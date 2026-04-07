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    Canciller descarta posible superposición marítima tras declaración conjunta entre Chile y Argentina sobre las islas Malvinas

    Durante la jornada del lunes, tras la visita de José Antonio Kast a Argentina, ambas cancillerías emitieron una declaración conjunta en que informaron de una serie de acuerdos entre ambos gobiernos en temas de agenda bilateral, regional y global. Entre los puntos, estuvo el apoyo a la causa argentina por las islas Malvinas.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Canciller descarta posible superposición marítima tras declaración conjunta entre Chile y Argentina sobre las islas Malvinas Dedvi Missene

    El canciller Francisco Pérez Mackenna abordó la tarde de este martes la polémica generada tras la declaración conjunta emitida ayer por las embajadas de Chile y Argentina, en la que nuestro país entregaba su apoyo al reclamo de Argentina por las islas Malvinas.

    “El Presidente Kast reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sury los espacios marítimos circundantes", señala parte del comunicado.

    Precisamente este último punto, el de los “espacios marítimos circundantes”, resultó polémico. El senador magallánico Alejandro Kusanovic (Independiente) advirtió sobre este punto que podría generarse una superposición marítima entre ambas naciones, particularmente con territorio de Magallanes y Antártica Chilena, incluyendo zonas al sur del Cabo de Hornos.

    El canciller abordó esta situación durante su participación en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, esto tras las consultas de los senadores Vlado Mirosevic (PL), Loreto Carvajal (PPD) y Rodolfo Carter (Ind.).

    Al respecto, Pérez Mackenna explicó que la declaración “está en línea con todas las declaraciones anteriores”.

    Se trata de una política de Estado que ha estado sin modificación por más de 35 años. De hecho, la primera declaración en ese sentido la hizo el presidente Aylwin con Menem”, detalló el canciller, que agregó que se ha tratado de “una política de Estado” por parte de nuestro país.

    Sin embargo, Carter volvió a consultar sobre algunas interpretaciones al Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina en 1984 y la disputa por la plataforma territorial extendida.

    Estuvimos hoy día en la mañana, de hecho, revisando los mapas y no influyen, no tocan las zonas que corresponden a Chile y están completamente fuera. Hay una isla que está al sur del paralelo 60, que efectivamente esa sí podría tener proyecciones sobre la Antártica, pero a finales del paralelo 60 eso es Tratado Antártico. Por lo tanto, no está dentro de lo que se ha hablado. De hecho, no está en ninguna de las declaraciones donde se ha reconocido soberanía de las Islas Malvinas por parte de los distintos presidentes de Chile desde el año 92″, explicó al respecto el Pérez Mackenna.

    En ese sentido, el canciller descartó que la declaración se preste para una doble interpretación. “No, no da para que. En todo caso, es algo que venimos diciendo los chilenos del año 92. O sea, es exactamente el mismo texto”, señaló.

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