SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Cámaras inoperativas y multas sin aplicar: Contraloría detecta deficiencias en ocho municipios de la RM y cuatro en Biobío

    Ante estas situaciones, la Contraloría ordenó subsanar estas observaciones e iniciar los sumarios correspondientes

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Imagen referencial

    La Contraloría General de la República advirtió una serie de deficiencias en la gestión de la seguridad pública en ocho municipios de la Región Metropolitana y en cuatro de la Región del Biobío.

    Según transmitió el ente fiscalizador en su sitio web, las principales deficiencias -contenidas en 12 informes- son “falta de seguimiento de los planes de seguridad, cámaras inoperativas, incumplimiento de las recomendaciones de Carabineros, contrataciones sin respaldo técnico y multas no aplicadas”.

    Ante estas situaciones, la Contraloría ordenó subsanar estas observaciones e iniciar los sumarios correspondientes.

    Región Metropolitana

    En San Joaquín, se observó que siete cámaras no estaban operativas desde hace meses y que 12 cámaras lectores de patentes no estaban conectadas al sistema de búsqueda de vehículos. También que un dron municipal fue utilizado 31 veces sin que contara con la autorización respectiva.

    Por otra parte, se advirtió que el Consejo Comunal de Seguridad Pública no siguió el funcionamiento del Plan de Seguridad 2023-2027 del propio municipio.

    En San Bernardo, había tablets sin uso y otros perdidos -aunque no se especificó cuántos- que las multas en una licitación no habían sido cursadas, vehículos no operativos y falta de patrullajes preventivas. Al igual que en San Joaquín, el plan comunal no tenía seguimiento. Tampoco se estaban utilizando las bicicletas ni el dron adquirido para labores de prevención.

    En Lo Prado, por otra parte, no se envió el plan comunal de seguridad a las autoridades, no se designó al representante del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil ante el Consejo comunal de Seguridad Pública. También, tres certificados no tenían firma ni fecha, pese a que adjudicaban licitaciones por $10.321.227. La Contraloría también cuestionó que se hicieran contrataciones directas por $29.273.650, sin términos de referencia o especificaciones técnicas.

    Alhué, en tanto, registra ausencia de multas por incumplimientos, y falta de respaldo en la asignación de puntajes y en el criterio de servicio postventa en la licitación para la compra de cámaras de televigilancias con dinero del FNDR.

    Para Lo Espejo, las observaciones tuvieron relación con la falta de ordenanzas para regular el comercio ambulante y deficiencias en el seguimiento de su plan de seguridad.

    En La Cisterna, la Contraloría reparó en que no habían elaborado medidas de prevención, pese a tener información actualizadas de los delitos de la comuna.

    Tampoco existe respaldo de la entrega de más de casi 200 prendas cuyo valor asciende a $5.207.196. Además, 12 motocicletas no eran utilizadas por falta de mantenimiento y al menos 19 vehículos de distinto tipo no tenían su revisión técnica al día u otro documento que la acreditara.

    En Maipú, entre otros aspectos, se detectó que 29 cámaras estuvieron entre 15 días o más en 2024 sin funcionar y que el municipio no acreditó operativos para encargarse de las personas en situación de calle, y de la instalación de campamentos.

    Hubo también observaciones a San Miguel por, entre otras situaciones, emitir permisos precarios para comercio ambulante sin que se cumplieran los requisitos del propio municipio.

    Región del Biobío

    Más al sur del país, el ente contralor advirtió en la capital regional, Concepción, que “solo el 55% de las cámaras está conectado al CENCO de Carabineros y la capacidad de visualización simultánea es limitada, lo que afecta la labor policial”. En esa misma comuna, se detectó que 18 cámaras, financiadas por Prevención del Delito por $54.948.000, no se encuentran operativas.

    En Tomé, se dio cuenta de que los funcionarios son responsables de visualizar 54 cámaras en promedio, lo que va en contra de lo recomendado por Carabineros y otras observaciones relativas a la subutilización de estos equipos.

    Una observación similar hizo la Contraloría en Coronel, donde se advirtió que “la central de televigilancia cuenta con un único operador por turno, responsable del monitoreo de 132 cámaras existentes, contraviniendo las recomendaciones de Carabineros”.

    En Talcahuano, a su vez, de las 64 cámaras instaladas, 50 se encontraban inoperativas y 18 han estado fuera de servicio durante más de un año. 

