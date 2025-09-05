SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Kast vuelve a apuntar contra hermano de Jara por reportaje que denuncia “red de bots” y Chilevisión sale a desmentirlo

El candidato presidencial republicano insistió en que Sergio Jara tendría relación con la elaboración del reportaje emitido por Chilevisión, aunque desde la propia casa televisiva negaron su participación.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios

El candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, volvió esta tarde a apuntar al hermano de Jeannette Jara como el periodista que estaría detrás de la investigación que reveló una supuesta “red de bots”, a la que se le imputan eventuales ataques a la propia candidata oficialista y a la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Un reportaje de Chilevisión dio cuenta que un grupo de sujetos habría actuado concertado para intentar desestabilizar las campañas de las principales rivales del republicano. Así, se identificó a un hombre de 38 años, de alias “Neuroc”, que junto a otras cuentas habrían estado detrás, por ejemplo, de los ataques a Matthei respecto a su presunto Alzheimer.

Tras esto, Jara emitió duras críticas contra el exdiputado y la tienda que encabeza: “No sorprende que venga de la ultraderecha, Republicanos son responsables. José Antonio Kast debe pronunciarse. Él aseguró públicamente que no usaba bots, pero hoy la evidencia demuestra lo contrario. ¿Qué más necesitamos para exigir transparencia? La ciudadanía merece respuestas, no engaños", indicó en su cuenta de X.

Consultado al respecto, la mañana de este jueves Kast apuntó a mentiras de la candidata oficialista durante su participación en el programa El Matinal de Talca. “Ya no va a ser el espacio de la mentira de la semana, ahora va a ser la mentira del día. Vienen todavía 100 días y esto solo va a aumentar, mentira tras mentira”, sostuvo.

Tras esto, agregó: “Yo le diría: ¿Quién es el periodista del área investigativa de CHV? ¿Será un señor de apellido Jara? ¿Será hermano de la candidata de la continuidad? No voy a emitir opinión, pero ahí se las dejo, para que reflexionen”, indicó, en relación al periodista Sergio Jara.

Luego, en entrevista con Emol TV, señaló: “Podríamos preguntarle al hermano (de Jara) que está a cargo de la investigación si él de verdad encontró algo”.

Sus palabras encontraron réplica en Jara, quien relevó que “en el caso de mi familiar, él trabaja en una empresa privada que es un canal de televisión y trabaja en un área muy distinta de la que hizo este reportaje”.

La respuesta de Chilevisión

Y desde la cadena de televisión implicada también salieron a desmentir las palabras del candidato republicano.

A través de un comunicado, desde Chilevisión indicaron que “es importante aclarar que la producción del reportaje estuvo a cargo exclusivamente del equipo de Prensa de nuestro canal, del cual no forma parte el periodista Sergio Jara. Este profesional, con una destacada trayectoria en Chilevisión desde el año 2022, se desempeña bajo la supervisión editorial del matinal ‘Contigo en la Mañana’, un área independiente y diferenciada del departamento de Prensa”.

Mitin en Talca

Mientras comenzaba a circular el comunicado, y durante un encuentro con adherentes en Talca realizado esta tarde, Kast insistió en apuntar al hermano de la candidata oficialista.

Mientras relevaba su misión de impedir la continuidad del gobierno del Presidente Boric, Kast afirmó que “nosotros vamos a enfrentarlos siempre con la verdad, mirando a los ojos. Nosotros no necesitamos que algún pariente, que pueda trabajar en un medio de comunicación, haga un reportaje tratando de apuntar a alguna colectividad”.

“Nosotros no necesitamos que un pariente nos defienda, no necesitamos que un pariente invente mentiras, porque hablamos con la verdad y cuando la enfrentamos con la verdad, miente”, cerró la carta republicana.

Más sobre:PolíticaKastJarabotsSergio Jara

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump reconoce que resolver la guerra en Ucrania está resultando “más difícil” de lo que pensaba

Carabinero abate a tiros a sujeto que lo amenazó con arma de fuego durante procedimiento por drogas en San Ramón

Detienen a tres involucrados en agresiones a funcionario TEA en hospital de Osorno

Gobierno de República Democrática del Congo declara una epidemia de ébola tras la muerte de 16 personas

Gobierno de Javier Milei sufre duro revés: Senado rechazó veto y restituyó ley de ayuda a discapacitados

Productividad no repunta en Chile: comité de expertos ve alzas anuales de solo 0,5% hasta 2030

Lo más leído

1.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

2.
Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

3.
Arturo Vidal enfrenta querella por estafa en fallido proyecto de documental

Arturo Vidal enfrenta querella por estafa en fallido proyecto de documental

4.
Con severos castigos económicos y para el público: la U vence a Independiente en la Conmebol y avanza en la Sudamericana

Con severos castigos económicos y para el público: la U vence a Independiente en la Conmebol y avanza en la Sudamericana

5.
Superintendencia de Pensiones multa a las siete AFP por incumplimientos que afectaron al seguro de invalidez

Superintendencia de Pensiones multa a las siete AFP por incumplimientos que afectaron al seguro de invalidez

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias

Carabinero abate a tiros a sujeto que lo amenazó con arma de fuego durante procedimiento por drogas en San Ramón
Chile

Carabinero abate a tiros a sujeto que lo amenazó con arma de fuego durante procedimiento por drogas en San Ramón

Kast vuelve a apuntar contra hermano de Jara por reportaje que denuncia “red de bots” y Chilevisión sale a desmentirlo

Detienen a tres involucrados en agresiones a funcionario TEA en hospital de Osorno

Productividad no repunta en Chile: comité de expertos ve alzas anuales de solo 0,5% hasta 2030
Negocios

Productividad no repunta en Chile: comité de expertos ve alzas anuales de solo 0,5% hasta 2030

Clínicas alertan por fuerte aumento en últimos dos meses de la deuda que el Estado mantiene con ellas: apuntan a Hacienda

Comisión asesora propone recorte fiscal de US$2.000 millones: La mitad del ajuste es en gratuidad y licencias médicas

El relato de Camila López, la chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga dirigido por Tim Burton
Tendencias

El relato de Camila López, la chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga dirigido por Tim Burton

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda

Boric, candidatos, marcas e influencers: quiénes se sumaron al Mundial de Desayunos de Ibai

Carlo Ancelotti advierte sobre las ventajas que dio Chile para que Brasil lograra la goleada
El Deportivo

Carlo Ancelotti advierte sobre las ventajas que dio Chile para que Brasil lograra la goleada

Nicolás Córdova profundiza en la caída libre de la Roja: “El aprendizaje es que no salen jugadores de manera espontánea”

Uno a uno de Brasil: la sobriedad de Bruno Guimaraes y el ingreso de Luiz Henrique cimentan el triunfo

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC
Finde

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”
Cultura y entretención

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

Pedro Aznar continúa la celebración de sus 50 años de música y agenda tres shows en Chile

Trump reconoce que resolver la guerra en Ucrania está resultando “más difícil” de lo que pensaba
Mundo

Trump reconoce que resolver la guerra en Ucrania está resultando “más difícil” de lo que pensaba

Gobierno de República Democrática del Congo declara una epidemia de ébola tras la muerte de 16 personas

Gobierno de Javier Milei sufre duro revés: Senado rechazó veto y restituyó ley de ayuda a discapacitados

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre
Paula

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral