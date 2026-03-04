Cámara aprueba reforma al sistema político y rechaza fusión de partidos pequeños

En la tarde de este miércoles, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la reforma al sistema político, por 99 votos a favor, 22 en contra y ocho abstenciones. De esta manera, la iniciativa volverá al Senado a tercer trámite

Sin embargo, varias indicaciones fueron sometidas a votación particular, algunas de ellas a petición del diputado Tomás Hirsch, de Acción Humanista, hoy en disolución. Éstas fueron consideradas por el parlamentario como “peligrosas” y finalmente prosperaron.

La iniciativa establece que en lugar el 0,25% del total de votos emitidos en cada región, los partidos reúnan 0,3% del padrón para constituirse.

También permitía la fusión de colectividades que no alcanzaron el umbral en la última elección, un punto que fue duramente criticado por parlamentarios oficialistas como el diputado Daniel Manouchehri (PS), quien consideró que esta indicación es “un traje a la medida” para partidos como Evopoli y Demócratas. Esta disposición, no obstante, fue rechazada cuando se sometió a votación particular.

El Ejecutivo buscaba también hacerse cargo de esa inquietud de los partidos en disolución, con la propuesta “excepcionalísima” de que estos pueden fusionarse con otros que hayan obtenido el 5% de la votación a nivel nacional siempre y cuando tengan un parlamentario electo en los últimos comicios. La misma posibilidad corría para las tiendas con cuatro parlamentarios electos.

El proyecto también aborda el financiamiento público para los partidos. Lobos explicó ayer que ello se traduce en que “no podrán acceder a financiamiento público aquellos partidos que no tienen representación parlamentaria,asimismo cuando un parlamentario se va a no ser todo un partido no puede llevarse el financiamiento, digamos, al partido que lo recibe, sino que se mantiene íntegramente en el de origen".

“También se complementó eso con el tema de las asignaciones parlamentarias en las modificaciones a la ley orgánica, efectivamente,si un parlamentario o parlamentaria se cambia de comité, el financiamiento correspondiente a ese comité se mantiene en el comité de origen”, añadió la ministra.

Por otra parte, establece que en los estatutos de la colectividad se debe condenar “a los sistemas totalitarios, al uso de la violencia, el propugnarla o incitar a ella como método de acción política”, así como “los actos de corrupción y reafirmar su compromiso con la probidad y la transparencia en la actividad política”.