    Más sobre:ContraloríaRMCámarasTelevigilanciaCoronelTalcahuanoToméConcepciónSan MiguelMaipúLa CisternaLo EspejoAlhuéLo PradoSan BernardoSan Joaquín

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Netanyahu asegura que Israel está “aplastando” a Irán en su primera conferencia de prensa en 13 días de ofensiva

    “Su desempeño no ha sido satisfactorio”: ministro Poduje confirma que solicitó renuncia de directora del Serviu del Biobío

    Andrés Ergas renuncia al directorio de Banco de Chile y las AFP renovarán a Ana Holuigue en la próxima junta

    Expresidentes bolivianos critican decreto de Kast sobre “barreras físicas” en la frontera y citan Tratado de 1904

    Presidente Kast: “Si el presidente Piñera no hubiese tenido ese fatal accidente, eventualmente yo no habría estado acá”

    Comisionado Soto llega a la Macrozona Norte: “Obtener el control de nuestra frontera es una prioridad absoluta”

    Lo más leído

    1.
    Cecilia Morán, historiadora experta en primeras damas: “Lo que hizo Karamanos con el cargo quedará como una anécdota”

    Cecilia Morán, historiadora experta en primeras damas: “Lo que hizo Karamanos con el cargo quedará como una anécdota”

    2.
    Plaza Italia registra los primeros incidentes del gobierno de Kast: reportan ataques con piedras a carabineros y vehículos

    Plaza Italia registra los primeros incidentes del gobierno de Kast: reportan ataques con piedras a carabineros y vehículos

    3.
    Carabinero herido de gravedad tras ataque de turba en la Alameda

    Carabinero herido de gravedad tras ataque de turba en la Alameda

    4.
    Atacan a pedradas automóvil de subsecretario de RR.EE. en Plaza Italia

    Atacan a pedradas automóvil de subsecretario de RR.EE. en Plaza Italia

    5.
    El crimen de una mujer de 26 años que impactó a Quinta Normal y activó vigilancia de seguridad para alcaldesa Delfino

    El crimen de una mujer de 26 años que impactó a Quinta Normal y activó vigilancia de seguridad para alcaldesa Delfino

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    “Su desempeño no ha sido satisfactorio”: ministro Poduje confirma que solicitó renuncia de directora del Serviu del Biobío
    Chile

    “Su desempeño no ha sido satisfactorio”: ministro Poduje confirma que solicitó renuncia de directora del Serviu del Biobío

    Cámaras inoperativas y multas sin aplicar: Contraloría detecta deficiencias en ocho municipios de la RM y cuatro en Biobío

    Presidente Kast: “Si el presidente Piñera no hubiese tenido ese fatal accidente, eventualmente yo no habría estado acá”

    Andrés Ergas renuncia al directorio de Banco de Chile y las AFP renovarán a Ana Holuigue en la próxima junta
    Negocios

    Andrés Ergas renuncia al directorio de Banco de Chile y las AFP renovarán a Ana Holuigue en la próxima junta

    Ministra de Salud presenta a César Oyarzo como nuevo director de Fonasa

    BancoEstado oficializa renuncias de presidente y vicepresidenta tras cambio de gobierno

    9 obras del arquitecto chileno Smiljan Radić, el nuevo ganador del Pritzker 2026
    Tendencias

    9 obras del arquitecto chileno Smiljan Radić, el nuevo ganador del Pritzker 2026

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?

    Cómo el hallazgo de dos aletas sugiere que las orcas podrían ser caníbales ocasionales, según una investigación

    La dura reacción de Manuel Pellegrini tras la nueva derrota del Betis: “Hay cierto desánimo en el equipo”
    El Deportivo

    La dura reacción de Manuel Pellegrini tras la nueva derrota del Betis: “Hay cierto desánimo en el equipo”

    Daniel Garnero aborda el conflicto entre Matías Palavecino y Clemente Montes en la UC: “Tenemos que ser más inteligentes”

    Europa League: Betis cae en su visita a Panathinaikos e hipoteca sus opciones de meterse en los cuartos de final

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo
    Cultura y entretención

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo

    Men I Trust, el fenómeno indie que llega a Lollapalooza: “Show Me How nos ayudó a pagar el alquiler”

    De problemas en los accesos a malas ubicaciones: el Parque Estadio Nacional reprueba como lugar para shows tras AC/DC

    Netanyahu asegura que Israel está “aplastando” a Irán en su primera conferencia de prensa en 13 días de ofensiva
    Mundo

    Netanyahu asegura que Israel está “aplastando” a Irán en su primera conferencia de prensa en 13 días de ofensiva

    Expresidentes bolivianos critican decreto de Kast sobre “barreras físicas” en la frontera y citan Tratado de 1904

    Israel bombardea la Universidad Libanesa de Beirut y mata a dos de académicos de alto rango

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir
    Paula

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta