Carmen Soza, la gran ausente del gobierno de Kast

Hasta ahora su nombre no figura en la parrilla de nombramientos de José Antonio Kast. La abogada Carmen Soza del Río, directora ejecutiva de Ideas Republicanas -gestora del programa de gobierno e integrante del círculo de hierro del presidente electo-, era una carta fija para el Segundo Piso o la Segpres. Hoy, es una de las figuras ausentes en la arquitectura de gobierno.

No ha hecho comentarios públicos. Pero en privado ha trascendido que después de la primera vuelta -cuando empezó la confección final de la estructura de quienes van a llegar al gobierno, tarea que en un inicio tenía ella junto al ingeniero comercial Sebastián Figueroa- empezó a quedar fuera de ese campo de decisión, con el nombramiento del ingeniero y coordinador general de la campaña, Alejandro Irarrázaval, como encargado de los reclutamientos. Ese fue el primer síntoma de que ya no estaba en la primera línea de las decisiones.

“Se sintió desplazada”, comenta una fuente de la Oficina del Presidente Electo (OPE).

La abogada Carmen Soza lideró las conversaciones programáticas.

No fue la única. Figueroa (futuro subsecretario de Desarrollo Regional) también tuvo roces con Irarrázaval por el mismo motivo. Más aún, después de la incorporación del abogado Pedro Lea-Plaza, quien se encargó de las nóminas para cargos más técnicos, entre ellos los 12 jefes de servicio -las llamadas “12 balas de plata”- que puede designar el nuevo jefe de Estado sin pasar por el sistema de Alta Dirección Pública (ADP).

Pero la influencia de Irarrázaval en Kast no era desconocida en el mundo político. Ambos son amigos desde la década de los 80 en la Universidad Católica y lo viene acompañando en todas sus incursiones. Renunció a la UDI en 2016 siguiendo al hoy presidente electo, cuando abandonó ese partido tras dos intentos infructuosos por desplazar de la directiva a los “coroneles” gremialistas; se unió a Acción Republicana -el movimiento base del Partido Republicano- y lo ha acompañado en todas sus campañas a La Moneda: en 2017, en 2021 y en esta última, como coordinador general y futuro director ejecutivo del Segundo Piso.

Soza, quien acompañaba a Kast incluso en las giras y era levantada como una de las mujeres fuertes del comando, resintió la pérdida de influencia no solo en los nombramientos, también en el área programática. Pues si bien estuvo en las reuniones de coordinación con los equipos de Evelyn Matthei, encabezados por Juan Luis Ossa, la socióloga María Jesús Wulf (futura ministra de Desarrollo Social), la expresidenta del Consejo Constitucional Beatriz Hevia y el mismo Figueroa empezaron a ganar espacios.

Carmen Soza durante una gira de campaña con José Antonio Kast.

La situación llegó a su punto más tenso después del triunfo en la segunda vuelta, cuando la OPE se instala en calle La Gloria. Fuentes internas revelan que Irarrázaval -en una de las reuniones- le habría comunicado a Soza que no iba a seguir a cargo de la coordinación programática, función que se dejó a cargo de la ingeniera Francisca Toledo, futura ministra de Medio Ambiente, quien mantiene una estrecha relación con Irarrázaval y con el economista Jorge Quiroz, futuro ministro de Hacienda.

Eso habría terminado de indignar a Soza, y así se lo habría representado a Irarrázaval en una dura conversación.

En la OPE se comenta que en diciembre se le ofreció la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), un cargo especialmente apetecido a nivel político, por tratarse del pilar financiero de los municipios al administrar el Fondo Común Municipal (FCM), el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) y el Sistema de Información Financiera Municipal (Sifim), entre otros. Por él han pasado relevantes figuras, como el PPD Francisco Vidal, en el gobierno de Ricardo Lagos; el UDI Claudio Alvarado, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera (hoy futuro ministro del Interior), y durante este gobierno, el PC Nicolás Cataldo (actual ministro de Educación) y Miguel Crispi (exjefe de asesores en el Segundo Piso del Presidente Boric).

Pese a ello, la abogada habría rechazado la propuesta. “No se sentía cómoda con el diseño que se estaba adoptando para la nueva administración”, admite una fuente de la OPE. Mientras desde los republicanos sostienen que Soza siempre abogó por una mayor representación de ese partido.

En su lugar fue nombrado Figueroa, quien también es uno de los hombres de confianza de Kast, a quien conoce desde 2009.

Con dos experiencias de gobierno -en la administración de Sebastián Piñera I, como asesora de Hacienda, y en Piñera II, como asesora en la Dipres-, Soza, la “guardiana” del programa de Kast, como fue catalogada por algunos, mantiene un bajo perfil, aunque defiende sus ideas con fuerza, tal como lo ha demostrado en las escasas entrevistas que ha concedido.

El 10 de julio de 2024, en plena campaña municipal, admitió en T13, que en su sector “no hay ningún complejo” en reconocer que defienden ideas conservadoras. Y que si fueran mayoría sí buscarían derogar la ley de aborto en tres causales. Y después del triunfo de Kast en primera vuelta -el 28 de noviembre, en el programa ¡Llegó la hora!, de Radio Agricultura, que en ese momento conducían Mara Sedini (hoy futura ministra vocera de gobierno) y José Francisco Lagos-, esbozó el perfil que debieran tener las autoridades, afirmando que lo importante es tener claro el para qué se hacen las cosas. Y que ese para qué es la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

“Cuando dejas de tener ese norte claro y te dejas seducir por el aplauso fácil o porque esto es muy difícil… se dejan de hacer las cosas (...). Si no tienen claro eso y quieren entrar para lucirse, para salir en la foto o para cortar la cinta, están súper equivocados”, dijo, añadiendo que, además, es necesario tener carácter para enfrentar las críticas ante la toma de decisiones que muchas veces van a ser difíciles o impopulares, porque “si no eres capaz de enfrentar esas críticas, porque no estás viendo el objetivo final, es mejor que no entres”.

En la OPE se confidencia que la abogada hasta ahora no figura con un cargo en el gobierno y que se le pidió que siguiera colaborando desde Ideas Republicanas, como directora ejecutiva, cargo que ostenta desde marzo de 2024, cuando Cristián Valenzuela lo dejó tras asumir como coordinador de comunicaciones.

El punto no está resuelto, pues Soza habría socializado que incluso estaría dispuesta a abandonar el think tank para irse al mundo privado.

Fuentes del partido, en tanto, indican que si bien la abogada se ha mantenido durante todo febrero de vacaciones, debería retomar sus funciones en el centro de estudios durante marzo.