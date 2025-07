Cámara podría abrir expediente por Ley Karin contra subsecretario por presuntas represalias legislativas contra diputada

Un tema completamente fuera de las materias legislativas habituales se abordó este miércoles en la reunión de comités de la Cámara de Diputados, en la que participan representantes de todas las fuerzas políticas.

En la ocasión, se analizó el conflicto que se generó en la Comisión de Educación, donde se votó el proyecto de ley que buscaba cambiar las exigencias para ingresar a pedagogías. El problema es que aquel incidente podría escalar a través de una queja de la corporación o, incluso, la apertura de un expediente por Ley Karin, que obliga a las empresas y los órganos del Estado adoptar un protocolo de prevención de violencia en el trabajo.

La iniciativa gubernamental para las pedagogías se rechazó con votos de la oposición y algunos desmarques de Juan Santana (PS), quien votó en contra, y de la diputada Mónica Arce (independiente DC), quien se abstuvo.

Tras la votación, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, le recriminó particularmente a la parlamentaria del comité de la DC, que además preside la mencionada comisión, el haberse abstenido, por lo que terminó rechazándose.

Según testigos, el subsecretario estaba descontrolado y llegó a culpar, en duros términos, a Arce del fracaso, al tiempo que la amenazó con que no apoyarían las indicaciones de la diputada para mejorar el proyecto de Financiamiento de la Educación Superior.

Si bien Orellana se disculpó posteriormente en persona y redes sociales, el capítulo no está cerrado.

“La denuncia por Ley Karin, es algo que se está analizando por mi equipo, no es algo que tenía contemplado, pero hay que revisar justamente para saber si procede”, anticipó Arce.

Otros parlamentarios admiten que están evaluando la posibilidad de elevar la denuncia en calidad de testigos. Según algunos jefes de comités, la idea era esperar las acciones de la diputada Arce, pero igualmente algunas bancadas ya tenían acordado igualmente presentar la denuncia.

Aunque la Ley Karin está diseñada principalmente para evitar hostigamientos al interior de un grupo de trabajo, también obliga a adoptar medidas frente a las agresiones de terceros. De hecho, existen precedentes que se ha aplicado por acciones de clientes contra un empleado que atiende público o el mismo caso de un conserje que fue golpeado en Vitacura.

Arce comentó que el hostigamiento de parte del subsecretario comenzó “justo antes de emitir mi voto”. “Empecé a recibir whatsapps de parte del subsecretario, que estaba enfrente mío por lo demás, pidiendo que por favor yo aprobara el proyecto, que no dejara caer el proyecto, que era importante que el proyecto se aprobara, y una vez ya realizando la argumentación de mi voto, me interrumpe en varias ocasiones justamente también pidiéndome que aprobara el proyecto, que no lo dejara caer”.

“Esto ocurrió en vista y paciencia de todos los que estábamos en la comisión, tanto los diputados, los equipos, los expositores, otros invitados, las personas que estaban siguiendo la comisión de manera online. Esto pasó en vivo. A varios diputados les llamó la atención que hiciera presión de mi voto y que no me dejara exponer. Finalmente, yo me abstuve”, relató

“Después, al cerrar la sesión de comisión, el subsecretario ofuscado se levanta, me dice, ‘por culpa suya, el proyecto se cayó’, yo le digo, subsecretario, por favor, usted no me puede responsabilizar de que el proyecto se haya caído, él insiste, me dice ‘por culpa suya, ahora vamos a tener que buscar otros caminos administrativos para poder llevar a cabo estas mejoras’, y yo le decía, subsecretario, es muy injusto que usted me responsabilice a mí, porque mi voto vale lo mismo que el resto de mis compañeros, y él procede a amenazarme diciéndome ‘y ni pienses que va a pasar algo con el FES (Financiamiento de Educación Superior), porque no va a pasar nada con el FES’”, comentó la diputada, a quien varios de sus pares se le acercaron para expresarle su solidaridad.