Tras reunión con Boric, Coloma asegura que seguridad es “prioridad” y que se necesitan “las máximas señales tanto del gobierno como del Legislativo”

Este lunes, en el Palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric recibió a la nueva mesa directiva del Senado, que será liderada -según el acuerdo administrativo- durante este año por el senador Juan Antonio Coloma (UDI) y, en la vicepresidencia, estará acompañado por el senador Francisco Huenchumilla (DC).

De esta forma, durante esta jornada se concretó el primer encuentro entre las nuevas autoridades del Senado con el Jefe de Estado, donde -según informó el senador Coloma a la salida del encuentro- abordaron temáticas relativas a seguridad, pacto tributario, proceso constitucional y ahondar en el fortalecimiento la democracia.

Eso sí, un tema ineludible en su punto de prensa fueron los nuevos antecedentes que han reflotado en las últimas horas respecto a la concesión de los indultos por parte del Presidente Boric a fines del año pasado. Y es que, según confirmó su ministro de Justicia, Luis Cordero, el Mandatario habría tenido a la vista todos los antecedentes a la hora de tomar la decisión, incluso los informes de Gendarmería que en seis de los casos desaconsejaba el perdón presidencial, según reveló Ex-Ante.

Coloma, sin embargo, se refirió en términos amistosos a la decisión del Mandatario y aseguró que es “una facultad del del del Presidente, yo lo he planteado públicamente, pero respetando lo que plantea el presidente, nunca ha sido partidario de eso. Pero no corresponde que uno decida lo que puede o no puede hacer”.

Consultado respecto al indulto en tramitación -revelado por el consejero del CDE en el marco de los alegatos ante el TC- apuntó que “la agenda de seguridad es una máxima prioridad, donde necesitamos las máxima señales de todos lados, tanto del gobierno como del Poder Legislativo, tanto quienes conforman la mayoría oficialista, como quienes somos de oposición. Entonces yo más que colocar problemas, trataría de hacer mi compromiso de avanzar, que se note que de alguna manera pasa a ser la prioridad grande de Chile”.