Claudio Orrego y candidatura a gobernador en la RM: “Ganar en primera vuelta es difícil”

El candidato independiente y a la reelección por la Gobernación de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, reconoció que es difícil que dicho cupo se resuelva en primera vuelta, y no quiso responder si el resultado podría incidir en una futura candidatura presidencial de su parte.

“Yo lo he dicho en todos los tonos y en todas las formas mi plan 1, mi plan 2, y mi plan 3, es ser gobernador de la Región Metropolitana, y 4 y 5 y 6 es ser gobernador”, dijo tras emitir su voto en la Escuela Miravalle, en Peñalolén.

Agregó que “seamos humildes también, todavía no se abren las urnas, no hemos ganado nada, respecto al tema de la segunda vuelta, esta es una elección súper difícil, son 6 millones de personas con voto obligatorio, ocho candidatos, además un gran desprestigio de la política en estos momentos, ganar en primer vuelta es difícil, eso lo sabemos, nosotros hemos trabajado por ganar en primera vuelta pero si no se puede, porque efectivamente hay mucha dispersión, estamos preparados para poder ganar en segunda vuelta”.

Casos Hermosilla y Monsalve

En cuanto al impacto que podrían tener el Caso Audio y la denuncia por violación contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en el resultado de las elecciones de este fin de semana indicó que “no creo que vayan a repercutir para uno u otro sector político, yo creo que van a repercutir probablemente en (votos) nulos y blancos, yo creo que la gente está bien decepcionada de la política, de la manipulación del poder, de las cofradías del poder, de los privilegios, y eso lamentablemente mancha a todo el mundo inclusive a quienes hemos trabajado en terreno por la ciudadanía”.

Por ello el exDC enfatizó que, si hay un espacio en el cual se puede reconstruir la confianza de la gente en las instituciones públicas es en los municipios y los gobiernos regionales.

Asimismo reiteró que en caso de resultar electo respetará su independencia y el pacto de trabajar con alcaldes de todos los sectores políticos.

Con apoyo de la Democracia Cristiana, Claudio Orrego se convirtió en el primer gobernador regional de la Región Metropolitana al superar a Karina Oliva, candidata del Frente Amplio, en la segunda vuelta del 13 de junio de 2021. Obtuvo 785 mil votos, cerca de 80 mil más que Oliva.