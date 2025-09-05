SUSCRÍBETE
Política

Caso “red de bots”: gobierno afirma que “por lo pronto” no contempla interponer una acción judicial

Asimismo, Vallejo le dirigió unas palabras al candidato republicano: “No puede ser que la reacción del candidato Kast frente a esta acusación sea instalar otra mentira. O sea, es de nunca acabar”.

Helen Mora 
Helen Mora
Santiago 5 de septiembre 2025. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, encabeza punto de prensa en el palacio de La Moneda Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En una nueva vocería de gobierno tras el consejo de gabinete de este viernes, la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, se refirió a la supuesta “red de bots” revelada en un reportaje televisivo, a la que se apunta por eventuales ataques contra las candidatas Evelyn Matthei y Jeannette Jara.

El reportaje de Chilevisión dio cuenta que habrían actuado concertados. Así, se identificó a un hombre de 38 años, de alias “Neuroc”, que junto a otras cuentas habrían estado detrás de los ataques a Matthei respecto a su presunto Alzheimer.

Por esto último, la abanderada de Chile Vamos apuntó a republicanos y pensó en querellarse contra quienes resultaran responsables, pero echó pies atrás en esa decisión. Por su parte, Jara apuntó directamente a Kast a través de un post en X.

Más tarde, Kast reaccionó señalando que no entraría en polémicas artificiales, pero de igual manera planteó una posible participación del periodista Sergio Jara -hermano de la candidata PC- en el reportaje, cosa que más tarde fue desmentida por el canal televisivo.

Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Bajo este marco, Vallejo increpó al republicano: “No puede ser que la reacción del candidato Kast frente a esta acusación sea instalar otra mentira. O sea, es de nunca acabar”.

“¿Cómo es posible que alguien que aspira a la Presidencia de la República no diga que ‘esto no es parte de nuestro sello, llamamos mis adherentes a no difundir desinformación?’“, cuestionó.

“O sea, la única respuesta es otro ataque, otro ataque, desinformación. No es posible. Entonces, tomémonos en serio esto. Es importante para resguardar nuestra democracia y nuestra convivencia, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información, que enfrentemos esto con seriedad”, defendió la ministra.

Dicho eso, aseguró que “por lo pronto” el gobierno no tiene “sobre la mesa ninguna acción judicial”. Eso sí, recalcó que a priori no se puede descartar nada en la medida que avancen las investigaciones, pero que por ahora no está contemplada esa idea.

