pero vamos a seguir luchando hasta el último día para construir un país más justo”, dijo.

En ese sentido, el Presidente sostuvo que: “Hoy, seguramente, hay muchos de sus hijos que están o aspiran a estar en la universidad. Y no queremos que sus hijos, que sus familias carguen una mochila de deuda. Como hemos luchado desde hace mucho tiempo, tenemos la convicción que la educación es un derecho y no debiera ser una pesada mochila para las familias”.

Y luego agregó: “Esta semana, en el Parlamento, se vota el proyecto que termina con el CAE. Lo dijimos en las calles: fin al CAE. Y quiero hacer un llamado a los parlamentarios y parlamentarias a votar pensando en las familias y en la educación”.

“No quiero que se ponga en la familia chilena, en aquellos estudiantes que han tenido que pagar tres veces el monto de su carrera por estudiar, a quienes hoy día aún pagan hasta un 15% de sus ingresos producto de esta deuda. Eso es injusto”, remarcó.

En su llamado, el Jefe de Estado además apuntó que “depende del Parlamento que se apruebe el proyecto que pone fin al CAE y crea el nuevo Fondo de Financiamiento de la Educación Superior”.