Catalina del Real y su renuncia a RN: “Me interpretan republicanos y una derecha sin apellidos”

Esta sábado la diputada Catalina del Real decidió renunciar a Renovación Nacional, partido en el que militó por 20 años y del cual incluso fue vicepresidenta.

En esta entrevista, la parlamentaria por el distrito 11 profundiza las razones que la llevaron a esto, las diferencias que tuvo con la colectividad y su acercamiento al Partido Republicano.

¿Por qué decidió irse de RN?

Ha sido una decisión difícil. La he pensado por harto tiempo. Estuve 20 años militando en RN y sólo tengo agradecimiento a los militantes con los que compartí. Fue el partido donde me formé e hice mi trayectoria. Viví momentos alegres y otros complicados. No ha sido fácil, pero tengo claro que me quiero ir en paz. No quiero enfocarme en aquellas cosas que me distancian, sino en los buenos momentos. Pero la verdad es que ya no me estaba sintiendo cómoda y tenía que ser consecuente con ese sentimiento.

¿Por qué?

El partido está tomando un rumbo distinto. El año 2019, cuando se votó el primer proceso constituyente, fui de las únicas diputadas que no estuvo a favor. Desde esa época que he estado con cierta incomodidad porque he tenido muchas votaciones que han sido diferentes a RN. Entonces, a pesar del cariño y de los años, me fueron complicando. En esta última elección apoyé a la lista de María José Gatica, que no resultó electa. Y hoy día me siento en libertad de reflexionar mi rumbo político.

¿Va a ingresar al Partido Republicano?

Es una decisión que tendré que tomar en su momento. Hoy día soy independiente. Tengo muchos amigos en el Partido Republicano y muchas votaciones parecidas a ellos. Pero es momento de tomar las cosas con calma y ver qué sucede en las próximas semanas.

¿Tiene cercanías ideológicas con el proyecto republicano y la figura de José Antonio Kast?

Tengo mucha relación con ellos en el Congreso. Muchos amigos y muchas veces votamos en conjunto. Pero en el fondo la decisión es muy personal y tengo que darme un tiempo de reflexión. No es llegar después de 20 años y cambiarme de casa. Por lo tanto, creo que mantenerme un rato como independiente es lo más sensato.

¿Qué le atrae del Partido Republicano?

Tienen una buena sintonía de lo que hoy piensa la ciudadanía, que quiere definiciones más claras. Me interpreta mucho una derecha sin apellidos. Uno escucha en otras partes que la derecha social, o la centro-derecha. Hay que estar orgulloso de ser de derecha y en ese sentido me interpretan. Pero cuando hemos sido más exitosos como sector es cuando nos enfocamos más en lo que nos une que en lo que nos divide. Nuestros adversarios no están en la derecha, sino que en la izquierda que le hace tanto daño al país. Hemos tenido a un gobierno que comete errores graves todos los días. Y en lo que yo puedo contribuir desde mi independencia es a fortalecer al sector y generar puentes.

Se comenta que su decisión obedece a una estrategia electoral, pues le será más fácil reelegirse en su distrito (11) con los republicanos.

Llevo 20 años en política y en mi distrito casi el mismo periodo. Fui concejal de Vitacura, es mi segundo periodo, salí con una tremenda votación. Y en ese sentido estoy muy tranquila porque los votos son personales, independiente del partido donde esté. Pero hoy estoy preocupada de hacer mi trabajo desde el Congreso y en el territorio. Esas definiciones se van a ver más adelante. Quedan dos años todavía.

¿No tensiona a las dos derechas que republicanos siempre le quite referentes a Chile Vamos?

No. Hemos sido como sector superexitosos cuando nos enfocamos en lo que nos une. Finalmente nuestro adversario está en la izquierda, y específicamente, en la extrema izquierda. Chile no resiste más un mal gobierno. Tenemos problemas de empleo, de seguridad. Hoy día con las lluvias. El gobierno no ha sido capaz. Entonces hoy más que la pelea chica tenemos que unirnos. Y como diputada independiente espero ser un puente que canalice mejor el rumbo de la derecha para ser una buena oposición.

¿Qué tono debiera tener la oposición? Ustedes dijeron que iban a ser constructivos, pero hoy los acusan de obstruccionistas.

Las buenas ideas para Chile siempre las vamos a apoyar. Queremos que a Chile le vaya bien. Pero las malas ideas de izquierda, tan destructivas, no podemos estar de acuerdo con ellas y tenemos que hacer ver que ese no es el rumbo y hay que cambiarlo.