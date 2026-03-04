SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Cámara aprueba reforma al sistema político y rechaza fusión de partidos pequeños

    La iniciativa, entre otros aspectos, establece que en lugar el 0,25% del total de votos emitidos en cada región, los partidos reúnan 0,3% del padrón para constituirse.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Valparaíso, 3 de marzo 2025. Sesión de la Cámara de Diputados. Sebastián Cisternas/Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    En la tarde de este miércoles, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la reforma al sistema político, por 99 votos a favor, 22 en contra y ocho abstenciones. De esta manera, la iniciativa volverá al Senado a tercer trámite

    Sin embargo, varias indicaciones fueron sometidas a votación particular, algunas de ellas a petición del diputado Tomás Hirsch, de Acción Humanista, hoy en disolución. Éstas fueron consideradas por el parlamentario como “peligrosas” y finalmente prosperaron.

    La iniciativa establece que en lugar el 0,25% del total de votos emitidos en cada región, los partidos reúnan 0,3% del padrón para constituirse.

    También permitía la fusión de colectividades que no alcanzaron el umbral en la última elección, un punto que fue duramente criticado por parlamentarios oficialistas como el diputado Daniel Manouchehri (PS), quien consideró que esta indicación es “un traje a la medida” para partidos como Evopoli y Demócratas. Esta disposición, no obstante, fue rechazada cuando se sometió a votación particular.

    El Ejecutivo buscaba también hacerse cargo de esa inquietud de los partidos en disolución, con la propuesta “excepcionalísima” de que estos pueden fusionarse con otros que hayan obtenido el 5% de la votación a nivel nacional siempre y cuando tengan un parlamentario electo en los últimos comicios. La misma posibilidad corría para las tiendas con cuatro parlamentarios electos.

    El proyecto también aborda el financiamiento público para los partidos. Lobos explicó ayer que ello se traduce en que “no podrán acceder a financiamiento público aquellos partidos que no tienen representación parlamentaria,asimismo cuando un parlamentario se va a no ser todo un partido no puede llevarse el financiamiento, digamos, al partido que lo recibe, sino que se mantiene íntegramente en el de origen".

    “También se complementó eso con el tema de las asignaciones parlamentarias en las modificaciones a la ley orgánica, efectivamente,si un parlamentario o parlamentaria se cambia de comité, el financiamiento correspondiente a ese comité se mantiene en el comité de origen”, añadió la ministra.

    Por otra parte, establece que en los estatutos de la colectividad se debe condenar “a los sistemas totalitarios, al uso de la violencia, el propugnarla o incitar a ella como método de acción política”, así como “los actos de corrupción y reafirmar su compromiso con la probidad y la transparencia en la actividad política”.

    Más sobre:Reforma al sistema político

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Partido Comunista inicia proceso tras denuncia de ministros Vallejo, Cataldo y Gajardo contra Jadue

    Wom alcanzó 100% de localidades conectadas que acordó con el CDE por proyecto 5G

    Eduardo Lagos se activa tras incautación de celulares en domicilio de su secretaria y pide limitar extracción de datos

    “La trama del cable terminó con su candidatura”: Squella refuerza su negativa a Bachelet y los otros factores que evalúan en la OPE

    Radiografía a Irán: cómo es la sociedad gobernada por el régimen islámico

    La simbólica vuelta de Boric a Derecho: Presidente asistirá al lugar que vio nacer su carrera política a días del 11M

    Lo más leído

    1.
    Sedini afirma que gobierno electo de Kast se enteró de la gravedad del cable chino “por la prensa”

    Sedini afirma que gobierno electo de Kast se enteró de la gravedad del cable chino “por la prensa”

    2.
    Partido Comunista inicia proceso tras denuncia de ministros Vallejo, Cataldo y Gajardo contra Jadue

    Partido Comunista inicia proceso tras denuncia de ministros Vallejo, Cataldo y Gajardo contra Jadue

    3.
    Pasajes con destino a Chile: Cancillería instruye a embajadores regresar al país antes del cambio de mando

    Pasajes con destino a Chile: Cancillería instruye a embajadores regresar al país antes del cambio de mando

    4.
    Yasna Provoste (DC) desestima proyecto de sala cuna y complica apuesta de La Moneda para despacharlo

    Yasna Provoste (DC) desestima proyecto de sala cuna y complica apuesta de La Moneda para despacharlo

    5.
    Subsecretario del Interior: “Es muy sorpresivo que después de 140 reuniones, ahora te vengan a decir que falta información”

    Subsecretario del Interior: “Es muy sorpresivo que después de 140 reuniones, ahora te vengan a decir que falta información”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso femenino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso femenino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Sociedad vs. Athletic por la Copa del Rey

    A qué hora y dónde ver a Real Sociedad vs. Athletic por la Copa del Rey

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Nottingham Forest por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Nottingham Forest por la Premier League

    Cámara aprueba reforma al sistema político y rechaza fusión de partidos pequeños
    Chile

    Cámara aprueba reforma al sistema político y rechaza fusión de partidos pequeños

    Partido Comunista inicia proceso tras denuncia de ministros Vallejo, Cataldo y Gajardo contra Jadue

    Eduardo Lagos se activa tras incautación de celulares en domicilio de su secretaria y pide limitar extracción de datos

    Fallo de la Suprema: nuevo estándar para interlocking
    Negocios

    Fallo de la Suprema: nuevo estándar para interlocking

    Wom alcanzó 100% de localidades conectadas que acordó con el CDE por proyecto 5G

    Falabella 2026: cuatro nuevos directores, el recambio Ostalé-De Peña en la presidencia y una mujer por las AFP

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl
    Tendencias

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    La candidata hecha con IA que compite en las elecciones legislativas de Colombia

    ¿La Federación, el fútbol o el mundo privado?: los caminos que analiza Jaime Pizarro al dejar el ministerio del Deporte
    El Deportivo

    ¿La Federación, el fútbol o el mundo privado?: los caminos que analiza Jaime Pizarro al dejar el ministerio del Deporte

    El recado de Eduardo Coudet al asumir como DT del River Plate de Paulo Díaz: “Tengo mi carácter; no soy muy simpático”

    Otra multa para Chile: Conmebol le pasa la cuenta a O’Higgins por el comportamiento de sus hinchas

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio
    Tecnología

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    La Final Internacional Red Bull Batalla 2026 se emitirá por Tv abierta
    Cultura y entretención

    La Final Internacional Red Bull Batalla 2026 se emitirá por Tv abierta

    Exilio y lucha contra la censura: la dura faena de los directores iraníes ante la República Islámica

    Orishas a fondo: “Hay un sector en Cuba, el pueblo, que vive mal, y otro sector, los dirigentes, que viven bien”

    Radiografía a Irán: cómo es la sociedad gobernada por el régimen islámico
    Mundo

    Radiografía a Irán: cómo es la sociedad gobernada por el régimen islámico

    El ministro de Exteriores de Turquía llama a su homólogo iraní tras la intercepción de un misil balístico

    Al menos 80 muertos en ataque estadounidense a buque de guerra iraní en el Océano Índico

    Empanadas de lavanda
    Paula

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?