Candidatos de Chile Vamos votan en primarias: Lavín dice que “vamos a pasar a segunda vuelta”, Desbordes proyecta que encuestas “se van a equivocar”, Sichel llama a “elegir gente nueva” y Briones asegura que “vamos a dar una gran sorpresa”

Durante la mañana de este domingo, los candidatos que compiten a las primarias de Chile Vamos concurrieron a sus respectivos locales de votación ubicados en distintos puntos de la Región Metropolitana para participar del proceso eleccionario que se extenderá hasta las 18:00 horas.

El primero en votar fue el ex alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien llegó hasta el Colegio San Francisco del Alba para emitir su sufragio, donde reconoció que “siempre he pensado que vamos a pasar a segunda vuelta”.

“Al final siempre las cosas se estrechan, yo creo que las dos primarias van a hacer estrechas y ya hicimos todo lo que había que hacer así que hoy día estamos en manos de la gente, que sea lo mejor nomás”, comentó en conversación con Chilevisión y CNN Chile antes de entrar a su local de votación.

En esta línea, aseguró que “siempre he pensado que vamos a pasar a segunda vuelta” y respecto al candidato que pasaría a primera vuelta en la primaria de Apruebo Dignidad sostuvo que “yo creo que va a ser con (Daniel) Jadue, pero eso se va a saber esta noche”.

Consultado por la eventual candidatura de la presidenta del Senado, Yasna Provoste, en primera vuelta, Lavín sostuvo que “no creo que pase a segunda vuelta porque (Jadue) lo veo como más fuerte, siempre ha sido, pero bueno ya en la noche vamos a tener más información”.

Poco antes de las 11:00 horas fue el turno del abanderado de Renovación Nacional y el PRI, Mario Desbordes, quien sufragó en la comuna de Providencia. “Yo creo que las encuestas que se equivocaron en el plebiscito, que se equivocaron en la elección de los constituyentes, que se equivocaron una y otra vez, se van a equivocar hoy día”, aseguró.

“Espero que participe harta gente, no me atrevo a dar una cifra así que no voy a hablar de cifras. Espero, además, que hoy Chile Vamos salga fortalecido. Espero ganar esta primaria y contar con el apoyo de los tres candidatos con los que estoy compitiendo”, expresó el exdiputado.

Sin embargo, comentó que “si pierdo esta primaria voy a estar detrás del que gane, como corresponde, así que lo importante hoy es que la centro derecha, que Chile Vamos salga fortalecido de cara a la elección de noviembre próximo”.

Mientras Desbordes emitía su voto, el candidato presidencial independiente, Sebastián Sichel, llegaba hasta el Colegio Compañía de María, ubicado en Las Condes, para sufragar.

Tras sostener que esperaba convertirse en el ganador de la primaria de su sector, se refirió a las candidaturas de Apruebo Dignidad. “Ambos (Daniel Jadue y Gabriel Boric) son liderazgos distintos a nosotros, representan un mundo distinto a nosotros. Mi gran diferencia, probablemente, va a tener que ver con que quiero construir una coalición que haga cambios, pero en justicia, en libertad, en tranquilidad, y hay que ganarle al que sea, porque creo que es mejor para Chile que nosotros gobernemos. (…) Tenemos que dar garantías de gobernabilidad y amplitud”, dijo.

“Yo creo que hay que elegir gente nueva. Hacer un cambio, mirar el futuro y ojalá lo hagamos los chilenos y no solo dependa de los partidos, y va a depender de que la gente vote hoy”, expresó Sichel.

Finalmente, el último candidato que emitió su voto fue Ignacio Briones. El abanderado de Evópoli llegó pasado las 12:30 al Liceo María Luisa Bombal, ubicado en la comuna de Vitacura. “Estoy muy tranquilo, muy optimista, vamos a dar una gran sorpresa hoy día”, señaló.

Además, aseguró que “tenemos que ser extremadamente cuidadosos y respetuosos de las personas para no proponer caminos mágicos, ventas de humo. Nosotros tenemos un plan reformista serio, bien pensado, que lo que busca es hacer cambios profundos, pero bien hechos”, y agregó que “hay que votar por convicción, no por el mal menor. Por el mejor proyecto y por quien sea capaz de tender puentes de diálogos”.

El candidato de Evópoli, quien coincidió en el local de votación con la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, también expresó que, en caso de llegar a La Moneda, su principal prioridad sería “recuperar el empleo. (…) La verdad es que ningún país, ningún hogar se sostiene sin los ingresos del empleo. No hay ningún país que pueda sostenerse en base a bonos, y para eso necesitamos trabajar juntos, con planes serios y sin falsas promesas”.