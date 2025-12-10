Comisión de Hacienda del Senado aprueba proyecto de ley sobre convivencia escolar y lo despacha a Sala

La comisión de Hacienda del Senado despachó a Sala el proyecto de ley que establece normas sobre convivencia, buen trato y bienestar de los equipos educativos, con el objeto de prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales.

Con la presencia del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, los senadores aclararon sus dudas respecto al proyecto. Además, respecto a las normas que eran competencia de la instancia, se aprobaron de forma unánime .

Para lograr su objetivo, la iniciativa crea la figura del coordinador de convivencia, que será obligatorio para todos los establecimientos con una escala grande de matrícula, y considera la creación de un programa de bienestar socioemocional que reconfigura la jornada escolar completa.

El proyecto inició un piloto este año, con talleres en 176 escuelas y liceos de los SLEP Iquique, Valparaíso, Gabriela Mistral, Punilla Cordillera y Andalién Sur.

Tras la aprobación, Cataldo señaló que “estamos muy contentos del avance, además avanzamos con hartos acuerdos en la Comisión de Educación del Senado y ahora aprobados por unanimidad en Hacienda. Eso nos da una muy buena expectativa de la discusión en Sala y un tercer trámite que debería ser relativamente rápido para materializar esta ley que tanto lo necesita el país”.