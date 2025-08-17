Las ocho cartas presidenciales que competirán por llegar a La Moneda en las elecciones de noviembre

Este lunes 18, a las 23.59, se alcanza el plazo fatal para la inscripción de las candidaturas presidenciales que competirán en la primera vuelta de noviembre para llegar a la Presidencia de nuestro país.

En total, hasta el momento son ocho candidatos a la Presidencia, quienes estarían en la primera vuelta: Jeannette Jara, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Franco Parisi, Johannes Kaiser, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés.

Además de los candidatos presidenciales, durante la jornada del sábado se terminaron de inscribir tres listas parlamentarias que competirán por cupos en las parlamentarias de noviembre. En total, cinco pactos estarán presentes en la papeleta, eso sin contar a los movimientos y partidos que lo harán fuera de alianzas.

“Chile Grande y Unido” -UDI, RN, Evópoli y Demócratas-, “Unidad por Chile” -PC, PS, DC, FA, PPD, PL y PR- y “Verdes, Regionalistas y Humanistas” -FREVS, AH, Transformar y Archipiélago Soberano- se sumaron a las listas “Cambio por Chile” -PSC, PNL y Republicanos- e “Izquierda Ecologista Popular” -Partido Igualdad y Humanista-.

Así las cosas, este es un detalle de los ocho candidatos q u e b u scarán llegar a La Moneda .

Johannes Kaiser

El actual diputado por el distrito 10 en la Región Metropolitana tendrá su primera experiencia como carta presidencial como representante del Partido Nacional Libertario (PNL), el cual fundó en 2024 tras abandonar el Partido Republicano.

Durante su vida tuvo una serie de empleos y también estudió diversas materias tanto en Chile como en Alemania, aunque no concluyó ninguna carrera en la educación superior.

En Chile, estudió derecho en la Universidad Finis Terrae, mientras que en Alemania cursó diversas materias en la Universidad de Heidelberg y de Innsbruck. En esta última ciudad también mantuvo una serie de empleos temporales.

Además de lo anterior, también creó en 2013 un canal de YouTube donde reflejaba sus ideales políticos: “El Nacional-Libertario”. Luego que José Antonio Kast creara el Partido Republicano, se unió a este en 2019, pero discrepancias con la colectividad durante el segundo proceso constituyente lo llevaron a dejar el partido y fundar en 2024 el Partido Nacional Libertario.

Santiago 14 de agosto 2025. El fundador del Partido Nacional Libertario PNL, Johannes Kaiser, inscribe oficialmente su candidatura presidencial en el Servel, a la espera de la ratificacion por parte del organismo electoral. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

José Antonio Kast

El fundador del Partido Republicano buscará, por tercera ocasión, llegar a La Moneda tras intentarlo primero en 2017 como independiente y posteriormente en 2021, donde ya como representante de los republicanos perdió en segunda vuelta contra el actual Mandatario, Gabriel Boric.

Abogado de la Universidad Católica, forma parte del Colegio de Abogados y durante la década de 1990 ejerció libremente su profesión y también fue profesor de derecho civil y comercial en el Instituto de Economía de la Universidad Católica.

Kast se postuló en 1996 a la alcaldía de Buin, donde quedó en segundo lugar y ejerció como concejal, siendo en ese entonces militante de la UDI. Tras ello, en 2002 postuló como diputado por el antiguo distrito 30 en la RM, donde resultó electo. Se mantuvo como parlamentario por aquella circunscripción -y entre 2013 y 2017 por el distrito 24- durante 16 años.

En 2016 abandonó su militancia en la UDI, principalmente justificado en sus pretensiones presidenciales. Así, en 2019 fundó el Partido Republicano.

12.08.2025 Moneda Patria Investments Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Evelyn Matthei

La representante de Chile Vamos y Amarillos competirá por segunda vez a la presidencia tras su experiencia en 2013, cuando cayó en segunda vuelta ante Michelle Bachelet tras alcanzar 37.38% de los sufragios.

Actualmente militante de la UDI desde 1999, entre 1987 y 1993 fue parte de Renovación Nacional, casa política que dejó luego de la polémica del Kiotazo. Es licenciada en economía de la Universidad Católica.

Durante su trayectoria política fue electa diputada durante dos períodos -entre 1989 y 1997-. Posteriormente, fue durante 14 años senadora por la Región de Coquimbo -1997 y 2011-.

Sin terminar su segundo período, dejó su cargo para asumir como ministra del Trabajo entre 2011 y 2013 en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Luego de su fallida candidatura presidencial, en 2016 postuló como alcaldesa de Providencia, donde estuvo hasta 2024 cuando confirmó su segunda postulación a La Moneda.

12.08.2025 Moneda Patria Investments Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Harold Mayne-Nicholls

Este sábado, el periodista, y quien fuera reconocido por su rol como presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), anunció que había logrado reunir las firmas para presentar su primera candidatura presidencial.

Mayne-Nicholls estudió periodismo en la Universidad Católica durante la década de 1980. Tras titularse, trabajó principalmente en el periodismo deportivo en medios como La Nación, El Mercurio, La Tercera y revistas deportivas de la época.

