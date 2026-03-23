SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Desde perder la presidencia a tensiones internas: el complejo aterrizaje del PDG en la Cámara de Diputados

    La primera semana del partido del excandidato presidencial Franco Parisi fue compleja. El primer día, en una definición de infarto, Pamela Jiles (PDG) perdió la elección por el control de la mesa ante Jorge Alessandri (UDI). Un coletazo de eso fue un llamado al orden a Cristián Contreras -diputado de la misma bancada-, que se desmarcó del acuerdo y votó por Juan Marcelo Valenzuela.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones

    Son 14 los diputados que conforman la bancada del Partido de la Gente. Dados los equilibrios al interior de la Cámara, esta colectividad resulta clave para la aprobación de proyectos de ley, acusaciones constitucionales y elección de la Mesa de la corporación.

    Por ello, desde ambos sectores políticos se apresuraron para llegar a un pacto con este partido para asegurar el control total de la Cámara. Tras idas y vueltas, fue la izquierda -junto con la Democracia Cristiana- la que logró sellar un acuerdo con el PDG.

    Pese al acuerdo al que llegó este partido con la actual oposición, en la elección de la Mesa de la Cámara ocurrieron descuelgues que echaron por la borda las posibilidades de que la candidata del sector, Pamela Jiles (PDG), pudiera presidir la corporación.

    Por un lado estuvieron los diputados Felipe Camaño (ind.-DC) y Jaime Mulet, quienes cruzaron el Rubicón y, a cambio de una vicepresidencia y de la presidencia de la Comisión de Constitución, respectivamente, le dieron su voto al candidato del oficialismo, Jorge Alessandri (UDI).

    Sin embargo, otro descuelgue que se suscitó fue la votación de un diputado del PDG, Cristián Contreras, quien desconoció el acuerdo que su propio sector había adoptado y, en señal de rechazo, votó por Juan Marcelo Valenzuela, el jefe de la bancada.

    Este episodio obligó a la bancada a tomar decisiones. El miércoles se produjo una reunión en la oficina de la bancada entre los 14 diputados. “Fue un cara a cara”, relatan testigos, donde los 13 diputados le hicieron ver a Contreras su disconformidad con el actuar que tuvo en la votación. Esta especie de llamado al orden, además, desactivó toda posibilidad de una sanción mayor, una decisión que en los días previos no se descartaba.

    Este, sin embargo, no fue el único paso en falso de Contreras, pues en esa misma semana anunció una batería de proyectos de ley, entre ellos plebiscitar la reposición de la pena de muerte. Sin embargo, oficialmente esas iniciativas aún no han sido ingresadas.

    19.06.17 PROGRAMA LA HERMANDAD REALIZADO POR CHV CRISTIAN CONTRERAS RADOVIC - DOCTOR FILE - PERIODISTA - ESCRITOR - RETRATOS CAROLINA REYES M. / LA CUARTA

    Otra encrucijada por la que tuvo que pasar el PDG -particularmente el diputado Patricio Briones- fue en la Comisión de Ciencias.

    En función del acuerdo al que había arribado el PDG con la izquierda, la presidencia de ese espacio legislativo le correspondía a Daniel Manouchehri (PS).

    Sin embargo, la derecha le dio sus votos a Briones, con el objetivo de evitar que el socialista liderara esa comisión. Así, el oficialismo en bloque se plegó al diputado PDG. En medio de la votación y con una incomodidad imposible de ocultar, el exbasquetbolista le dio su voto a Manouchehri, dejando un resultado de 7 a 6 en favor del representante de Coquimbo.

    En el caso de que Briones hubiese votado por sí mismo, habría sido un empate 7 a 7. Ese escenario dejaba en manos del presidente incidental -en ese momento Andrés Celis (RN)- la potestad de elegir al mandamás de la comisión. Consciente de eso, el diputado PDG optó por respetar el acuerdo que suscribió su partido y cedió la presidencia de Ciencias.

    En la Comisión de Zonas Extremas, fue el azar el que no estuvo del lado del PDG. Al momento de la votación, la diputada Stephanie Jéldrez (republicana) propuso a Jorge Díaz (DC), el jefe de bancada de ese partido, para presidir la comisión. Además, solicitó que fuera votado por unanimidad.

    Sin embargo, Boris Barrera (PC) no dio su visto bueno y, acto seguido, Carlos Bianchi (ind.-PPD) propuso a Alexis Nahuelquín (PDG) para liderar esta instancia.

    Al haber un empate en la primera votación, los diputados intentaron arribar a un acuerdo, sin embargo no fue posible y la votación se repitió nuevamente con un empate.

    Por lo mismo, debieron resolver mediante el lanzamiento de una moneda. La suerte, en ese caso, estuvo del lado de Díaz y le imposibilitó al diputado PDG liderar la comisión.

    Donde el PDG sí tuvo triunfos fue en la Comisión de Mujer y en la de Desarrollo Social. En la primera la candidata del PDG Eileen Urqueta recibió el respaldo de la derecha en voz de Claudia Mora (RN), quien la propuso para presidir el espacio.

