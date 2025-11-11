OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Carter defiende vidrio blindado de Kast, afirma que existen “amenazas concretas” hacia el candidato y arremete contra Matthei

    El candidato a senador por La Araucanía justificó la medida de seguridad al señalar que el abanderado republicano es la persona "con mayor riesgo en este momento en Chile".

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Rodolfo Carter, candidato a senador y coordinador de seguridad de José Antonio Kast. Foto: Andrés Pérez. Andres Perez

    A contrapelo del propio José Antonio Kast, que en el debate de Anatel declinó explicar las razones de usar un vidrio blindado en su cierre de campaña en Viña del Mar, la mañana de este martes el candidato a senador y coordinador de seguridad del abanderado republicano, Rodolfo Carter, explicó las razones de dicha medida.

    La noche de este lunes, al aspirante a La Moneda se le preguntó en dos ocasiones por el cuestionado escudo antibalas y evadió el tema, pese al emplazamiento directo de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei . “Las medidas de seguridad no se comentan, se ejercen”, se limitó a decir.

    En cambio, en horas de esta mañana, en diálogo con radio Infinita, el exalcalde de La Florida se explayó latamente sobre aquello, asegurando que existen “amenazas creíbles” en contra del presidenciable.

    “Me ha tocado acompañar al candidato presidencial a lo largo del país, he visto el alza de las medidas de seguridad de su entorno, respecto a las cuales él no es consultado. Simplemente se elevan. Cuando estuvimos en el norte, me tocó ver el despliegue de seguridad porque había amenazas concretas del Tren de Aragua en la zona de Arica e Iquique”, dijo.

    De acuerdo a Carter, cuando en una ocasión le consultó a los escoltas del candidato por el incremento de las medidas de seguridad, la respuesta fue: “Tenemos un alza importante en las amenazas hacia José Antonio, me dijo su equipo de seguridad. Eso es real”.

    Y luego agregó: “José Antonio Kast es probablemente el político con más amenazas en Chile. Yo creo que el presidente en ejercicio (Gabriel Boric), porque los presidentes son siempre blancos del terrorismo, y José Antonio Kast son, sin duda, las personas con mayor riesgo en este momento en Chile”.

    Tras esto, el candidato a la senatorial arremetió en contra de la abanderada de Chile Vamos por el cuestionamiento a Kast por el vidrio antibalas. “A mí me irrita esta frivolidad de Evelyn Matthei”, remarcó.

    “Evelyn no quería sacar a las Fuerzas Armadas a la calle. Siempre se opuso. Siempre se burlaba de Bukele, de los temas de seguridad, consideraba que todo esto era alarmismo. Hoy día anda ofreciéndole balazo al que se le cruza. Se copió la frase, la copió mal. La verdad es que ella siempre ha sido así”, enfatizó.

    Asimismo, advirtió a modo de explicación de medidas del tipo que está usando el republicano: “Enfrentar a los narcos, enfrentar a las grandes bases que hoy día están en Chile, no va a ser gratis. Va a doler. Y es muy probable que el presidente que se atreva a hacer eso va a tener un atentado en su vida. ¿O alguien cree que estamos viviendo en la mitad de Europa?”.

    “Este es el continente más peligroso del mundo. Aquí se asesinan permanentemente candidatos presidenciales que combaten a la droga, al narcotráfico, o a la guerrilla, o al terrorismo. Entonces esto no es una imaginación, no es un un elemento de campaña”, añadió.

    Finalmente, apuntó que “el que ha sido más duro contra la delincuencia, pero de verdad, en el tiempo, no ahora último, no en los últimos 60 días, no en la desesperación de las encuestas, siempre, con su estilo, con el estilo tranquilo, calmado, pero coherente, ha sido José Antonio Kast. Obviamente, es el blanco número uno de ese tipo de organizaciones violentas”.