En 1991 ejerció como jefe de prensa para la Copa América desarrollada en nuestro país. Este cargo lo llevó a tener acercamientos con la FIFA, que en 1993 lo invitó a colaborar en la gestión de prensa para el mundial de EE.UU. 1994. Así, desde ese año hasta 2012 colaboró en diversas áreas de organización para la FIFA, a la que renunció ese año aludiendo presiones de la ANFP, organización que comandó entre 2007 y el 2011.

En febrero de este año se conoció el interés del dirigente deportivo de asumir una candidatura presidencial. Aunque tuvo acercamientos con el Partido Radical, finalmente asumió una candidatura independiente.

Harold Mayne-Nicholls Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Franco Parisi

El fundador y líder del Partido de la Gente (PDG) se postulará por tercera vez a La Moneda tras sus incursiones en 2013 y 2021, en que alcanzó 10,11% y 12,80% de los sufragios, respectivamente.

Ingeniero comercial de la Universidad de Chile, realizó un doctorado en administración de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos y ejerció como profesor en economía en diversas universidades de este país. Además llegó a ser vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y fue consejero designado en Cochilco entre 2010 y 2012.

Tras su primera incursión a la presidencia como independiente en 2013, intentó una segunda ocasión en 2017, pero terminó bajándose. En 2019, junto a Gino Lorenzini fundó el Partido de la Gente, casa política que representó como candidato presidencial en 2021, donde logró el tercer lugar en la primera vuelta detrás de José Antonio Kast y Gabriel Boric.

Marco Enríquez-Ominami

El cineasta y exdiputado tendrá su quinta carrera hacia La Moneda tras lograr el pasado 3 de agosto superar la barrera de las 35 mil firmas, el requisito de parte del Servel para inscribir una candidatura presidencial independiente.

Hijo de Miguel Enríquez -cofundador y secretario general del MIR-, tras la muerte de su padre durante la dictadura huyó junto a su madre a Francia, aunque posteriormente regresaron a Chile. Estudió filosofía y literatura en la Universidad de Chile entre 1991 y 1996, además de realizar un taller intensivo para directores de cine en La Fémis de París.

Militante del Partido Socialista, durante la década de 1990 trabajó en diversas campañas electorales, incluyendo la de su padrastro, Carlos Ominami .En 2005, ME-O fue electo diputado por el distrito 10. Tras cuatro años, en 2009 busca participar en su primera candidatura presidencial, pero debido a que el PS decidió apoyar a Eduardo Frei Ruiz-Tagle, abandonó el partido.

Tras lograr recolectar las firmas necesarias para presentar su candidatura, en su primera postulación logró el tercer lugar con un 20,14% de los votos, solo detrás de Sebastián Piñera y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Tras ello, funda el Partido Progresista (PRO), al que representó en sus siguientes incursiones a la presidencia en 2013, 2017 y 2021. Sin embargo, en ninguna de esas ocasiones logró superar la primera vuelta.

Jeannette Jara

La exministra del Trabajo del actual gobierno del Presidente Gabriel Boric tendrá su primera experiencia en una elección presidencial. Alcanzó su condición de carta del oficialismo tras superar en las pasadas primarias del 29 de junio a Carolina Tohá (PPD), Gonzalo Winter (FA) y a Jaime Mulet (FREVS).

La militante del Partido Comunista desde los quince años, es administradora pública de la Universidad de Chile y abogada de la Universidad Central, además de tener un magíster en administración pública de la Usach.

Antes de liderar la cartera del Trabajo, trabajó en un rol fiscalizador en el Servicio de Impuestos Internos (SII). Entre 2016 y 2018 se desempeñó como subsecretaria de Previsión Social durante el segundo mandato de Michelle Bachelet.

Además, también se postuló a la alcaldía de Conchalí en 2021, sin embargo con un 18,78% de los sufragios perdió contra René de la Vega.

Santiago 14 de agosto 2025. Jeannette Jara se reune con el Comite Ejecutivo de la Central Unica de Trabajadores. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Eduardo Artés

El profesor y líder del Partido Comunista Chileno (Acción Proletaria) se presentará por tercera vez como candidato a La Moneda tras sus intentos en 2017 y 2021. Según confirmó a este medio, habría logrado reunir los patrocinios necesarios para presentar su candidatura independiente e inscribirla en el Servel, aunque todavía estaría reuniendo apoyos adicionales.

Tras finalizar sus estudios secundarios, se graduó como cerrajero. Estudió pedagogía en la Escuela Normal Abelardo Núñez y posteriormente en la en ese entonces Universidad Técnica del Estado (actual USACH). Ejerció como profesor de historia en la escuela Bernardo Núñez de Cerro Navia durante 31 años.

Siendo militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR), por discrepancias con el movimiento fundó el Partido Comunista Acción Proletaria. En su minuto, llegó a ser critico al gobierno de Salvador Allende.

Durante la transición democrática, Artés fundó diversos movimientos de izquierda, como la coalición Movimiento de Izquierda Democrática Allendista. En 2005, postuló al Senado por circunscripción Santiago Poniente, no resultando electo. Tras fundar en 2015 la Unión Patriótica (UP), fue candidato presidencial por aquel partido en 2017 y 2021. En la primera ocasión logró 33.690 sufragios -un 0,57% del total de votos-, mientras que la última vez obtuvo 103.202 votos -equivalentes a 1.47% del total-.