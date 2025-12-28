SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Carmona matiza rol de los comunistas ante movilizaciones y emplaza a quienes los critican

    El presidente del PC salió a aclarar que "los movimientos sociales, y sobre todo el movimiento sindical, tienen vida propia", por lo tanto negó un ánimo de su colectividad para dirigir manifestaciones contra el gobierno de Kast. Además dijo que los cuestionamientos a su partido eran "una provocación".

    Por 
    José Miguel Wilson
     
    Nicolás Quiñones

    Este domingo, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, decidió dar un paso al frente y responder a las críticas que ha recibido su colectividad -incluso desde sectores aliados- respecto de una de las resoluciones que emanaron del último comité central del PC, el fin de semana anterior.

    En la penúltima página del informe -de un total de 15-, la colectividad llama a “impulsar hitos de movilización” cuando se aborda “la tarea de ser oposición a la ultraderecha”, en referencia al futuro gobierno de José Antonio Kast.

    "Será relevante impulsar hitos de movilización amplia y unitaria, como un 8 de marzo masivo, el 1 de mayo y otras, que expresen no solo la defensa de derechos específicos de la sociedad, sino también una respuesta democrática y social frente a tendencias autoritarias y regresivas”, dice el texto.

    Ante los cuestionamientos transversales que despertó esa consigna, en la emisora -asociada al PC- Carmona calificó aquellas críticas como "una provocación dirigida a afectar la influencia, la importancia, la incidencia histórica que tiene el Partido Comunista, en la cual nosotros no vamos a caer".

    “No vamos a entrar en ese juego, porque tenemos suficiente titularidad, suficiente presión para que hable por sí misma. Y va a quedar demostrado, y ahí, espero yo, que vengan las explicaciones de los que nos están a nosotros endosando estas movilizaciones. Cometeríamos el peor de los errores de apropiarnos de movimientos que superan lejos las militancias, pero que son legítimas más allá de que esté un partido o esté otro".

    “En forma histórica, los movimientos sociales, y sobre todo el movimiento sindical, tienen vida propia... (Por ende) malamente podría el PC tratar de darle centralidad de carácter político, ideológico, a una central. Nunca, nunca lo ha hecho en toda la historia del movimiento sindical chileno”, añadió.

    La molestia del timonel comunista apuntaba especialmente a sus aliados del actual oficialismo, que se apresuraron a condenar la resolución del PC.

    “Imprudente”

    “No comparto la forma (del llamado del PC). Si bien el derecho a la protesta y movilización están consagrados constitucionalmente y son expresiones del derecho a la libertad de expresión y de reunión garantizados universalmente, la oportunidad y el tono del emplazamiento tienen una connotación negativa, ad portas del inicio de un nuevo gobierno”, dijo, por ejemplo, la semana pasada, el diputado socialista Raúl Leiva.

    “Se puede ser oposición, defender las conquistas sociales, pensar en el futuro, pero no se pueden utilizar las movilizaciones como un arma política y de violencia para desestabilizar a los gobiernos”, había dicho también el diputado y vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC).

    El diputado Jaime Mulet (FREVS) había afirmado que “protestar por protestar y llamar a movilización antes de que parta el gobierno porque perdiste la elección, no me parece”.

    Este domingo, el jefe de bancada de los diputados del PPD, Raúl Soto, volvió a refrendar las críticas contra lo resuelto por el PC y lo definió como un acto “imprudente e irresponsable”, pues a su juicio era una suerte de “plan de lucha”.

    En el programa Estado Nacional, de 24 Horas, el parlamentario sostuvo: “Ningún partido político, cuando todos están igual de desacreditados y alejados de la realidad de la sociedad, se debe sentir con el derecho de apropiarse de los sentires de la ciudadanía que se dan de forma espontánea”.

    Me parece completamente imprudente e inadecuado”, complementó Soto.

    Incluso, lo postulado por la colectividad oficialista generó la distancia del propio gobierno.

    El viernes, en una comparecencia ante los medios, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), llamó a tener a la vista “principios básicos”, remarcando que cualquier manifestación “debe ser siempre pacíficamente”.

