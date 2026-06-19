Longueira retrocede y llega a acuerdo con Alessandri para mesa de unidad en la UDI: irá como secretario general y diputado como presidente

“Queridos amigos, quiero que sean ustedes los primeros en ser informados”, parte el mensaje que envió esta mañana uno de los denominados coroneles de la UDI, Pablo Longueira a un grupo de WhatsApp.

El exministro gremialista continuó y dijo: “Hoy anunciaremos con Jorge Alessandri, desde el Memorial de Jaime, que conformaremos una lista para las elecciones internas de la UDI. El irá de presidente y yo en la secretaría general”.

En esa línea, indicó que “les agradezco a todos el apoyo durante todos estos meses, en particular a los que se volvieron a inscribir. Fue vital para lograr este esfuerzo de que la UDI sea una sola y vuelva a sus raíces”.

Además, añadió que “hace un par de meses hablé con él, porque yo estimaba que no era el óptimo para la UDI que yo la volviera a presidir. No buscaba proyectarme a nada, solo que la UDI volviera a ser la UDI popular que Jaime soñó”.

En ese sentido, sostuvo que “volvimos a conversar muy profundamente hace un mes atrás y este miércoles en nuestra tercera conversación, le ofrecí que presidiera la UDI y que si aceptaba, yo lo acompañaría en la SG”.

Longueira en su mensaje también sostuvo que “se inicia una nueva etapa de la UDI Popular en la que todos ustedes están invitados a contribuir con sus historias de entrega a la construcción de un Chile más justo. Nuestra historia partidaria es hermosa y una vez más, volveremos a sorprender, porque Chile está primero”.

El exministro añadió que “todos conocimos y fuimos convocados por Jaime a servir a Chile y en particular, a los más pobres. Tenemos dos mártires que dieron su vida por nuestras ideas. Miles de jóvenes entregaron lo mejor de sí a esa causa desde nuestros orígenes en el mundo popular”.

Y remato: “No se resten, porque el país necesita hoy, a las nuevas generaciones de la UDI, junto a las anteriores, más unidas que nunca, para que volvamos a ser un Camino para servir a Chile”.

De esta forma, Longueira retrocedió en sus aspiraciones de presidir el partido. El exsecretario de Estado ha sido uno de los más críticos a la gestión de la actual directiva encabezada por Guillermo Ramírez. Además, ha tenido un tono severo con el gobierno del Presidente José Antonio Kast, lo que ha generado incomodidad en La Moneda.

En Palacio, de hecho, han mirado con atención sus pasos y ya están al tanto del acuerdo, por lo que respiran “más aliviados”. Era comentado entre inquilinos de gobierno que sería incómodo tener a Longueira sentado, eventualmente, como presidente de la UDI en el comité político.

Se espera que el anuncio se realice a las 13.45, en el memorial de Jaime Guzmán.