SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Longueira retrocede y llega a acuerdo con Alessandri para mesa de unidad en la UDI: irá como secretario general y diputado como presidente

    “Hoy anunciaremos con Jorge Alessandri, desde el Memorial de Jaime, que conformaremos una lista para las elecciones internas de la UDI. El irá de Presidente y yo en la Secretaría General”, indicó el exministro en un mensaje que envió a la militancia por WhatsApp.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Paula Catena

    “Queridos amigos, quiero que sean ustedes los primeros en ser informados”, parte el mensaje que envió esta mañana uno de los denominados coroneles de la UDI, Pablo Longueira a un grupo de WhatsApp.

    El exministro gremialista continuó y dijo: “Hoy anunciaremos con Jorge Alessandri, desde el Memorial de Jaime, que conformaremos una lista para las elecciones internas de la UDI. El irá de presidente y yo en la secretaría general”.

    En esa línea, indicó que “les agradezco a todos el apoyo durante todos estos meses, en particular a los que se volvieron a inscribir. Fue vital para lograr este esfuerzo de que la UDI sea una sola y vuelva a sus raíces”.

    Además, añadió que “hace un par de meses hablé con él, porque yo estimaba que no era el óptimo para la UDI que yo la volviera a presidir. No buscaba proyectarme a nada, solo que la UDI volviera a ser la UDI popular que Jaime soñó”.

    En ese sentido, sostuvo que “volvimos a conversar muy profundamente hace un mes atrás y este miércoles en nuestra tercera conversación, le ofrecí que presidiera la UDI y que si aceptaba, yo lo acompañaría en la SG”.

    Longueira en su mensaje también sostuvo que “se inicia una nueva etapa de la UDI Popular en la que todos ustedes están invitados a contribuir con sus historias de entrega a la construcción de un Chile más justo. Nuestra historia partidaria es hermosa y una vez más, volveremos a sorprender, porque Chile está primero”.

    El exministro añadió que “todos conocimos y fuimos convocados por Jaime a servir a Chile y en particular, a los más pobres. Tenemos dos mártires que dieron su vida por nuestras ideas. Miles de jóvenes entregaron lo mejor de sí a esa causa desde nuestros orígenes en el mundo popular”.

    Y remato: “No se resten, porque el país necesita hoy, a las nuevas generaciones de la UDI, junto a las anteriores, más unidas que nunca, para que volvamos a ser un Camino para servir a Chile”.

    De esta forma, Longueira retrocedió en sus aspiraciones de presidir el partido. El exsecretario de Estado ha sido uno de los más críticos a la gestión de la actual directiva encabezada por Guillermo Ramírez. Además, ha tenido un tono severo con el gobierno del Presidente José Antonio Kast, lo que ha generado incomodidad en La Moneda.

    En Palacio, de hecho, han mirado con atención sus pasos y ya están al tanto del acuerdo, por lo que respiran “más aliviados”. Era comentado entre inquilinos de gobierno que sería incómodo tener a Longueira sentado, eventualmente, como presidente de la UDI en el comité político.

    Se espera que el anuncio se realice a las 13.45, en el memorial de Jaime Guzmán.

    Más sobre:UDIPablo LongueiraLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Codina anuncia consejo regional de seguridad que busca convocar a todos los alcaldes de la RM por caso de niños haitianos

    Arrau defiende rol de Wulf en caso de niños haitianos ante críticas de Matthei y Kaiser

    Exdirector de Migraciones llama a no especular en caso de niños haitianos: “Creo que lo prudente es esperar el informe final”

    Cuba vira hacia el mercado: las claves del giro económico que vota la Asamblea Nacional

    Parisi revela conversaciones con Quiroz para dejar en Chile las utilidades de los minerales críticos con una fundición

    Lo más leído

    1.
    Grupo transversal de senadores y diputados impulsará reforma para elevar requisitos para ingresar una acusación constitucional

    Grupo transversal de senadores y diputados impulsará reforma para elevar requisitos para ingresar una acusación constitucional

    2.
    Ministro Barros y denuncia de Migraciones por menores haitianos: “No hay ningún antecedente serio sobre tráfico de niños”

    Ministro Barros y denuncia de Migraciones por menores haitianos: “No hay ningún antecedente serio sobre tráfico de niños”

    3.
    La Moneda y exautoridades de Boric se enfrentan por manejo de información sobre crisis de niños haitianos

    La Moneda y exautoridades de Boric se enfrentan por manejo de información sobre crisis de niños haitianos

    4.
    La reaparición de Camilo Escalona con mensaje al PS agradeciendo apoyos por su cumpleaños 71

    La reaparición de Camilo Escalona con mensaje al PS agradeciendo apoyos por su cumpleaños 71

    5.
    Retiro de urgencia a megaproyecto, CAE y secreto bancario: los detalles de la nueva contrapropuesta económica de la oposición

    Retiro de urgencia a megaproyecto, CAE y secreto bancario: los detalles de la nueva contrapropuesta económica de la oposición

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Paraguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Paraguay en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Haití en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Haití en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Escocia vs. Marruecos en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Escocia vs. Marruecos en TV y streaming

    Arrau defiende rol de Wulf en caso de niños haitianos ante críticas de Matthei y Kaiser
    Chile

    Arrau defiende rol de Wulf en caso de niños haitianos ante críticas de Matthei y Kaiser

    Exdirector de Migraciones llama a no especular en caso de niños haitianos: “Creo que lo prudente es esperar el informe final”

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Paraguay en TV y streaming

    Parisi revela conversaciones con Quiroz para dejar en Chile las utilidades de los minerales críticos con una fundición
    Negocios

    Parisi revela conversaciones con Quiroz para dejar en Chile las utilidades de los minerales críticos con una fundición

    El dólar vuelve a subir en jornada marcada por aplazamiento del encuentro por la paz entre Estados Unidos e Irán

    Comité de Ministros de Kast fija su séptima sesión y verá reclamaciones contra proyecto Kimal-Lo Aguirre y otro de Mataquitos

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio
    Tendencias

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Este es Merlín, el famoso pato de la selección mexicana que se hizo viral en las redes sociales

    ¿Llueve el fin de semana en Santiago? Esto dice el pronóstico

    En vivo: Alemania y Costa de Marfil se enfrentan en choque de ganadores por el Grupo E
    El Deportivo

    En vivo: Alemania y Costa de Marfil se enfrentan en choque de ganadores por el Grupo E

    Fue operado: la U informa problemas cardiovasculares de Fernando Gago

    “El juego solo iba hacia atrás”: hermana de Cristiano Ronaldo arremete contra el plantel de Portugal en el Mundial

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Paternidad en la literatura: 10 libros imprescindibles sobre el amor, la ausencia y el peso del legado
    Cultura y entretención

    Paternidad en la literatura: 10 libros imprescindibles sobre el amor, la ausencia y el peso del legado

    The Orchestra anuncia show en el Gran Arena Monticello con el repertorio legendario de ELO

    “Mientras haya público, vamos a seguir cantando”: la Nueva Ola abre la celebración de los 90 años del Caupolicán

    Cuba vira hacia el mercado: las claves del giro económico que vota la Asamblea Nacional
    Mundo

    Cuba vira hacia el mercado: las claves del giro económico que vota la Asamblea Nacional

    Ucrania reivindica que ataca Rusia con sus propias armas y denuncia “propaganda” para ocultar la “humillación”

    Israel y Hezbolá acuerdan un alto el fuego tras los ataques al Líbano

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad
    Paula

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico