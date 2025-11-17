Carmona apunta a electores de otros candidatos de cara a la segunda vuelta: “No son un público cautivo de un partido”

El presidente del partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió durante la mañana de este lunes a las elecciones del domingo y el próximo enfrentamiento entre Jeannette Jara y el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial.

En conversación con Radio ADN, Carmona se refirió a la estrecha diferencia en las votaciones del domingo, apuntando que en segunda vuelta deben llegar a otros electores y que los votantes de los otros candidatos “no son un público cautivo de un partido”.

“Debemos tener absoluta conciencia del desafío que hay para lograr el triunfo en segunda vuelta. No tenerlo presente sería un suicidio”, apuntó, agregando que “Hay que asumir que se trata de llegar todavía a mucho más gente. Y esa es, digamos, una exigencia que tiene la convocatoria que haga el comando”.

Es así como al momento de abordar de donde encontrarán estos electores, que el presidente del PC señaló que “hay un supuesto que se instala, yo lo entiendo, asociar que las votaciones que tienen cada una de las candidaturas pertenecen a los partidos que han tomado el acuerdo de apoyar, en este caso a José Antonio Kast”.

“Yo creo que ahí hay un tremendo error, el mismo error que se hace cuando no visualizamos cual iba a ser el impacto de Franco Parisi, digamos, que alcanza casi un 20%. Entonces yo me iría con mucho respeto por la ciudadanía”, añadió, enfatizando que “ellos no son un público cautivo de un partido que puede tomar un acuerdo legítimo, respetable si quieren, pero es el acuerdo de un partido o de una directiva de partido”.

“Estamos hablando de millones de votantes que tuvieron miles de motivaciones distintas para llegar a concluir en tal o cual opción electoral”, detalló.

En la ocasión, Carmona además se refirió al rol del Presidente Gabriel Boric y si esto habría afectado o no la votación de Jara, mencionando que “yo creo que sería para mi gusto fácil que yo remitiera, o lo hiciera otro dirigente, que el problema del resultado está en las intervenciones del Presidente Boric, yo creo que sería de un facilismo no asumir nosotros nuestra responsabilidad”.