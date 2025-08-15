Calisto arremete contra Chile Vamos tras anunciar candidatura: “Están perdiendo una oportunidad de crecer hacia el centro”

Después de anunciar que irá como candidato independiente para un cupo del Senado por la Región de Aysén, el diputado Miguel Ángel Calisto arremetió contra la coalición de Chile Vamos.

“Yo creo que Chile Vamos está perdiendo una oportunidad de crecer hacia el centro, de crecer hacia nuevos electores a través de la plataforma del Partido Demócratas. Desde el primer momento, no han entendido el rol que juega el Partido Demócratas en esta estructura", comentó.

“Para ellos es más cómodo mirar hacia la extrema derecha y no hacia un electorado más moderado o más de centro ”, señaló.

Cabe recordar que desde el principio la UDI no cedió a que el independiente fuera por el cupo al Senado por el desafuero que tiene por la imputación de delitos de fraude al Fisco.

Por ello anunció este viernes que “vamos a presentar nuestra candidatura al Senado como independiente por la Región de Aysén”.

“De esa manera, nuestra única lealtad y nuestra única dependencia, sin duda, va a ser de parte de la gente de Aysén, de la gente que me conoce, y así no vamos a tener que depender de las cúpulas políticas de Santiago ”, sumó.

Con ello, Calisto solo necesitaría 203 firmas habilitadas para presentar su candidatura a senador por Aysén de la circunscripción senatorial 14, las cuales ya estaría reuniendo para concretar su inscripción.

Calisto agregó que “jamás voy a anteponer mi interés particular por sobre el interés colectivo y no es mi intención, y nunca lo ha sido, afectar las negociaciones del Partido Demócratas con Chile Vamos”.

Finalmente dijo que “quiero agradecer al partido por todo el apoyo entregado durante este tiempo, por defender principios como la presunción de inocencia”.

“Creo que la señal que emiten es muy importante no solamente para mí, sino que también para el mundo político, respecto a la importancia de la lealtad, respecto a la importancia de la comunidad y de valores que lamentablemente hoy día en la política se han perdido”, explicó.

Finalmente, el diputado Calisto subrayó que “quiero reiterar mis agradecimientos también a la gente de Aysén, que nos ha acompañado durante tres procesos eleccionarios, con las más altas mayorías regionales, e indicarles que nuestro compromiso siempre va a estar con la gente que me conoce y mi lealtad va a estar con ellos”.

Cabe recordar que este anuncio permitiría que la coalición de derecha y Demócratas logren llegar a un acuerdo para la lista parlamentaria.

Con eso, las directivas de Chile Vamos y Demócratas se reunieron a las 10.00 horas de este viernes en la sede de Renovación Nacional (RN) para discutir sobre la lista parlamentaria.