Carolina Tohá descarta quiebre en el Socialismo Democrático tras los dichos de Paulina Vodanovic

La exministra del Interior y candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, asistió a la reunión citada por la exmandataria Michelle Bachelet a los aspirantes a La Moneda del oficialismo.

Antes de entrar a la cita en la Fundación Horizonte Ciudadano, la exjefa de gabinete se refirió a la polémica que instaló su contendora del Partido Socialista, Paulina Vodanovic.

Ayer en Mesa Central de Canal 13, la timonel y presidenciable del PS negó que existiera una hermandad con el PPD, partido con el que -además del PL y el PR- conforman la coalición Socialismo Democrático.

Esta mañana Tohá se distanció de esos dichos y afirmó que “sí son partidos hermanos”. Ahora, previo a la reunión con Bachelet, profundizó en esa postura.

Raul Bravo/Aton Chile RAUL BRAVOATON CHILE

Al ser consultada sobre si existe un quiebre en el Socialismo Democrático tras los dichos de la senadora del Maule, Tohá respondió: “no, no hay quiebre. Hay una primaria que los ciudadanos dirigen”.

Dicho eso, marcó: “Yo no voy a hacer de esta primaria una discusión de candidatos. Lo que vamos a hacer aquí por lo menos es un planteamiento a la ciudadanía de qué proponemos, de cómo vemos los próximos cuatro años de Chile, de qué tipo de gobierno vamos a hacer. Entonces no nos vamos a entrampar en discusiones que no aportan lo que los chilenos esperan, que es discutir y resolver entre todos un futuro mejor para Chile”.

Luego, sobre la relación del PPD y el PS reiteró: “Yo creo que ha habido históricamente una hermandad y además una gran capacidad de construir propósitos comunes, y yo espero que el futuro también esté abarcado por eso”.