Carter y relación con Chile Vamos para segunda vuelta: “Se han dicho cosas duras de lado y lado, pero la causa de Chile está primero”

Durante la mañana de este martes el exalcalde de La Florida y electo senador por la Región de La Araucanía, Rodolfo Carter, se refirió a la relación con Chile Vamos de cara a la segunda vuelta presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast apuntando que “necesitamos a Chile Vamos“.

En conversación con Radio ADN, es que Carter abordó el presente de Chile Vamos y sus resultados electorales descartando que este vaya a desaparecer.

"Chile Vamos va a morir si acaso no reflexiona sobre si mismo y sobre lo que han hecho bien y han hecho mal y toman la decisión de cambiar", mencionó, agregando que “este mal paso electoral depende de ellos si lo corrigen o no”.

De acuerdo a lo que señaló el electo senador, pensando en la segunda vuelta, “necesitamos a Chile Vamos, les tendemos la mano, obviamente hemos tenido diferencias, se han dicho cosas duras de lado y lado, pero la causa de Chile está primero”.

Carter, además abordó el trabajo que se viene para la elección de diciembre apuntando que aunque hoy en día tienen un escenario favorable “hay que trabajar como si fuéramos a perder”.

“Me niego a creer que las elecciones se ganen con encuestas, las elecciones se ganan el día de la elección contando los votos” señaló.

Finalmente según expresó, “tenemos un escenario favorable, la oposición es mayoría, tenemos un partido comunista que es impactante su incoherencia, un gobierno muy impopular y una candidata que cambia de opinión cada 15 minutos, eso es verdad, pero aún así, por respeto a los chilenos, nosotros no nos podemos sentar a esperar de esa elección ”.