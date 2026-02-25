Comisión de RR.EE. de la Cámara cita a Van Klaveren y Muñoz a sesión para transparentar controversia por cable submarino chino

La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados citó al canciller Alberto van Klaveren y al ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz a una sesión ordinaria, con el fin de que compartan información sobre el último flanco del gobierno: el cable submarino chino.

En la cita, que tiene fecha para el próximo martes 3 de marzo de 15.00 a 17.00 horas, se espera que los ministros den a conocer los antecedentes y el estado de avance del proyecto que desató la molestia de Estados Unidos y provocó que tres funcionarios de gobierno -entre ellos el mismo Muñoz- fueran sancionados con la revocación de sus visas y la de sus familiares.

Y es que durante las últimas horas surgió un nuevo antecedente que ha puesto en duda el relato que ha transmitido el gobierno sobre este tema.

Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

En resumen, desde el viernes -cuando estalló la polémica- hasta ahora varios ministros del Presidente Gabriel Boric han señalado que el proyecto siempre estuvo en etapa inicial o en “evaluación”, pero el lunes en la noche se dio a conocer que Muñoz firmó un decreto que autorizaba el avance de la iniciativa.

Eso sí, dos días después fue anulado, ante la alerta entregada por funcionarios de la Embajada de Estados Unidos a la Subsecretaría de Telecomunicaciones sobre eventuales vulnerabilidades a la seguridad nacional.

Es este nuevo antecedente que prendió las alarmas en el Congreso. Además de esta cita, ayer la UDI anunció que apenas inicie el nuevo periodo legislativo solicitarán una comisión investigadora. Esta idea fue respaldada por el timonel de republicanos, Arturo Squella.