    Luego de varias tensiones -principalmente por una pugna entre Emilia Schneider (FA) y Valentina Becerra (republicana)-, la frenteamplista terminó por plegarse a la candidatura de la diputada del PDG y terminó siendo electa por unanimidad.

    En Desarrollo Social, en tanto, la subjefa de la bancada del PDG, Tania Ramírez, ganó la elección para conducir ese espacio por 9 a 3.

    Más sobre:PolíticaCámara de DiputadosPDGLa Tercera PM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Filial brasileña de Claro adquirirá el control de proveedor de internet en Brasil

    Comitiva de policías PDI repele a disparos asalto en servicentro de Buin: delincuentes resultaron heridos y fueron detenidos

    El boom de la cosmética coreana: quiénes están detrás de su explosión de ventas

    El impacto del menor consumo de vino a nivel global: sólo dos viñas cierran con ganancias en 2025 y otras cuatro anotan pérdidas

    Presidenta de la Asociación de Casinos: “Hacienda va a tener que revisar bien cómo se le va a dar sustentabilidad a esta industria”

    Los escándalos del jefe de Gabinete argentino que complican al gobierno de Milei

    Lo más leído

    1.
    Schalper fija posición frente al gobierno de Kast: advierte error en cambios a gratuidad y emplaza a Sedini

    Schalper fija posición frente al gobierno de Kast: advierte error en cambios a gratuidad y emplaza a Sedini

    2.
    Ante alza “inevitable” de combustibles: Paulina Núñez compromete celeridad en tramitación de medidas económicas

    Ante alza “inevitable” de combustibles: Paulina Núñez compromete celeridad en tramitación de medidas económicas

    3.
    Boric empieza a definir su futuro político

    Boric empieza a definir su futuro político

    4.
    José Antonio Kast: “Vamos a tomar decisiones difíciles, con transparencia, y no vamos a retroceder”

    José Antonio Kast: “Vamos a tomar decisiones difíciles, con transparencia, y no vamos a retroceder”

    5.
    Alessandri advierte sobre posible veto de EE.UU. a candidatura de Bachelet a la ONU

    Alessandri advierte sobre posible veto de EE.UU. a candidatura de Bachelet a la ONU

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron

    El clima en la Tierra se está volviendo “más extremo”, advierten los expertos: cuáles son los efectos más preocupantes

    El clima en la Tierra se está volviendo “más extremo”, advierten los expertos: cuáles son los efectos más preocupantes

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Santiago Wanderers vs. Flamengo por la Copa Libertadores Sub 20

    A qué hora y dónde ver a Santiago Wanderers vs. Flamengo por la Copa Libertadores Sub 20

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. U. de Concepción por la Copa de la Liga

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. U. de Concepción por la Copa de la Liga

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Atlético en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Atlético en TV y streaming

    Comitiva de policías PDI repele a disparos asalto en servicentro de Buin: delincuentes resultaron heridos y fueron detenidos
    Chile

    Comitiva de policías PDI repele a disparos asalto en servicentro de Buin: delincuentes resultaron heridos y fueron detenidos

    Ministra Steinert solicita remoción de la número tres de la PDI y abre primer flanco con las policías

    El primer test de Kast: la renovación del estado de excepción en La Araucanía y el Biobío

    Filial brasileña de Claro adquirirá el control de proveedor de internet en Brasil
    Negocios

    Filial brasileña de Claro adquirirá el control de proveedor de internet en Brasil

    Internet fijo: Chile registra la banda ancha más económica de América Latina según JPMorgan

    Las Big Four apuestan a que los préstamos de bancos a empresas repuntarán en 2026

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica
    Tendencias

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    El clima en la Tierra se está volviendo “más extremo”, advierten los expertos: cuáles son los efectos más preocupantes

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    José Mourinho rompe en llanto en el homenaje póstumo a su histórico entrenador de porteros
    El Deportivo

    José Mourinho rompe en llanto en el homenaje póstumo a su histórico entrenador de porteros

    Cambios importantes en las definiciones y mayor dinero: el escenario que depara la versión 2026 de la Libertadores

    La regla de la UEFA que tiene al Betis de Manuel Pellegrini en las puertas de la próxima Champions League

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron
    Tecnología

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Cuando Chile recibió a Hollywood: la historia de las superproducciones que se grabaron en el país
    Cultura y entretención

    Cuando Chile recibió a Hollywood: la historia de las superproducciones que se grabaron en el país

    El huracán (todavía) lleva tu nombre: un relato de Jaime Bayly

    Paolo Sorrentino: “La vanidad y el oportunismo son totalmente incompatibles con la política”

    Los escándalos del jefe de Gabinete argentino que complican al gobierno de Milei
    Mundo

    Los escándalos del jefe de Gabinete argentino que complican al gobierno de Milei

    Italia: un referéndum muy politizado sobre la reforma judicial

    China advierte de que la guerra en Irán amenaza con arrastrar a Medio Oriente a “un caos incontrolable”

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones
    Paula

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones

    Ni rápido ni lento: así funciona el metabolismo

    Reducción mamaria: las razones detrás de la decisión