Carmona desdramatiza discusión sobre si Jara es socialdemócrata y evita encasillarla

La mañana de este martes el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, abordó la discusión sobre si la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, es comunista o socialdemócrata.

Esto, a propósito de los dichos del economista integrante del comando de Jara, Luis Eduardo Escobar, quien en entrevista con La Tercera aseguró: “Jeannette Jara me dijo que era socialdemócrata y que no creía en la eliminación de las clases sociales ni en la dictadura del proletariado”.

Ayer, el líder del PC fue consultado al respecto, pero se limitó a decir que esperaría la respuesta de la propia candidata.

Más tarde, Jara zanjó: “A mí nunca me ha gustado encasillarme”.

Esta jornada, ya con la respuesta de la candidata, Carmona matizó el tema. “Francamente no sé en qué le hace, en cuánto afecta, en cuánto influye, en cuánto incide en los temas las propuestas para el país, que en todos los sentidos, incluyendo el plano económico, vamos a hacer desde la campaña presidencial”, sostuvo en radio Universidad de Chile.

“Desde esa perspectiva, una vez que ya conocemos la opinión de la propia candidata Jeanette Jara: ‘no me gusta encasillarme’, en un sentido o en el otro, que yo contribuya a encasillarla o no, no sería nada atinado si es que vamos a pensar en lo que ya decía, pongamos en el centro las propuestas” , añadió.

“Para eso hay un equipo trabajando de programa, estamos todos atentos a cuál va a ser esa formulación. Es evidente que eso pasa en primer lugar por la opinión de la candidata, y por otra parte tenemos una cantidad de desafíos en el territorio, a lo largo del país, que reclaman de nuestra presencia para empatizar, coincidir, organizarse en función de esta campaña que es una campaña relativamente breve”, agregó el timonel PC.