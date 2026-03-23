Desde perder la presidencia a tensiones internas: el complejo aterrizaje del PDG en la Cámara de Diputados

Son 14 los diputados que conforman la bancada del Partido de la Gente. Dados los equilibrios al interior de la Cámara, esta colectividad resulta clave para la aprobación de proyectos de ley, acusaciones constitucionales y elección de la Mesa de la corporación.

Por ello, desde ambos sectores políticos se apresuraron para llegar a un pacto con este partido para asegurar el control total de la Cámara. Tras idas y vueltas, fue la izquierda -junto con la Democracia Cristiana- la que logró sellar un acuerdo con el PDG.

Pese al acuerdo al que llegó este partido con la actual oposición, en la elección de la Mesa de la Cámara ocurrieron descuelgues que echaron por la borda las posibilidades de que la candidata del sector, Pamela Jiles (PDG), pudiera presidir la corporación.

Por un lado estuvieron los diputados Felipe Camaño (ind.-DC) y Jaime Mulet, quienes cruzaron el Rubicón y, a cambio de una vicepresidencia y de la presidencia de la Comisión de Constitución, respectivamente, le dieron su voto al candidato del oficialismo, Jorge Alessandri (UDI).

Sin embargo, otro descuelgue que se suscitó fue la votación de un diputado del PDG, Cristián Contreras, quien desconoció el acuerdo que su propio sector había adoptado y, en señal de rechazo, votó por Juan Marcelo Valenzuela , el jefe de la bancada .

Este episodio obligó a la bancada a tomar decisiones. El miércoles se produjo una reunión en la oficina de la bancada entre los 14 diputados. “Fue un cara a cara”, relatan testigos, donde los 13 diputados le hicieron ver a Contreras su disconformidad con el actuar que tuvo en la votación. Esta especie de llamado al orden, además, desactivó toda posibilidad de una sanción mayor, una decisión que en los días previos no se descartaba.

Este, sin embargo, no fue el único paso en falso de Contreras, pues en esa misma semana anunció una batería de proyectos de ley, entre ellos plebiscitar la reposición de la pena de muerte. Sin embargo, oficialmente esas iniciativas aún no han sido ingresadas .

19.06.17 PROGRAMA LA HERMANDAD REALIZADO POR CHV CRISTIAN CONTRERAS RADOVIC - DOCTOR FILE - PERIODISTA - ESCRITOR - RETRATOS CAROLINA REYES M. / LA CUARTA

Otra encrucijada por la que tuvo que pasar el PDG -particularmente el diputado Patricio Briones- fue en la Comisión de Ciencias.

En función del acuerdo al que había arribado el PDG con la izquierda, la presidencia de ese espacio legislativo le correspondía a Daniel Manouchehri (PS).

Sin embargo, la derecha le dio sus votos a Briones, con el objetivo de evitar que el socialista liderara esa comisión. Así, el oficialismo en bloque se plegó al diputado PDG. En medio de la votación y con una incomodidad imposible de ocultar, el exbasquetbolista le dio su voto a Manouchehri, dejando un resultado de 7 a 6 en favor del representante de Coquimbo.

En el caso de que Briones hubiese votado por sí mismo, habría sido un empate 7 a 7. Ese escenario dejaba en manos del presidente incidental -en ese momento Andrés Celis (RN)- la potestad de elegir al mandamás de la comisión. Consciente de eso, el diputado PDG optó por respetar el acuerdo que suscribió su partido y cedió la presidencia de Ciencias .

En la Comisión de Zonas Extremas, fue el azar el que no estuvo del lado del PDG. Al momento de la votación, la diputada Stephanie Jéldrez (republicana) propuso a Jorge Díaz (DC), el jefe de bancada de ese partido, para presidir la comisión. Además, solicitó que fuera votado por unanimidad.

Sin embargo, Boris Barrera (PC) no dio su visto bueno y, acto seguido, Carlos Bianchi (ind.-PPD) propuso a Alexis Nahuelquín (PDG) para liderar esta instancia.

Al haber un empate en la primera votación, los diputados intentaron arribar a un acuerdo, sin embargo no fue posible y la votación se repitió nuevamente con un empate.

Por lo mismo, debieron resolver mediante el lanzamiento de una moneda. La suerte, en ese caso, estuvo del lado de Díaz y le imposibilitó al diputado PDG liderar la comisión.

Donde el PDG sí tuvo triunfos fue en la Comisión de Mujer y en la de Desarrollo Social. En la primera la candidata del PDG Eileen Urqueta recibió el respaldo de la derecha en voz de Claudia Mora (RN), quien la propuso para presidir el espacio.

Luego de varias tensiones -principalmente por una pugna entre Emilia Schneider (FA) y Valentina Becerra (republicana)-, la frenteamplista terminó por plegarse a la candidatura de la diputada del PDG y terminó siendo electa por unanimidad.

En Desarrollo Social, en tanto, la subjefa de la bancada del PDG, Tania Ramírez, ganó la elección para conducir ese espacio por 9 a 3.