Cámara elige a los diputados que revisarán acusación constitucional contra juez Ulloa

Esta mañana la Cámara de Diputados llevó a cabo el sorteo para elegir a los diputados que revisarán e informarán si procede o no llevar a cabo la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.

Así, en en el sorteo salieron elegidos para conformar esta comisión los diputados José Carlos Meza (republicano), Hotuiti Teao (Ind. -UDI), Frank Sauerbaum (RN), Alejandra Placencia (PC), y Gustavo Benavente (UDI).

En cuanto al líbelo, este fue presentado la jornada de ayer por un grupo de diputados encabezados por el parlamentario socialista Daniel Manouchehri, tras la molestia que generó que no fuese removido de su cargo.

El juez enfrentó un sumario y un cuaderno de remoción por su conducta luego de que se revelaran los chats que mantuvo con el abogado penalista y exasesor del Ministerio del Interior, Luis Hermosilla. Si bien la Corte Suprema lo sancionó con dos meses de suspensión, no fue removido del Poder Judicial.

Tras esto, diputados oficaiistas anunciaron el libelo en su contra, el cual fue presentado finalmente ayer martes para así conseguir su destitución por esa vía, misma medida que tomaron en contra de la exministra Ángela Vivanco en octubre del año pasado también por sus contactos con Hermosilla.

El AC contra Ulloa fue ingresado formalmente con las firmas de Manouchehri, Camila Musante (Ind.-PPD), Boris Barrera (PC), Eric Aedo (DC), Javiera Morales (FA), Cosme Mellado (PR), Marcos Ilabaca (PS), Leonardo Soto (PS), Juan Santana (PS), Daniella Cicardini (PS) y Luis Malla (PL).