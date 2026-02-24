SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    UDI solicitará comisión investigadora ante controversia por cable submarino chino

    Dicha instancia será solicitada el próximo 11 de marzo, cuando comience el nuevo periodo legislativo.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    El futuro jefe de la bancada de la UDI, Jorge Alessandri, junto con la diputada Marlene Pérez, anunciaron que el próximo 11 de marzo, una vez inicie el nuevo periodo legislativo solicitarán la creación de una comisión investigadora a propósito de la controversia del cable submarino chino.

    Esto luego de que se diera a conocer esta jornada que el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, firmó un decreto que visaba el proyecto cuestionado por Estados Unidos.

    Si bien dicho documento fue anulado dos días después, los parlamentarios alegan que el gobierno no transparentó este antecedente desde un inicio.

    Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes y Telecomunicaciones. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    “Cada día que transcurre surge un nuevo antecedente que contradice aún más lo que ha señalado el gobierno sobre este caso, lo que demuestra que no solo no han dicho toda la verdad, sino que además existiría una red de omisiones y contradicciones por parte de algunas autoridades”, acusaron los gremialistas.

    Por su parte, el presidente y diputado de esa colectividad, Guillermo Ramírez, sostuvo: “El manejo de esta crisis ha revelado una preocupante falta de coordinación y transparencia en el tramo final de este gobierno. La verdad que cuando uno ve al presidente y los ministros con versiones contradictorias, al embajador de Estados Unidos diciendo que esto fue advertido, contratos que se firman y luego se anulan, eso le hace un daño gigantesco a la imagen de Chile. Además, en proyectos de infraestructura tan grandes como el que estamos conversando, esto debería ser más transparente y llevarse adelante con mayor seriedad”.

    El parlamentario y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Dedvi Missene
    Más sobre:Cable chinoJuan Carlos MuñozUDI

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las explicaciones de La Moneda sobre decisión de anular decreto de cable submarino chino y la presión de la Casa Blanca

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico por violar el veto al crudo del Caribe

    Dentro del búnker donde Zelensky lideró la respuesta a la invasión rusa

    SEA recomienda aprobar ampliación de puerto de Valparaíso que demanda una inversión de US$900 millones

    Jorge Quiroz se desliga definitivamente de la consultora que fundó hace más de dos décadas

    Piden decretar estado de emergencia comunal en Diego de Almagro: hay 240 damnificados y 60 albergados

    Lo más leído

    1.
    Ministro Muñoz visó concesión de proyecto chino, pero el decreto fue anulado dos días después

    Ministro Muñoz visó concesión de proyecto chino, pero el decreto fue anulado dos días después

    2.
    Reforma al sistema político: Gobierno se abre a rebajar al 0,3% umbral de firmas para constituir partidos

    Reforma al sistema político: Gobierno se abre a rebajar al 0,3% umbral de firmas para constituir partidos

    3.
    Las versiones de los ministros de Boric sobre el cable submarino chino y que un decreto anulado echa por tierra

    Las versiones de los ministros de Boric sobre el cable submarino chino y que un decreto anulado echa por tierra

    4.
    Gobierno deja en suspenso avance de proyecto chino y EE.UU. amenaza con sacar a Chile de la Visa Waiver

    Gobierno deja en suspenso avance de proyecto chino y EE.UU. amenaza con sacar a Chile de la Visa Waiver

    5.
    Excanciller Walker lanza advertencia por viaje de Kast a cumbre en EE.UU.: “Se puede transformar en un besamanos a Trump”

    Excanciller Walker lanza advertencia por viaje de Kast a cumbre en EE.UU.: “Se puede transformar en un besamanos a Trump”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Inter de Milán vs. Bodo/Glimt por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Inter de Milán vs. Bodo/Glimt por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Olympiacos por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Olympiacos por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Las explicaciones de La Moneda sobre decisión de anular decreto de cable submarino chino y la presión de la Casa Blanca

    Piden decretar estado de emergencia comunal en Diego de Almagro: hay 240 damnificados y 60 albergados

    SEA recomienda aprobar ampliación de puerto de Valparaíso que demanda una inversión de US$900 millones
    Negocios

    SEA recomienda aprobar ampliación de puerto de Valparaíso que demanda una inversión de US$900 millones

    Jorge Quiroz se desliga definitivamente de la consultora que fundó hace más de dos décadas

    Isapre Banmédica demanda al Fisco por fallo que la obligó a pagar US$ 3,7 millones por medicamento de niño

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años
    Tendencias

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    3 beneficios de comer lentejas, el “superalimento” recomendado por los médicos

    El mensaje de Carlos Palacios después de su operación de rodilla en Boca Juniors
    El Deportivo

    El mensaje de Carlos Palacios después de su operación de rodilla en Boca Juniors

    Presidenta de México aborda la realización del Mundial en medio de la ola de violencia: “Están todas las garantías”

    Achraf Hakimi será juzgado por violación en Francia: arriesga 15 años de cárcel

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿A la altura de Sting sinfónico o Elton John? En qué lugar se inscribe Pet Shop Boys en la historia del Festival de Viña
    Cultura y entretención

    ¿A la altura de Sting sinfónico o Elton John? En qué lugar se inscribe Pet Shop Boys en la historia del Festival de Viña

    El cardenal Fernando Chomali alude al show de Kramer en Viña: “Con la fe de los chilenos no se juega”

    Bomba Estéreo cierra la segunda noche de Viña con un llamativo escenario con hongos, Flor de Rap y su hit con Bad Bunny

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico por violar el veto al crudo del Caribe
    Mundo

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico por violar el veto al crudo del Caribe

    Dentro del búnker donde Zelensky lideró la respuesta a la invasión rusa

    Estados Unidos asegura que “la primera opción” de Trump “es siempre la diplomacia” en plenas conversaciones con Irán

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio