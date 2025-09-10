Calentando motores para el debate: Matthei con alcaldes, Kast en el gimnasio y Parisi apoyado por su hermana

Este miércoles, a través de la señal de Chilevisión -y en horario prime-, los ocho candidatos a La Moneda se enfrentarán por primera vez en un debate televisivo.

Particularmente en la derecha, y con la excepción del diputado Johannes Kaiser, todos los otros aspirantes -Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Franco Parisi- ya se han enfrentado a este formato en sus intentos previos por llegar a la Presidencia de la República.

El debate consta de tres segmentos. En el primero, los moderadores realizarán distintas preguntas a los candidatos, en las que cada uno contará con tres minutos para responder.

Posteriormente, en un segundo espacio, los abanderados podrán preguntar directamente a dos de sus competidores .

Es aquí donde se espera se generen los principales cruces, los que fueron definidos por sorteo la semana pasada. Así, por ejemplo, mientras Kast emplazará a la abanderada oficialista, Jeannette Jara, y a Eduardo Artés, Matthei hará lo propio con el republicano y Marco Enríquez-Ominami.

Jara, por su parte, podrá interpelar a Artés y al independiente Harold Mayne-Nicholls.

Por último, cada candidato contará con un minuto para unas palabras de cierre.

La importancia del primer encuentro televisivo obligó a que ninguno de los abanderados tuviera agenda pública durante la jornada de este miércoles.

Así lo transparentó la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas. Matthei compartió en Instagram una foto frente a su computador, rodeada de varias minutas, afinando los últimos detalles de su preparación para el debate.

“He estado preparándome y estudiando para el debate de esta noche (...). Vamos a debatir lo que de verdad les importa a los chilenos: cómo devolverle la esperanza a Chile con orden, seguridad y oportunidades para todos”, escribió.

Además de su equipo de campaña, la exalcaldesa de Providencia estará acompañada por cinco jefes comunales: Rodrigo Wainraight, de Puerto Montt; Sacha Razmilic, de Antofagasta; Carol Bown, de San Miguel; Isabel Valenzuela, de Colina, y Mario Desbordes, alcalde de Santiago.

En distintos grupos de WhatsApp se difundió la convocatoria para apoyar a través de redes sociales a la candidata con los hashtags #EvelynMatthei #EvelynPresidente.

Lo propio hizo durante esta mañana José Antonio Kast. El líder republicano subió un video a redes sociales donde se lo ve entrenando en el gimnasio para “recargar energías”.

El líder del Partido Nacional Libertario y candidato Johannes Kaiser (PNL) estará acompañado por su esposa, Ivette Avaria. Además de su jefe de campaña, el diputado Cristián Labbé; el coordinador de campaña, Francisco Harrison; Luis Felipe Cuéllar, jefe del área programática de Seguridad; Víctor Espinosa, jefe del área programática de Economía; Patricio Lagomarsino, periodista del podcast ‘Ideas con fuerza’, y Fernando Ortiz, jefe de comunicaciones de la campaña.

En tanto, Parisi acudirá en compañía de su hermana y asesora Zandra Parisi; de su jefe territorial, José Mansilla; su jefa programática, María Elena Bello; el jefe económico del programa, Juan Carlos Fernández, y los asesores Rubén Parra y Fernando Sagredo.