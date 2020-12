Carrera presidencial ¿En qué están las definiciones de los partidos?

Partido Socialista: Sin nombres ni itinerario

Sin claridad de quién podría asumir el desafío, ni tampoco de cuándo ni cómo tomarán la decisión. Ese es el escenario presidencial que se vive hoy en la colectividad liderada por Álvaro Elizalde. Hasta ahora, solo el senador José Miguel Insulza se ha manifestado disponible, pese a que, dicen en el PS, su figura no concitaría el apoyo suficiente. Así, la colectividad ha intentando buscar otras cartas, sin embargo, tanto Carlos Montes como Isabel Allende se han negado a asumir esa petición. Otros, en tanto, mencionan al propio Elizalde. En ese escenario, la mesa de la colectividad citó a un comité central para el 10 de diciembre, donde esperan abordar el tema presidencial. La idea es ahí definir un itinerario y que se discuta sobre el mecanismo para elegir a su carta. Según fuentes del PS, en esa reunión se podría dilatar la decisión hasta enero o, incluso, abril. En la directiva hay dudas de si sería posible sostener una primaria presidencial del partido. La decisión podría volver a recaer en el comité central, al igual que en 2017.

PPD: La discusión monetaria que complica al partido

Una primaria presidencial entre el actual timonel, Heraldo Muñoz y el exvocero de gobierno Francisco Vidal. Ese es el escenario que pronostican al interior del PPD quienes evaluarán el próximo 12 de diciembre cuál será el mecanismo para definir quién será el abanderado en la próxima carrera por La Moneda.Y pese a que la mayoría de los parlamentarios y dirigentes de la colectividad han impulsado una primaria abierta -incluyendo el compromiso público que hizo el propio Muñoz por esa alternativa-, en la directiva del PPD hay dudas respecto de la factibilidad de esos comicios. El cuestionamiento, dicen, radica en el alto costo monetario que tendría para el partido aplicar ese mecanismo. De hecho, el tema se abordó de manera preliminar en la última reunión de la mesa, la semana pasada.Asimismo, en la colectividad aún no hay claridad de si se podrían sumar otros contendores a esas primarias. Los senadores Felipe Harboe y Ricardo Lagos Weber han manifestado su disponibilidad de ser precandidatos presidenciales, aunque, aseguran sus cercanos, todavía no han tomado una decisión al respecto. Quien también ha manifestado sus intenciones de formar parte de esa papeleta es el exdiputado del partido Jorge Tarud.

La batalla de Rincón y Undurraga

El 17 de enero. Esa es la fecha que definió el consejo nacional de la DC para sostener la primaria presidencial de la colectividad. En esos comicios se enfrentarán la senadora Ximena Rincón y el exministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga. Durante estos últimos meses, ambos candidatos han intentando reforzar sus redes internas en el partido y han marcado sus diferencias. Mientras la legisladora ha logrado un mayor respaldo en el Congreso, Undurraga se ha desplegado entre los alcaldes.Según fuentes de la colectividad, la primaria presidencial DC sería “reñida” y hoy no se vislumbra algún “favorito” en el partido. Esto, dicen otros, debido al “vacío” que se produjo en algunos sectores, luego de que el senador Francisco Huenchumilla -uno de los principales rostros de la disidencia a la mesa de Fuad Chahin- decidiera no sumarse a la contienda electoral. Con todo, algunos en la DC aún están a la espera de que el diputado Iván Flores defina si participará en la primaria.

Partido Comunista: A la espera del próximo comité central

Esta semana se conformará el nuevo comité central del PC y luego una directiva que, por primera vez, se elegirá con el voto de sus militantes, quienes deberán optar por los integrantes de ese cuerpo colegiado. En la colectividad están a la espera de que se realice ese proceso para tener claridad sobre la fecha en que definirán a su carta presidencial. Pese a esto, en el PC no hay ninguna duda de que será el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. El fin de semana, en el marco del congreso del partido, el timonel del PC, Guillermo Teillier, defendió el liderazgo del jefe comunal. En el partido hay claridad de que Jadue hoy es una de las figuras mejor evaluadas de toda la centroizquierda y, según han transmitido desde la directiva, ya se ha diseñado una estrategia para desplegar su liderazgo. Ese “plan”, aseguran las fuentes, contemplaría que el edil esté en terreno en las próximas campañas, acompañando a candidaturas del PC y otras. Pese a todo esto, su figura no concita el apoyo del resto de la centroizquierda y aún está en duda si participará o no de una primaria de toda la oposición.

