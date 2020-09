Carlos Larraín: “He aceptado competir en una lista porque RN es un partido muy importante en el cuadro chileno”

La primera semana de octubre tiene planeado viajar desde la Región de Magallanes a Santiago para sostener una serie de encuentros y materializar la idea de levantar una lista, con él a la cabeza, que compita en las elecciones internas de RN. El exsenador Carlos Larraín afirma en esta entrevista que está dispuesto a llevar adelante ese desafío, siempre y cuando los comicios internos sean ratificados en el consejo general de este sábado y se realicen el 5 de diciembre.

¿Por qué aceptó competir para presidir RN?

He aceptado competir en una lista porque creo que RN es un partido muy importante en el cuadro chileno y lo que tenemos por delante en 14 o 15 meses es de muchas decisiones que requieren de una directiva que salga bien de las elecciones y que tenga mucho respaldo interno. Eso es lo que a mí me mueve, pero antes de eso hay que romper la inercia que busca que la actual directiva se prorrogue y dejarla en condición de interina. Eso creo yo no es bueno para un partido que tiene que decidir cosas importantes.

¿Va a impulsar que se hagan sí o sí las elecciones el 5 de diciembre?

Esa es la idea. Estoy queriendo ayudar a que eso ocurra. Mi empeño no está dirigido contra nadie, está enfocado en que RN recupere un poco de personalidad, respire hondo y saque el habla en el panorama actual. Hasta el momento, RN está en una especie de parálisis movida por este empate extraño que existe en torno al plebiscito. El 90% de RN está por defender la Constitución y un 10% está por echarla abajo. Un genio de matemáticas declaró que eso configuraba un empate.

¿Quiénes hablaron con usted para convencerlo? Se decía que el canciller Allamand lo está apoyando...

Andrés era el candidato natural para ser presidente de RN, pero ahora último no lo he molestado, porque está muy concentrado en el Ministerio de RR.EE. y cada día tiene su carga.

¿Pero él también lo ayudó a convencer?

Sí, él cree que es necesario elegir una directiva. Digamos eso.

¿Cree que la directiva de Rafael Prohens no tiene la experiencia para liderar los procesos que vienen?

Efectivamente. Casi todos ellos son muy jóvenes. Tienen, además, sus propios proyectos electorales, y luego, no están ratificados por una elección interna. Eso le da oxígeno a una directiva, le da autoridad para decidir cosas muy duras, como quién es candidato, dónde, con quién se hacen pactos, con quiénes se va a la constituyente; todos temas que requieren un trabajo de un equipo que se sienta muy seguro en sus cargos. Eso se logra con una elección.

¿Le gustaría que Francisco Chahuán se sumara a una lista con usted? Él insiste en que quiere competir para presidir RN...

Si Francisco Chahuán insiste en competir va a confirmar a los consejeros que están confusos y dicen con tanta disyuntiva que más vale dejar las cosas como están. Creo que Francisco se equivoca, va a perder en esta pasada y sus aspiraciones de ir más allá en una presidencial se van a ver perjudicadas, pero el principal dañado va a ser el partido. El partido tiene que sacar el habla, tiene que influir en las decisiones que se vienen. Y para eso se requiere una directiva ratificada por los militantes.

¿Y usted está dispuesto a competir con la diputada Núñez si se ratifican las elecciones para este año?

Desde luego.

Y en caso de que el consejo general prorrogue la directiva actual, ¿usted seguiría disponible después?

No, no estaría dispuesto para seguir a la espera, porque cuando llegue abril van a volver a prorrogarla para diciembre. Hay un empeño deliberado en no elegir una directiva. Se quiere dejar a RN en estado de stand by.

¿A quién le atribuye eso?

Prefiero no dar muchos nombres.

¿Pero con qué motivos?

Está la idea de que Mario Desbordes puede volver a ocupar la presidencia del partido. Esa es una posibilidad. La otra es que lo haga doña Paulina Núñez, que casi logró quitarle el cargo a Prohens en una maniobra bastante poco elegante. Esos son los factores. Y siempre la inercia tiene sus derechos. Hay muchos consejeros que terminan sus períodos. Entonces, al producirse la prórroga tendrían en el ejercicio de sus cargos otro tiempo, pero los consejeros son gente patriota que no están pensando en ellos, sino que sobre todo no quisieran afrontar un conflicto, pero hay conflictos que son inevitables. No por trasladarlo a diciembre del año próximo, cuando estemos metidos en siete elecciones, va a haber menos conflictos en RN. Se van a acentuar los conflictos el año que viene.

¿Cree que no es conveniente que Desbordes vuelva a presidir RN?

Creo que sería de lo más malo que hay, porque Mario Desbordes trasladó el domicilio de RN. RN es un partido que pertenecía a la centroderecha, ubicación de la cual siempre había actuado como bisagra para suavizar la transición, pero resulta que ahora RN, en virtud de la intervención de Mario Desbordes, se trasladó a la centroizquierda.

¿Y en el caso de la diputada Núñez?

Bueno, doña Paulina está en la misma parada.

Si llega a la presidencia de RN, ¿cómo espera que sea la relación con el Presidente Piñera? Fue tensa durante su primer gobierno...

Me parece completamente indispensable ratificar el compromiso con el gobierno que ayudamos a elegir y que está tratando de sacar adelante cosas muy difíciles en minoría en las cámaras. En todas las intervenciones públicas que he tenido en los últimos meses, yo he apoyado al gobierno.