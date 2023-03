Cambio de gabinete: Boric afirma que su “obligación es mejorar la gestión, no hacerle favores a los partidos políticos”

El Presidente Gabriel Boric viajo este lunes hasta la Región del Biobío, en específico al sector de Punta Lavapié, en la comuna de Arauco, para participar de la inauguración del año escolar 2023 de la Escuela Jorge Valenzuela Zúñiga, recinto educacional que resultó destruido por los incendios que han afectado a la zona centro-sur del país.

Los estudiantes fueron reubicados, momentáneamente en una Iglesia local que fue reacomodada para que sus estudiantes pudiesen iniciar un nuevo año escolar. En ese marco, el Mandatario fue consultado por la fecha del cambio de gabinete que se espera sea durante esta semana.

“¿Cuántas veces me han hecho esa pregunta en el último tiempo?”, comenzó diciendo Boric sobre el ajuste de su equipo ministerial y lo que espera del proceso.

“Esto lo he dicho hasta el cansancio y no puede sino ser así. No porque desde la prensa se repita muchas veces la palabra ‘cambio de gabinete’, éste va a suceder antes”, agregó. Y complementó que “los cambios de gabinete no se hacen por las presiones de la prensa, ni de la prensa ni de los partidos, se hace en función de la evaluación para mejorar la gestión”.

“Más allá de los necesarios equilibrios y que un gobierno tiene que sostenerse en todas las fuerzas que lo apoyan, mi objetivo es proyectar esta alianza de gobierno hacia adelante, hacia el futuro y para eso se requiere construir confianzas”, agregó.

En esa línea señaló también que “mi objetivo y mi prioridad y mi obligación por sobre todo como Presidente, es mejorar la gestión, no hacerle favores a los partidos políticos, a ninguno, a los de ningún lado y eso yo creo y espero que los partidos lo entiendan y, por lo tanto, no me siento sometido a presiones de partido y los que lo intenten les va ir mal en esa perspectiva”.

“Porque mi prioridad es un buen gobierno y en eso tienen que estar personas que estén capacitadas para eso, con compromiso con el proyecto político, pero por cierto con las competencias para poder desarrollar los cargos que se necesiten”, cerró el Mandatario.

La semana pasada La Tercera informó que, en la antesala del cambio de gabinete, los ministros han llegado durante las últimas semanas a La Moneda a rendir cuentas frente a los asesores del Presidente Boric. Asimismo, se dio cuenta que el jefe de gabinete del Mandatario, Carlos Durán, también ha recogido las demandas de los principales dirigentes de los partidos oficialistas de cara al ajuste.