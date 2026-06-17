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    Política

    Comisión de Ciencias oficia a ministra Arzola para que se reúna con la Fech tras denuncias de falta de diálogo

    Desde la Fech manifestaron lamentar que la agenda del Mineduc "sea diseñada y ejecutada" por Hacienda, acusando a su vez que la cartera “ha optado por el silencio y la evasión dejando al descubierto una preocupante falta de conducción e interés”.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Laura Mlynarz, presidenta de la Federación de Estudiantes Universidad de Chile (FECh) Foto: Andres Perez Andres Perez

    Esta jornada, la presidenta de Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Laura Mlynarz, y su vicepresidenta, Monserrat Lagos, asistieron como invitadas a la sesión de la comisión de Ciencias de la Camara de Diputados, instancia en donde junto con manifestar mucha preocupación por los cobros a los deudores del CAE, también lamentaron la falta de diálogo con la cartera de Educación y Hacienda, quienes si bien estaban citados a la sesión, se excusaron de asistir.

    “El ministro Quiroz dijo hace unos días ‘cuidado de endeudarse con carreras donde hay menos futuro’. Ideal hubiera sido que estuviera acá y pudiéramos decirle de frente, pero sin embargo, le informamos que algunas de las carreras que lideran el ranking del uso del CAE son técnico en enfermería, psicología, derecho, ingeniería comercial, entre otras”, sostuvo la vicepresidenta.

    Es decir, expresó, “asumir que las personas se endeudan en carreras con poco futuro es irresponsable, principalmente cuando la culpa se le busca imputar a los y las estudiantes, pero se blanquea lo que tiene la mercantilización del modelo de educación superior, y además ignora gravemente, por voluntad o desconocimiento, que todas las carreras cumplen un aporte fundamental e indiscutible para el país”.

    Embargando sueldos, sostuvo, “no solucionará nada”.

    “Por tanto le exigimos al ministro Quiroz que deje de culparnos a los estudiantes por las problemáticas de un modelo que hace décadas advertimos que es profundamente injusto y deficiente y se haga cargo del problema verdadero”, apuntó.

    Por su parte, la presidenta de la Fech sostuvo que lamentaban profundamente “que la agenda del Ministerio de Educación en verdad sea diseñada y ejecutada por el Ministerio de Hacienda”.

    “Este gobierno parece responsabilizar a los estudiantes de Chile de la crisis económica que estamos viviendo”, sentenció.

    Asimismo, Mlynarz también añadió que el ministerio de Educación no se ha abierto a las instancias de diálogo y, “ha optado por el silencio y la evasión dejando al descubierto una preocupante falta de conducción e interés”.

    “Esta indolencia quedó en evidencia hace un par de semanas cuando convocamos a una movilización estudiantil a propósito del legítimo derecho a rechazar las iniciativas del gobierno”, sostuvo.

    En esta instancia, “la exigencia central de las bases fue abrir canales para dialogar abiertamente con nuestra contraparte técnica y política, sin embargo, en lugar de recibir alguna invitación democrática, alguna mesa de diálogo o instancia de discusión con las comunidades estudiantiles, lo único que recibimos fue una represión violenta en las calles demostrando que el Ejecutivo ha optado deliberadamente por el enfrentamiento y la trinchera en vez del debate".

    Ante la situación de falta de diálogo que acusaban las dirigentas con el Mineduc, la comisión acordó presentar un oficio a la ministra Arzola para que recibiera a la directiva de la Fech.

    Más sobre:PolíticaMineducMinisterio de EducaciónMaría Paz ArzolaFechFederación de Estudiantes de la Universidad de Chile

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