    “Clarísimas las prioridades”: Constanza Martínez (FA) ironiza con Kast por gira en Europa y su postura a candidatura de Bachelet

    La arremetida surge luego de que el mandatario electo, en el marco de una gira por Europa, participara en la VII Cumbre Transatlántica, desarrollada en Bruselas, Bélgica;

    Por 
    Javiera Ortiz
    04/09/2025 - CONSTANZA MARTINEZ - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Durante la jornada de este martes, la presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, criticó que el mandatario electo, José Antonio Kast, se reúna con líderes de la “extrema derecha” en Bruselas mientras, según ella, evita respaldar formalmente la postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

    A través de su cuenta de X, la timonel del FA acusó a Kast de inconsistencia en sus prioridades políticas.

    “Ayer habló de priorizar “las urgencias de Chile” para evitar abordar, con la seriedad que el país requiere y en medio de una crisis global, la candidatura de la expresidenta Bachelet a la ONU. Hoy, desde Bruselas, se reúne con sus amigos de la extrema derecha de VOX, y prepara encuentros con Orbán y Meloni. Clarísimas las prioridades", criticó.

    La arremetida surge luego de que el mandatario electo, en el marco de una gira por Europa, participara en la VII Cumbre Transatlántica, desarrollada en Bruselas, Bélgica; donde reivindicó la figura de Jaime Guzmán y cuestionó duramente conceptos como el “feminismo ideológico” y el “ambientalismo extremo”.

    Previamente, Kast se reunió con el presidente del partido español de extrema derecha, Santiago Abascal, a quien calificó como un “gran amigo”. En la instancia, señaló que ambos dialogaron en torno a la migración e inseguridad, temáticas que, según señaló, viven de manera similar en España y Chile.

    Esto en medio de los dardos cruzados que ha tenido el gobierno en torno a la candidatura de Bachelet a la ONU con el presidente electo, quien evitó apoyar la postulación y cuestionó al gobierno por no “centrarse en la contingencia del país”, en alusión a la reconstrucción en Viña del Mar y Biobío.

    El mandatario electo reiteró en la instancia que tomará una definición cuando asuma como presidente en marzo.

