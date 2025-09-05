Kast vuelve a apuntar contra hermano de Jara por reportaje que denuncia “red de bots” y Chilevisión sale a desmentirlo

El candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, volvió esta tarde a apuntar al hermano de Jeannette Jara como el periodista que estaría detrás de la investigación que reveló una supuesta “red de bots”, a la que se le imputan eventuales ataques a la propia candidata oficialista y a la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Un reportaje de Chilevisión dio cuenta que un grupo de sujetos habría actuado concertado para intentar desestabilizar las campañas de las principales rivales del republicano. Así, se identificó a un hombre de 38 años, de alias “Neuroc”, que junto a otras cuentas habrían estado detrás, por ejemplo, de los ataques a Matthei respecto a su presunto Alzheimer.

Tras esto, Jara emitió duras críticas contra el exdiputado y la tienda que encabeza: “No sorprende que venga de la ultraderecha, Republicanos son responsables. José Antonio Kast debe pronunciarse. Él aseguró públicamente que no usaba bots, pero hoy la evidencia demuestra lo contrario. ¿Qué más necesitamos para exigir transparencia? La ciudadanía merece respuestas, no engaños", indicó en su cuenta de X.

Consultado al respecto, la mañana de este jueves Kast apuntó a mentiras de la candidata oficialista durante su participación en el programa El Matinal de Talca. “Ya no va a ser el espacio de la mentira de la semana, ahora va a ser la mentira del día. Vienen todavía 100 días y esto solo va a aumentar, mentira tras mentira”, sostuvo.

Tras esto, agregó: “Yo le diría: ¿Quién es el periodista del área investigativa de CHV? ¿Será un señor de apellido Jara? ¿Será hermano de la candidata de la continuidad? No voy a emitir opinión, pero ahí se las dejo, para que reflexionen”, indicó, en relación al periodista Sergio Jara.

Luego, en entrevista con Emol TV, señaló: “Podríamos preguntarle al hermano (de Jara) que está a cargo de la investigación si él de verdad encontró algo”.

Sus palabras encontraron réplica en Jara, quien relevó que “en el caso de mi familiar, él trabaja en una empresa privada que es un canal de televisión y trabaja en un área muy distinta de la que hizo este reportaje”.

La respuesta de Chilevisión

Y desde la cadena de televisión implicada también salieron a desmentir las palabras del candidato republicano.

A través de un comunicado, desde Chilevisión indicaron que “es importante aclarar que la producción del reportaje estuvo a cargo exclusivamente del equipo de Prensa de nuestro canal, del cual no forma parte el periodista Sergio Jara. Este profesional, con una destacada trayectoria en Chilevisión desde el año 2022, se desempeña bajo la supervisión editorial del matinal ‘Contigo en la Mañana’, un área independiente y diferenciada del departamento de Prensa”.

Mitin en Talca

Mientras comenzaba a circular el comunicado, y durante un encuentro con adherentes en Talca realizado esta tarde, Kast insistió en apuntar al hermano de la candidata oficialista.

Mientras relevaba su misión de impedir la continuidad del gobierno del Presidente Boric, Kast afirmó que “nosotros vamos a enfrentarlos siempre con la verdad, mirando a los ojos. Nosotros no necesitamos que algún pariente, que pueda trabajar en un medio de comunicación, haga un reportaje tratando de apuntar a alguna colectividad”.