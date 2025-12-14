VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    “Chile necesita diálogo”: el llamado del expresidente Eduardo Frei tras emitir su voto en el balotaje

    El exmandatario evitó referirse al congelamiento de su militancia en la DC y sobre las acciones que tomará al respecto.

    Por 
    Antonella Cicarelli
    Referencial.

    Después de votar en el Colegio Villa Academy en Las Condes, el expresidente Eduardo Frei llamó al diálogo nacional, en medio de las elecciones presidenciales.

    “Chile necesita diálogo, necesita conversación como lo hicimos durante muchos años para buscar acuerdos que son necesarios para progresar”, sostuvo.

    Respecto a la jornada electoral Frei hizo un llamado a que “todos los chilenos voten a conciencia pensando en Chile, en su futuro y lo que sea mejor para el país”.

    Y en torno a la gobernabilidad del próximo Presidente electo, fue positivo sobre el nuevo escenario que se viene. “En estos años tuvimos elecciones todos los años, ahora nos vamos a demorar tres años en hacer una elección, o sea, existe el espacio político y lógicamente el tiempo para buscar esos grandes acuerdos”.

    Tras la polémica reunión con el candidato de la oposición José Antonio Kast y el congelamiento de su militancia en el Partido Demócrata, evitó referirse a este tema y a responder preguntas de la prensa.

    Cabe recordar que el exmandatario tiene hasta el 17 de diciembre para que envíe los descargos al Tribunal Supremo del partido, y ya aseguró que no pretende dejar el partido que presidió entre 1991 y 1993.

