Camilo Escalona: “El Presidente nos señaló que la coalición Apruebo Dignidad hace mucho tiempo no funciona”

El secretario general del Partido Socialista (PS) y expresidente del Senado, Camilo Escalona, se refirió a la relación entre las dos coaliciones de gobierno: Apruebo Dignidad (CS, RD, Comunes, PC, Acción Humanista y FRVS) y Socialismo Democrático (PS, PPD, PL y Radical). Y contó que el lunes pasado su partido mantuvo una reunión con el Presidente Gabriel Boric, la que, en sus palabras “pasó desapercibida”. El exparlamentario reveló que en dicho encuentro, el Mandatario le habría señalado “que la coalición Apruebo Dignidad hace mucho tiempo que no funciona”.

En conversación con Radio ADN, el exparlamentario fue consultado por la relación en la Alianza de gobierno, en particular por las diferencias que se generaron luego que parlamentarios del Frente Amplio (CS, RD y Comunes) mostraran su molestia frente al respaldo que la mesa directiva del Partido Socialista (PS) entregó al senador de sus filas, Fidel Espinoza, luego de que este fuera demandado por el exministro y fundador de Revolución Democrática, Giorgio Jackson.

En un comunicado, el PS lamentó “que no haya habido antes la posibilidad de dialogar, pues tratándose de una discusión política, la solución debiera ser de esa índole y no ante la justicia”. Tras esas declaraciones el diputado Gonzalo Winter (CS), afirmó que la respuesta del PS le parecía “una deslealtad con el Presidente de la República y con la coalición de gobierno”.

Al respecto, Escalona aseguró que “acusaron al Partido Socialista de deslealtad frente a la gestión del Presidente Boric (…) Y nosotros nos hemos empeñado en acercar opiniones”. En esa línea, aseguró que en la reunión de partidos oficialistas en la casa del diputado Tomás Hirsch (Acción Humanista) “hubo un momento tenso, pero no hay por qué ocultarlo. Yo mismo le señalé (…) que el Partido Socialista no aceptaba que se le faltara el respeto”.

Encuentro en la casa del diputado Tomás Hirsch del oficialismo.

Bajo ese contexto, comunicó que el lunes de la semana pasada el PS sostuvo “una larga entrevista con el presidente Boric”, afirmando que duró casi dos horas y se desarrolló entre las 5.00 y 7.00 de esa tarde. “Como estaba justo la noticia de la presentación de la querella del ministro Jackson, la conversación con el Presidente Boric pasó desapercibida”, afirmó.

Si bien, Escalona manifestó no creer estar cometiendo “ninguna infidencia, porque no estoy haciendo ninguna filtración, sino que estoy haciendo un comentario político”, anunció que “el presidente nos señaló que la coalición Apruebo Dignidad hace mucho tiempo que no funciona. Eso lo han dicho también a nosotros sus interlocutores en las reuniones de presidentes y secretarios generales”.

“Nosotros mantenemos una muy buena relación y aspiramos a profundizarla, con el PPD, con el Partido Radical, también con el Frente Amplio y con el Partido Comunista. El acuerdo electoral que estamos trabajando no se puede hacer desde bloques estrechos. No nos podemos recluir cada uno en un mundo pequeño porque no es posible que eso resuelva los problemas del país”, señaló.

En esa línea, manifestó que “Chile necesita una amplia coalición, una amplia convergencia de fuerzas. Para poder salir de la dispersión que se ha producido (…) cuando existía la Concertación -y no se trata de reponerla, por supuesto-, había cuatro partidos. No era fácil ponerse acuerdo, pero eran solo cuatro, imagínense usted lo que es una conversación que en el propio gobierno somos diez (partidos) más la DC. O sea, naturalmente que el sistema político sufrió un proceso de dispersión”, indicó.

“No es el caso ahora de analizar esa dispersión. Pero sí existe esa dispersión. Entonces llegar a acuerdos, hacer una acción homogénea, tener cohesión, poder definir propósitos comunes, es una gran tarea. Y para eso nosotros aspiramos a que las fuerzas que apoyan al Presidente Boric puedan tener un mejor trato entre sí. Puedan tener un mejor respeto. Tengan una mejor consideración entre ellas. Para que lleguemos a una acción más efectiva, más fecunda”, sostuvo.