Carmona matiza rol de los comunistas ante movilizaciones y emplaza a quienes los critican

Este domingo, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, decidió dar un paso al frente y responder a las críticas que ha recibido su colectividad -incluso desde sectores aliados- respecto de una de las resoluciones que emanaron del último comité central del PC, el fin de semana anterior.

En la penúltima página del informe -de un total de 15-, la colectividad llama a “impulsar hitos de movilización” cuando se aborda “la tarea de ser oposición a la ultraderecha”, en referencia al futuro gobierno de José Antonio Kast.

"Será relevante impulsar hitos de movilización amplia y unitaria, como un 8 de marzo masivo, el 1 de mayo y otras, que expresen no solo la defensa de derechos específicos de la sociedad, sino también una respuesta democrática y social frente a tendencias autoritarias y regresivas”, dice el texto.

Ante los cuestionamientos transversales que despertó esa consigna, en la emisora -asociada al PC- Carmona calificó aquellas críticas como "una provocación dirigida a afectar la influencia, la importancia, la incidencia histórica que tiene el Partido Comunista, en la cual nosotros no vamos a caer".

“No vamos a entrar en ese juego, porque tenemos suficiente titularidad, suficiente presión para que hable por sí misma. Y va a quedar demostrado, y ahí, espero yo, que vengan las explicaciones de los que nos están a nosotros endosando estas movilizaciones. Cometeríamos el peor de los errores de apropiarnos de movimientos que superan lejos las militancias, pero que son legítimas más allá de que esté un partido o esté otro".

“En forma histórica, los movimientos sociales, y sobre todo el movimiento sindical, tienen vida propia... (Por ende) malamente podría el PC tratar de darle centralidad de carácter político, ideológico, a una central. Nunca, nunca lo ha hecho en toda la historia del movimiento sindical chileno”, añadió.

La molestia del timonel comunista apuntaba especialmente a sus aliados del actual oficialismo, que se apresuraron a condenar la resolución del PC.

“Imprudente”

“No comparto la forma (del llamado del PC). Si bien el derecho a la protesta y movilización están consagrados constitucionalmente y son expresiones del derecho a la libertad de expresión y de reunión garantizados universalmente, la oportunidad y el tono del emplazamiento tienen una connotación negativa, ad portas del inicio de un nuevo gobierno”, dijo, por ejemplo, la semana pasada, el diputado socialista Raúl Leiva.

“Se puede ser oposición, defender las conquistas sociales, pensar en el futuro, pero no se pueden utilizar las movilizaciones como un arma política y de violencia para desestabilizar a los gobiernos”, había dicho también el diputado y vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC).

El diputado Jaime Mulet (FREVS) había afirmado que “protestar por protestar y llamar a movilización antes de que parta el gobierno porque perdiste la elección, no me parece”.

Este domingo, el jefe de bancada de los diputados del PPD, Raúl Soto, volvió a refrendar las críticas contra lo resuelto por el PC y lo definió como un acto “imprudente e irresponsable”, pues a su juicio era una suerte de “plan de lucha”.

En el programa Estado Nacional, de 24 Horas, el parlamentario sostuvo: “Ningún partido político, cuando todos están igual de desacreditados y alejados de la realidad de la sociedad, se debe sentir con el derecho de apropiarse de los sentires de la ciudadanía que se dan de forma espontánea”.

“Me parece completamente imprudente e inadecuado”, complementó Soto.

Incluso, lo postulado por la colectividad oficialista generó la distancia del propio gobierno.

El viernes, en una comparecencia ante los medios, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), llamó a tener a la vista “principios básicos”, remarcando que cualquier manifestación “debe ser siempre pacíficamente”.

Cónclave

Esta resolución del Partido Comunista desató un fuerte debate entre los partidos que sustentan a la actual administración del presidente Gabriel Boric, de cara a su sucesor en la primera magistratura, José Antonio Kast.

Si bien el PS y el PPD han apostado por dar señales de ser una oposición constructiva, la consigna del PC encontró ecos en tiendas como el Frente Amplio o el Partido Humanista.

Incluso, hay voces -como la del diputado Soto- que han enfatizado que, a partir del 11 de marzo, cuando asuma Kast, la actual coalición que sustenta a Boric se terminará.

Con todo, estas posturas que se han marcado por parte de las colectividades oficialistas serán contrastadas en un cónclave que está pactado inicialmente para el 17 de enero.