    Más sobre:PresidencialesJosé Antonio KastRodolfo CarterEvelyn MattheiJohannes Kaiser

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a tres sujetos por homicidio de joven venezolano que trabajaba en estación de servicio en Pedro Aguirre Cerda

    Elizalde defiende gestión en seguridad tras críticas en el debate: “Todos los indicadores dan cuenta que han mejorado las cifras”

    Cómo China planea impedir que el Ejército de EEUU obtenga sus imanes de tierras raras, según reportes

    Mejoran perspectivas para la economía en 2026, pero expertos reafirman que será menos dinámico que este año

    Codina y consultas a Kast sobre temas de DD.HH.: “Están dando manotazos de ahogado y uno de esos es poner temas que dividen a Chile”

    Mueren 12 personas en un atentado suicida cerca de un tribunal en la capital de Pakistán

    Lo más leído

    1.
    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    2.
    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    3.
    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    4.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    5.
    Antonio Ulloa tras ser destituido por el Senado: “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos”

    Antonio Ulloa tras ser destituido por el Senado: “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es el documental de la BBC que enfureció a Trump y terminó con una amenaza de demandar al medio

    Cómo es el documental de la BBC que enfureció a Trump y terminó con una amenaza de demandar al medio

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Uganda vs. Francia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Uganda vs. Francia por el Mundial Sub 17

    Temblor hoy, martes 11 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 11 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    Dónde y a qué hora ver a Uganda vs. Francia por el Mundial Sub 17
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Uganda vs. Francia por el Mundial Sub 17

    Detienen a tres sujetos por homicidio de joven venezolano que trabajaba en estación de servicio en Pedro Aguirre Cerda

    Carter defiende vidrio blindado de Kast, afirma que existen “amenazas concretas” hacia el candidato y arremete contra Matthei

    Mejoran perspectivas para la economía en 2026, pero expertos reafirman que será menos dinámico que este año
    Negocios

    Mejoran perspectivas para la economía en 2026, pero expertos reafirman que será menos dinámico que este año

    SoftBank liquida toda su participación en Nvidia para reforzar su apuesta en OpenAI y la inteligencia artificial

    Presupuesto 2026: oposición no asiste a reunión con el SII y Hacienda

    Cómo China planea impedir que el Ejército de EEUU obtenga sus imanes de tierras raras, según reportes
    Tendencias

    Cómo China planea impedir que el Ejército de EEUU obtenga sus imanes de tierras raras, según reportes

    Cómo es el documental de la BBC que enfureció a Trump y terminó con una amenaza de demandar al medio

    Cuáles son los únicos sectores de Chile que tendrán lluvia esta semana, según el tiempo

    El nuevo conflicto que se desata entre la federación de fútbol de España y el Barcelona por Lamine Yamal
    El Deportivo

    El nuevo conflicto que se desata entre la federación de fútbol de España y el Barcelona por Lamine Yamal

    Sin avisar al Barcelona y con De Paul como fotógrafo: la trastienda de la inesperada visita de Lionel Messi al Camp Nou

    Por el top 100 y el boleto a Australia: la semana clave que Christian Garin y Tomás Barrios vivirán en Montevideo

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores
    Finde

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Las mejores películas de Leonardo DiCaprio según IMDb (y dónde verlas)
    Cultura y entretención

    Las mejores películas de Leonardo DiCaprio según IMDb (y dónde verlas)

    Molchat Doma, el fenómeno vuelve a Chile: “Acá la gente es más cálida, hace más locuras y cantan las canciones”

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales

    Mueren 12 personas en un atentado suicida cerca de un tribunal en la capital de Pakistán
    Mundo

    Mueren 12 personas en un atentado suicida cerca de un tribunal en la capital de Pakistán

    Rusia anuncia la toma de otra localidad en Zaporiyia y nuevos avances en el este de Kupiansk

    Lula insta a los estados en la COP30 a “derrotar” a los negacionistas del cambio climático

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte