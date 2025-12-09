Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

A poco más de una semana del estreno de la última franja electoral, de cara a la crucial elección de este domingo 14 de diciembre que definirá a quien sucederá a Gabriel Boric como Jefe/a de Estado, los candidatos que competirán en el balotaje estrenaron nuevas piezas audiovisuales, con la aparición de figuras claves en cada comando.

En el espacio correspondiente al aspirante del Partido Republicano, José Antonio Kast, se sumó la periodista Mara Sedini, quien se ha transformado en una de las principales voceras del exdiputado, instancia en que aparece desmintiendo algunas de las ofensivas de Jeannette Jara, como que la carta opositora quiere terminar con la Ley de 40 horas o la gratuidad universitaria.

En el extracto audiovisual aparece la comunicadora leyendo en su celular las siguientes interrogantes: “¿Que Kast va a terminar con las 40 horas?”, “¿Kast va a terminar con la gratuidad universitaria?”, “¿Que Kast va a terminar con todos los subsidios?”, para luego entrar una voz en off que señala que dichas aseveraciones son “mentira”, con la consigna “no creas todo lo que lees”.

A continuación, el aspirante republicano aparece nombrando una serie de planes que contemplaría su futura llegada a La Moneda, sin ahondar en ellos. Menciona el Plan Implacable, contra la delincuencia; el Plan Escudo Fronterizo, para el cierre de fronteras; Plan Cero Listas de Espera, para la salud pública, entre otros.

En la misma línea, Kast refuerza sus ideas de que Chile “vive hoy día la peor crisis de las últimas décadas”, aludiendo a problemas sociales, de seguridad y económicos, apuntando nuevamente a promesas incumplidas por la actual administración y atribuyendo también responsabilidad a Jara por aquello, remarcando el enfoque de “continuidad” que representa.

Alcaldes y gobernadores por Jara

En tanto, la candidata del pacto Unidad por Chile y la DC, al inicio de la pieza audiovisual, arremetió contra la trayectoria política y legislativa de su rival, enfatizando que Kast fue parlamentario por 16 años, y faltó a 625 de las 1500 sesiones en el Congreso, en las que percibió un sueldo aproximado de 1.500 millones de pesos durante todo el periodo.

“No aprobó ninguna ley relevante para la gente”, emplazó, acotando que el republicano se opuso a relevantes proyectos como el fin al lucro en la educación, la ley de divorcio, la ley Cholito, entre otras.

En sus propuestas, la carta oficialista adelantó que trabaja en una transformación digital para la clase media, con capacitaciones en herramientas tecnológicas y aplicaciones de inteligencia artificial, así como también abordó iniciativas para emprendimientos y pymes.

Pero una de las novedades fue que Jara estrenó una pieza audiovisual en la cual era respaldada por distintos alcaldes, entre ellos, Matías Toledo de Puente Alto, Tomás Vodanovic de Maipú, Camila Nieto de Valparaíso, Javiera Reyes de Lo Espejo, Macarena Ripamonti de Viña del Mar, Karina Delfino de Quinta Normal, Claudio Castro de Renca y Claudia Pizarro de La Pintana.

Asimismo, aparecen en la franja los gobernadores regionales Rodrigo Mundaca de Valparaíso y Ricardo Díaz de Antofagasta.

Con el estreno de estas nuevas piezas, ambos comandos entran de lleno en la recta final de una campaña marcada por el contraste de estilos, acusaciones recíprocas y un clima electoral altamente competitivo.