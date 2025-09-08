SUSCRÍBETE
Política

Comando de Jeannette Jara emplaza a Kast ad portas de debate presidencial: “Hay que sacarle la careta”

Desde el comando acusaron que el abanderado del Partido Republicano "solo nos da incertidumbres". "Nos interesa que hable, porque lo que ha hecho durante todo este tiempo es quedarse absolutamente callado”, señalaron.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja

De cara al primer debate presidencial televisivo -que se desarrollará el 10 de septiembre-, el comando de la candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, alista sus cartas para orientar a la aspirante a La Moneda y enfrentar a los abanderados independientes y de derecha.

En ese marco, la senadora y vocera del comando Alejandra Sepúlveda (Ind), señaló que los debates presidenciales sirven para comunicar “definiciones concretas, pero al mismo tiempo (conocer) cómo respondes a la ciudadanía, cómo respondes a las preguntas que yo diría que son fundamentales para decir quién es quién en esta candidatura”.

En esa línea, emplazó al abanderado del Partido Republicano y planteó que le “interesa mucho que José Antonio Kast hable, porque lo que ha hecho durante todo este tiempo es quedarse absolutamente callado”.

“Y cuando habla, uno sabe lo que piensa. Y cuando habla y no le colocan un argumento o las palabras que tiene que decir, es capaz de decir lo que efectivamente siente o piensa. Yo creo que a José Antonio Kast en este debate hay que sacarle la careta”, sostuvo.

La parlamentaria destacó que hay que ver al candidato “que hemos conocido durante estos 15 años como candidato presidencial. El que no quiere que las mujeres tengan sus derechos, el bajar las pensiones, el hombre que hoy día a nosotras las mujeres nos va a dejar reducidas la mínima expresión”.

En ese sentido, planteó que los debates serán “una tremenda oportunidad para Jeannette Jara, porque va a demostrar certeza, conocimiento, habilidad, gobernabilidad y capacidad de diálogo, a diferencia de este otro candidato que solo nos da incertidumbres”.

Con ello, reforzó que la estrategia en el debate será “encarar” a Kast. “Yo espero que sea así, los chilenos y chilenas hoy día lo que necesitamos saber es la verdad de cada candidato. Es sacarse las máscaras, es sacarse el silencio que permanentemente ha tenido”.

Por su parte, el diputado y también vocero del comando, Tomás Hirsch (AH), expresó que no se busca “solo encararlo". “Es él (Kast) el que tiene que dar explicaciones, él tiene que darle explicaciones al país porque ha estado mintiendo, y eso tiene que explicárselo hoy día al país”.

El parlamentario acusó que el candidato ha estado mintiendo “respecto a los bots, respecto a las pensiones, respecto al nepotismo, él dice que va a eliminar el Seguro Social, que tiene una fórmula, bueno, que la dé a conocer”.

“Está mintiendo, no tiene ninguna fórmula, salvo bajar las pensiones que tanto ha costado subir con el trabajo y el esfuerzo transversal de todos los sectores políticos, salvo el suyo”, indicó Hirsch.

