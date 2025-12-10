Comisión de Hacienda del Senado aprueba proyecto de ley sobre convivencia escolar y lo despacha a Sala
Los parlamentarios votaron de forma unánime las normas que eran competencia de la instancia.
La comisión de Hacienda del Senado despachó a Sala el proyecto de ley que establece normas sobre convivencia, buen trato y bienestar de los equipos educativos, con el objeto de prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales.
Con la presencia del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, los senadores aclararon sus dudas respecto al proyecto. Además, respecto a las normas que eran competencia de la instancia, se aprobaron de forma unánime.
Para lograr su objetivo, la iniciativa crea la figura del coordinador de convivencia, que será obligatorio para todos los establecimientos con una escala grande de matrícula, y considera la creación de un programa de bienestar socioemocional que reconfigura la jornada escolar completa.
El proyecto inició un piloto este año, con talleres en 176 escuelas y liceos de los SLEP Iquique, Valparaíso, Gabriela Mistral, Punilla Cordillera y Andalién Sur.
Tras la aprobación, Cataldo señaló que “estamos muy contentos del avance, además avanzamos con hartos acuerdos en la Comisión de Educación del Senado y ahora aprobados por unanimidad en Hacienda. Eso nos da una muy buena expectativa de la discusión en Sala y un tercer trámite que debería ser relativamente rápido para materializar esta ley que tanto lo necesita el país”.
El ministro añadió que “hoy día los problemas de violencia en la escuela son importantes, no toda la realidad es la del Instituto Nacional o de los liceos emblemáticos, la verdad que eso no pasa en el resto del país, pero sí tenemos situaciones que tenemos que empezar a abordar y darle una respuesta y este es un marco de respuesta muy importante”.