    Cónclave

    Esta resolución del Partido Comunista desató un fuerte debate entre los partidos que sustentan a la actual administración del presidente Gabriel Boric, de cara a su sucesor en la primera magistratura, José Antonio Kast.

    Si bien el PS y el PPD han apostado por dar señales de ser una oposición constructiva, la consigna del PC encontró ecos en tiendas como el Frente Amplio o el Partido Humanista.

    Incluso, hay voces -como la del diputado Soto- que han enfatizado que, a partir del 11 de marzo, cuando asuma Kast, la actual coalición que sustenta a Boric se terminará.

    Con todo, estas posturas que se han marcado por parte de las colectividades oficialistas serán contrastadas en un cónclave que está pactado inicialmente para el 17 de enero.

    Más sobre:PolíticaOficialismoLautaro CarmonaPartido ComunistaPPD

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Escala molestia por posteo de embajadora Pakarati: diputados piden citar a canciller a Comisión de RR.EE.

    Descarrilamiento de Tren Interoceánico en el sur de México deja 20 heridos

    Detienen a hombre por uso negligente de fuego en San Javier: sujeto quemaba basura en su terreno

    Inundaciones en el sur de España: se reporta un víctima fatal y dos personas desaparecidas

    Al menos tres muertos en enfrentamientos durante protestas en la provincia de Latakia en Siria

    Detienen a dos hermanos por homicidio ocurrido en Talagante: ataque habría sido por venganza

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Anuncian extensión horaria del Metro de Santiago en la Línea 1 por celebraciones de año nuevo en la Torre Entel

    Anuncian extensión horaria del Metro de Santiago en la Línea 1 por celebraciones de año nuevo en la Torre Entel

    Máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”

    Máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es la vuelta a clases para los estudiantes

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es la vuelta a clases para los estudiantes

    Escala molestia por posteo de embajadora Pakarati: diputados piden citar a canciller a Comisión de RR.EE.
    Chile

    Escala molestia por posteo de embajadora Pakarati: diputados piden citar a canciller a Comisión de RR.EE.

    Detienen a hombre por uso negligente de fuego en San Javier: sujeto quemaba basura en su terreno

    Detienen a dos hermanos por homicidio ocurrido en Talagante: ataque habría sido por venganza

    La discusión detrás de AFIDE y el posible nuevo rol del Estado en el capital emprendedor
    Negocios

    La discusión detrás de AFIDE y el posible nuevo rol del Estado en el capital emprendedor

    Los Briones Marasovic reorganizan sus negocios tras la venta de Yadrán

    Alexander Vik elude la crisis vitivinícola: “Hemos tenido mucho crecimiento en nuestros vinos caros”

    Qué es la Patrulla Espiritual, la agrupación que ofreció internar a la fuerza a Tyler Chase para rehabilitarlo
    Tendencias

    Qué es la Patrulla Espiritual, la agrupación que ofreció internar a la fuerza a Tyler Chase para rehabilitarlo

    Los padres sí tienen hijos favoritos, según la ciencia

    Cuál es el queso viral que huele “como la muerte misma”

    Susto en la Copa Africana de Naciones: arquero de Sudán se desploma en pleno partido
    El Deportivo

    Susto en la Copa Africana de Naciones: arquero de Sudán se desploma en pleno partido

    La U tiene nuevo técnico: Azul Azul llega a un acuerdo con Francisco “Paqui” Meneghini

    Le volvió a ganar a Lamine Yamal: Ousmane Dembélé cierra un 2025 brillante con el premio Globe Soccer Awards

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    El cine de Brigitte Bardot en cinco películas esenciales
    Cultura y entretención

    El cine de Brigitte Bardot en cinco películas esenciales

    Brigitte Bardot, la estrella de cine y defensora de los animales que falleció a los 91 años

    El vuelo del pelícano triste: un relato de Jaime Bayly

    Descarrilamiento de Tren Interoceánico en el sur de México deja 20 heridos
    Mundo

    Descarrilamiento de Tren Interoceánico en el sur de México deja 20 heridos

    Inundaciones en el sur de España: se reporta un víctima fatal y dos personas desaparecidas

    Al menos tres muertos en enfrentamientos durante protestas en la provincia de Latakia en Siria

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana