Boric llama al nuevo Congreso a rechazar proyecto de conmutación de penas que beneficiaría a condenados en causas de DD.HH.

Un fuerte llamado al nuevo Congreso Nacional fue el que hizo este martes el Presidente Gabriel Boric, en el que instó a que el proyecto de conmutación de penas que se encuentra en tramitación sea rechazado en el ciclo parlamentario que se inicia.

Esto, dado que entre las causales que contemplaba la iniciativa, aprobada en su idea de legislar por el Senado, son amplias y dejan con reclusión domiciliaria no solo a exuniformados implicados en causas de derechos humanos, sino también a homicidas seriales, violadores y narcotraficantes.

El Mandatario se dirigió a los parlamentarios entrantes en medio de su discurso en la inauguración de la 29° Comisaría de La Farfana, en Maipú.

Mientras se refería a materias referentes a la seguridad, el Jefe de Estado lanzó: “Me preocupa profundamente en materia de seguridad, que en el Congreso se impulsen iniciativas que pretenden una conmutación de penas para delincuentes que han cometido los actos más gravosos contra el país”.

Y luego agregó: “Nuestro llamado, como gobierno en ejercicio, como sector político, como Jefe de Estado, es a que el futuro Congreso rechace este proyecto que consagra la impunidad”.

El llamado de Boric se produce en su último día como Mandatario en ejercicio, pues mañana miércoles se realizará en el Congreso Nacional la ceremonia de transmisión de mando presidencial, en que entregará el poder a su sucesor, José Antonio Kast.

El Jefe de Estado ya había dado cuenta de su postura y la de su sector el pasado miércoles, con una publicación en sus redes sociales.

Los crímenes de lesa humanidad son una de las acciones más horribles que reconoce nuestra legislación y también el mundo entero. El proyecto de ley que busca conmutar penas y que se aprobó en general hoy en el Senado, no solo permitiría que estos condenados estén en sus… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 5, 2026

“Los crímenes de lesa humanidad son una de las acciones más horribles que reconoce nuestra legislación y también el mundo entero. El proyecto de ley que busca conmutar penas y que se aprobó en general hoy en el Senado, no solo permitiría que estos condenados estén en sus domicilios, sino que también aquellos con condenas por homicidio, parricidio y violación”, escribió en X.

En esa declaración, también instó a no continuar con la iniciativa: “Hago un sentido llamado al Senado de la República para que no retrocedamos en derechos humanos en Chile, por quienes sufrieron, por quienes lucharon, por las víctimas de estos graves delitos, por el presente y el futuro”.