Frente Amplio: La tensión por una posible primaria

Si bien al interior del FA sostenían que abordarían el tema presidencial tras el plebiscito, hoy la coalición pretende dilatar ese debate. La mesa nacional del bloque definió aplazar la definición, con el fin de no “mezclar” ese debate con el proceso constituyente. Con lo anterior, Beatriz Sánchez también dilató su definición. Algunos en la coalición sostienen que la nueva fecha podría ser a mediados de enero, luego de la inscripción de candidaturas a la convención el 11 de ese mes. No obstante, hoy no existe un diseño para dar a conocer la ansiada decisión. No obstante, no todos en el bloque respetaron la definición de la mesa. Hace unas semanas, el movimiento Unir proclamó al diputado Marcelo Díaz como precandidato presidencial, generando molestia de algunos sectores. Algunos sostienen que el FA deberá replicar el esquema de 2017 y sostener primarias como coalición, donde todavía podrían sumarse otras figuras. Todo esto, en medio de su crisis interna, con salida de militantes y partidos.

Renovación Nacional: Desbordes con la primera opción

La principal carta presidencial de RN es el ministro de Defensa, Mario Desbordes, quien podría salir del gabinete en enero para potenciarse de cara a la primaria de Chile Vamos. Si bien en el partido existen otras alternativas, como los senadores Francisco Chahuán y Manuel José Ossandón, el poco respaldo del primero en los sondeos y la situación judicial que enfrenta el segundo dejan a Desbordes con las mayores posibilidades de ser ungido como el representante de RN. De todas maneras, la definición la debe tomar formalmente el consejo general de la colectividad, considerando esas otras opciones y también una que se ha ido levantando entre algunos dirigentes: la del alcalde Germán Codina. En paralelo, RN se ha visto tensionado por el interés de la disidencia de promover la participación de Sebastián Sichel en una primaria oficialista. Esa alternativa ya tuvo una primera traba, cuando la comisión política del partido le cerró la puerta al exministro al determinar que el candidato presidencial de RN debe ser militante y con “trayectoria”.Así, la opción de que Sichel participe en una primaria debe tener con el acuerdo de todos los partidos.

Partido Radical: Posible proclamación de Maldonado

El 15 de diciembre el PR sostendrá un consejo en el que se abordará el tema presidencial. Si bien en la colectividad ya hay claridad de quién sería la carta con más fuerza al interior del partido, aún no saben si ese día se podría proclamar como candidato o, más bien, se postergaría la definición.El nombre que hoy más suena es el del actual timonel, Carlos Maldonado, quien manifestó su disponibilidad en 2019. En tanto, por ahora, dicen en el partido, todavía no se han levantado otras figuras, lo que podría apurar la decisión de alzarlo como el abanderado.En ese sentido, en el PR hay distintas posturas sobre qué se debe zanjar en esa jornada. Mientras algunos piensan que lo mejor sería salir con una carta definida, otros creen que se debería fijar un itinerario y dilatar la decisión presidencial hasta marzo. Esa fecha, no obstante, plantea ciertas dificultades. Esto, dicen, debido al cargado año electoral. Con todo, comentan desde la mesa, el consejo podría aplazarse hasta el 21 o 22 de este mes, unos días después de las primarias no legales de municipales de la Unidad Constituyente.

Evópoli: La definición de Felipe Kast y las opciones ministeriales

El senador Felipe Kast ha sido la principal -o quizás única- carta presidencial con la que ha contado Evópoli, por lo que para muchos al interior del partido una definición sobre a quién apoyar en la carrera a La Moneda pasaría simplemente por una proclamación del consejo general. Sin embargo, en los últimos meses se han generado dos factores que dejan en duda, por ahora, qué pasará en la colectividad. Primero, el propio Kast no ha dicho públicamente si postulará, mientras crecen las dudas entre algunos dirigentes de Evópoli sobre si finalmente emprenderá el desafío; y segundo, en algunos sectores del partido se han mencionado otras alternativas, como los ministros Ignacio Briones y Gloria Hutt.

UDI: ¿Lavín y Matthei a la primaria de Chile Vamos?

Fue en septiembre cuando la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, dijo a La Tercera que realizar una primaria presidencial de la UDI -entre Joaquín Lavín y Evelyn Matthei- “sería un despropósito” y que había que optar por quien entregara mayores opciones de triunfo. Aquella vez, varios dirigentes señalaron que, precisamente, no tenía sentido recurrir a ese mecanismo para resolver quién debe ser la carta presidencial del gremialismo y que, en cambio, se podía buscar una alternativa, como presentar a ambos ediles a la primaria de Chile Vamos. Esa alternativa -vigente hasta el día de hoy, pero que aún no está zanjada formalmente- se planteó recordando que RN ya optó una vez por esa opción, cuando se dividió entre el hoy Mandatario Sebastián Piñera y el senador Manuel José Ossandón. La resolución que adopte la UDI, sin embargo, aún está sujeta a qué decidan definitivamente Lavín y Matthei. Mientras el primero no ha verbalizado aún su interés presidencial -aunque cada vez ha dado más señales-, la segunda debe comunicar si mantiene a firme su ya anunciada candidatura y si desistirá de ir a la reelección en Providencia.