    Política

    Comisión de Cultura rechaza indicaciones de senadora Campillai y despacha a Sala proyecto para instalar monumento de Piñera

    La instancia se desarrolló en el Senado, revisando en primer trámite la iniciativa.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Expresidente Sebastián Piñera. MARIO TELLEZ

    La Comisión de Cultura del Senado rechazó todas las indicaciones de la parlamentaria Fabiola Campillai sobre el proyecto que autoriza erigir un monumento en memoria del expresidente Sebastián Piñera y despachó la iniciativa a Sala.

    En la sesión de la instancia, se discutieron las tres indicaciones que la senadora había propuesto, las cuales fueron rechazadas por unanimidad.

    La primera era al artículo segundo del proyecto, que establece que el monumento se elegirá en la ciudad de Santiago y su lugar de emplazamiento será la Plaza de La Constitución. La parlamentaria proponía cambiar el lugar al Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco.

    “La segunda indicación de la senadora Campillai propone agregar un inciso que diga que el monumento solo se podrá elegir una vez publicada una ley de reparación integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la revuelta popular de octubre de 2019″, explicó el secretario de la comisión, Francisco Vives.

    Mientras que la tercera, y última, indicación es respecto al financiamiento del proyecto. El original plantea que se podrá costear mediante erogaciones populares obtenidas por medio de colectas públicas, donaciones u otros aportes privados.

    Sin embargo, la senadora Campillai postulaba que “las obras se financiarán exclusivamente mediante aportes privados provenientes de personas naturales y jurídicas, los cuales deberán ser realizados de manera voluntaria”.

    A la comisión asistieron los senadores Ricardo Lagos Weber (PPD), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Sebastián Keitel (IND) quienes de forma unánime votaron en contra de las tres indicaciones presentadas.

