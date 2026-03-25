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    Política

    Camaño anuncia querella por injurias y calumnias contra Franco Parisi y Javier Olivares tras comentarios sobre su vicepresidencia

    El diputado por la región de Ñuble, independiente electo en cupo DC, junto a Jaime Mulet decidieron votar por la carta del oficialismo, Jorge Alessandri (UDI), para la presidencia de la Cámara, lo que generó críticas desde la oposición. El acuerdo definió la vicepresidencia de la instancia para Camaño y la presidencia de la Comisión de Constitución para Mulet.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Felipe Camaño (Ind. DC)

    El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Felipe Camaño (Ind. DC), detalló la mañana de este miércoles que la demanda judicial por injurias y calumnias que presentó en contra del excandidato presidencial Franco Parisi (PDG) y del parlamentario Javier Olivares (PDG).

    El conflicto habría surgido luego de la elección de la presidencia de la Cámara la semana pasada. Precisamente tras conversaciones con el oficialismo, tanto Camaño como Jaime Mulet (FRVS) habrían entregado su voto a Jorge Alessandri (UDI) para presidir la instancia por sobre Pamela Jiles (PDG), la carta que había acordado la oposición. Con este resultado, Camaño también habría terminado como vicepresidente junto a Alessandri.

    En ese sentido, abordó esta situación en una entrevista con Radio Universo. Primeramente, detalló que no habría sido expulsado de la bancada DC, como se habría comenzado a señalar tras estos hechos.

    De izquierda a derecha: Jorge Alessandri, Felipe Camaño y Ximena Ossandón Dedvi Missene

    “Con papeles firmados, la Democracia Cristiana a mí me mandata a negociar con la derecha y por otro lado, el exjefe de bancada, Héctor Barría, negocia con la izquierda. El diputado Barría adelanta sin consultarle a nadie de la bancada lo que es un acuerdo que también se le había mandatado a él”, explicó sobre las negociaciones previas.

    A nosotros se nos había mandatado a negociar y mejorar el acuerdo, lo cual se logró con creces y finalmente hacen que yo honre mi palabra junto a Jaime Mulet y seamos los únicos que dimos el salto para este acuerdo amplio, un acuerdo administrativo que no es un acuerdo político", agregó al respecto.

    Precisamente criticando a los detractores de esta situación, Camaño anunció la querella por injurias y calumnias contra el fundador del PDG, Franco Parisi, y el parlamentario de la misma tienda, Javier Olivares.

    A la izquierda el diputado Javier Olivares; a la derecha el fundador y excandidato presidencial del PDG, Franco Parisi

    Las instituciones hay que cuidarlas y no podemos tolerar de que haya personas que quieran hacer un show mediático”, explicó.

    En particular, detalló que el diputado Olivares lo habría tratado en diversos medios de “ladrón” y “huaso vendido”, entre otros epítetos.

    Por otro lado, sobre Parisi detalló que la querella sería por su comentario respecto a que su voto por Alessandri habría sido comprometido por un puesto en BancoEstado para su madre.

    “Se dijo directamente que yo me había vendido para conseguirle un puesto en el BancoEstado a mi madre. Eso es totalmente falso porque ella es funcionaria de carrera hace más de 33 años”, explicó.

    A lo que agregó: “Por tanto, yo no voy a permitir que estas personas que quieren hacer política barata y sacando de foco lo importante, vengan de esta forma a levantar testimonio y que generen una horda de violencia, una horda en redes sociales de gente que se queda con ese relato”.

    “La justicia está para ello. Y nosotros no dudamos ni un minuto en hacer las acciones judiciales correspondientes, lo cual ya en este caso la querella frente a Franco Parisi está admisible y también estámos a la espera de que lo esté en este caso el desafuero del diputado Javier Olivares”, concluyó el diputado por Ñuble.

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    Más sobre:Felipe CamañoFranco ParisiJavier OlivaresQuerellaDesafueroInjuriasCalumnias

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