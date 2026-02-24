UDI solicitará comisión investigadora ante controversia por cable submarino chino

El futuro jefe de la bancada de la UDI, Jorge Alessandri, junto con la diputada Marlene Pérez, anunciaron que el próximo 11 de marzo, una vez inicie el nuevo periodo legislativo solicitarán la creación de una comisión investigadora a propósito de la controversia del cable submarino chino.

Esto luego de que se diera a conocer esta jornada que el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, firmó un decreto que visaba el proyecto cuestionado por Estados Unidos.

Si bien dicho documento fue anulado dos días después, los parlamentarios alegan que el gobierno no transparentó este antecedente desde un inicio.

Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes y Telecomunicaciones. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“Cada día que transcurre surge un nuevo antecedente que contradice aún más lo que ha señalado el gobierno sobre este caso, lo que demuestra que no solo no han dicho toda la verdad, sino que además existiría una red de omisiones y contradicciones por parte de algunas autoridades”, acusaron los gremialistas.

Por su parte, el presidente y diputado de esa colectividad, Guillermo Ramírez, sostuvo: “El manejo de esta crisis ha revelado una preocupante falta de coordinación y transparencia en el tramo final de este gobierno. La verdad que cuando uno ve al presidente y los ministros con versiones contradictorias, al embajador de Estados Unidos diciendo que esto fue advertido, contratos que se firman y luego se anulan, eso le hace un daño gigantesco a la imagen de Chile. Además, en proyectos de infraestructura tan grandes como el que estamos conversando, esto debería ser más transparente y llevarse adelante con mayor seriedad”.