Carter defiende vidrio blindado de Kast, afirma que existen “amenazas concretas” hacia el candidato y arremete contra Matthei

A contrapelo del propio José Antonio Kast, que en el debate de Anatel declinó explicar las razones de usar un vidrio blindado en su cierre de campaña en Viña del Mar, la mañana de este martes el candidato a senador y coordinador de seguridad del abanderado republicano, Rodolfo Carter, explicó las razones de dicha medida.

La noche de este lunes, al aspirante a La Moneda se le preguntó en dos ocasiones por el cuestionado escudo antibalas y evadió el tema, pese al emplazamiento directo de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei . “Las medidas de seguridad no se comentan, se ejercen”, se limitó a decir.

En cambio, en horas de esta mañana, en diálogo con radio Infinita, el exalcalde de La Florida se explayó latamente sobre aquello, asegurando que existen “amenazas creíbles” en contra del presidenciable.

“Me ha tocado acompañar al candidato presidencial a lo largo del país, he visto el alza de las medidas de seguridad de su entorno, respecto a las cuales él no es consultado. Simplemente se elevan. Cuando estuvimos en el norte, me tocó ver el despliegue de seguridad porque había amenazas concretas del Tren de Aragua en la zona de Arica e Iquique”, dijo.

De acuerdo a Carter, cuando en una ocasión le consultó a los escoltas del candidato por el incremento de las medidas de seguridad, la respuesta fue: “Tenemos un alza importante en las amenazas hacia José Antonio, me dijo su equipo de seguridad. Eso es real”.

Y luego agregó: “José Antonio Kast es probablemente el político con más amenazas en Chile. Yo creo que el presidente en ejercicio (Gabriel Boric), porque los presidentes son siempre blancos del terrorismo, y José Antonio Kast son, sin duda, las personas con mayor riesgo en este momento en Chile” .

Tras esto, el candidato a la senatorial arremetió en contra de la abanderada de Chile Vamos por el cuestionamiento a Kast por el vidrio antibalas. “A mí me irrita esta frivolidad de Evelyn Matthei”, remarcó.

“Evelyn no quería sacar a las Fuerzas Armadas a la calle. Siempre se opuso. Siempre se burlaba de Bukele, de los temas de seguridad, consideraba que todo esto era alarmismo. Hoy día anda ofreciéndole balazo al que se le cruza. Se copió la frase, la copió mal. La verdad es que ella siempre ha sido así”, enfatizó.

Asimismo, advirtió a modo de explicación de medidas del tipo que está usando el republicano: “Enfrentar a los narcos, enfrentar a las grandes bases que hoy día están en Chile, no va a ser gratis. Va a doler. Y es muy probable que el presidente que se atreva a hacer eso va a tener un atentado en su vida. ¿O alguien cree que estamos viviendo en la mitad de Europa?”.

“Este es el continente más peligroso del mundo. Aquí se asesinan permanentemente candidatos presidenciales que combaten a la droga, al narcotráfico, o a la guerrilla, o al terrorismo. Entonces esto no es una imaginación, no es un un elemento de campaña”, añadió.

Finalmente, apuntó que “el que ha sido más duro contra la delincuencia, pero de verdad, en el tiempo, no ahora último, no en los últimos 60 días, no en la desesperación de las encuestas, siempre, con su estilo, con el estilo tranquilo, calmado, pero coherente, ha sido José Antonio Kast. Obviamente, es el blanco número uno de ese tipo de organizaciones violentas”.