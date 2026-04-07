Cancillería hace control de daños interno por enredo de declaración conjunta de Kast y Milei en Argentina

“No existe superposición entre los espacios marítimos de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur con los espacios marítimos chilenos proyectados por el territorio antártico chileno”, señala en su punto final una minuta elaborada por la cancillería chilena que fue distribuida de manera reservada entre parlamentarios oficialistas.

Esto, en un esfuerzo para poner fin a la controversia que se había suscitado en horas de la mañana tras conocerse el texto de la declaración conjunta suscrita el lunes en Buenos Aires por los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei.

El enredo, que amenazaba con empañar la reciente visita oficial del jefe de Estado chileno a su par argentino, se sucitó luego que el senador independiente por Magallanes, Alejandro Kusanovic, exigiera a la cancillería aclarar los alcances de la declaración conjunta.

Para Kusanovic el respaldo de Kast al reclamo argentino sobre la soberanía de las islas del Atlántico Sur y a los espacios marítimos circundantes podría conllevar un grave peligro para Chile, debido a la superposición de esa zona con aguas territoriales chilenas.

“Presidente Kast: la proyección de los ‘espacios marítimos adyacentes’ de islas del Mar Austral reclamadas por Argentina se superpone con territorio de Magallanes y Antártica chilena, incluyendo zonas al sur del Cabo de Hornos. Magallanes espera una acalaración de comunicado firmado hoy (Sic)”, escribió el parlamentario magallánico en su cuenta de la red X.

6 AGOSTO 2025 SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

La advertencia de Kusanovic activó de inmediato la preocupación de otros parlamentarios, los que pedían saber si las palabras del mandatario chileno podían suponer algún riesgo para la defensa de la posición de Chile no sólo en torno al espacio marítimo austral, sino también para la defensa de las líneas de base que presentó Chile en torno a la proyección de la plataforma continental extendida.

En abril 2009, la entonces presidenta argentina Cristina Fernández presentó ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU una solicitud para extender los margenes de la plataforma continental argentina más allá de las 200 millas marítimas.

Ante la falta de oposición por parte de Chile, en 2016 el organismo espacialzado de la ONU aceptó en parte la petición argentina, sólo sobre aquellas áreas en las que no hubiera disputa de soberanía, lo que les permitió ampliar su plataforma continental, tanto sobre el lecho como el subsuelo marítimo, en más de un millón 700 mil kilómetros cuadrados. Tras esa decisión, en 2020 el Congreso argentino aprobó Ley 27.557, que incorpora estas nuevas coordenadas a la cartografía oficial del país.

La publicación de esta ley en Argentina provocó la primera reacción chilena. El viernes 27 de agosto de 2021, se publicó en el Diario Oficial de Chile el decreto que actualiza la Carta Náutica N° 8 y los derechos de Chile sobre la plataforma continental, desde Punta Puga a las islas Diego Ramírez, precisando el alcance de ésta en el mar Austral.

El hecho motivó una dura respuesta de Argentina, en la que calificó la posición chilena de no ser “aceptable” y acusó al país de “querer apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina”.

Una controversia que se han mantenido vigente, pero sin escalar.

Por lo mismo, las advertencias del senador Kusanovic llamaron la atención en la cancilelería chilena.

Una frase que se repite

En la minuta que hizo llegar la Cancillería a los parlamentarios, para frenar que otros se sumaran al enredo que se armó, se explicó claramente que Chile ha usado los mismos términos en todas las declaraciones que se han suscrito con Argentina desde 1992, por lo que no había ninguna innovación al respecto.

“La declaración del Presidente (Kast) está en línea con todas las declaraciones presidenciales anteriores. Reconoce la soberanía argentina de las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwinch del Sur y de su espacios marítimos circundantes. Se trata de una política de Estado invariable durante más de 35 años”, agrega el documento que envió la cartera a algunos parlamentarios y autoridades que consultaron por a raíz de los dichos del senador Kusanovic.

Fue Patricio Aylwin en 1992, cuando se reunió con sur par trasandino Carlos Menem , el primero en incluir este reconocimiento en una declaración conjunta: “El Presidente de Chile destacó el respaldo de su país a las reclamaciones argentinas sobre las islas malvinas, Gerofinas del Sur y Sandwinch del Sur y los espacios marítimos circundantes y subrayó que la solución de la disputa de soberaníaacerca de esos territoriosconstituye una custión de interés hemisférico permanente”.

Desde entonces, el párrafo con el respaldo de Chile a la soberanía argentina de esos territorios ha sido refrendado en varias ocasiones por distintos mandatarios. Lo hicieron Frei y Menem en 1999, Ricardo Lagos y Nestor Kirchner en 2003, Bachelet y Cristina Fernández en 2009, Piñera y Cristina Fernández en 2013, Piñera y Macri en 2018, Piñera y Alberto Fernández en 2021, Gabriel Boric y Alberto Fernández en 2022 y ahora Kast con Milei.

Pero también ha sido parte de las declaraciones que Chile ha apoyado en foros multilaterlaes, tanto en la OEA como en el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas.