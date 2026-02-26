SUSCRÍBETE
    Política

    Comisión de RR.EE. del Senado se suma a la de la Cámara y convoca a Van Klaveren y Muñoz por polémica de cable chino

    En la sesión también buscarán conocer los antecedentes de la ayuda que prestó Chile a Cuba.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado citó al canciller Alberto van Klaveren y al ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz a una sesión ordinaria, con el fin de que compartan información sobre el controvertido proyecto del cable submarino chino, y también del envío de ayuda a Cuba.

    En la cita, que tiene fecha para el próximo martes 3 de marzo de 12.30 a 14.00 horas, se espera que los ministros den a conocer los antecedentes y el estado de avance del proyecto que desató la molestia de Estados Unidos y provocó que tres funcionarios de gobierno -entre ellos el mismo Muñoz- fueran sancionados con la revocación de sus visas y la de sus familiares.

    Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    También, los senadores buscarán conocer los antecedentes de la ayuda que prestó Chile a Cuba, tras el bloqueo de Estados Unidos a la isla.

    Y es que la decisión del gobierno se dio luego de que el Partido Comunista (PC) pusiera presión para que se auxiliara al país caribeño. Los representantes de la colectividad oficialista apelaban -en parte- a que Chile debía “devolverle la mano” a Cuba por los apoyos recibidos en diferentes catástrofes.

    Citación a la Cámara

    Ese mismo día, pero un poco más tarde, en específico de las 15.00 a las 17.00 horas, los ministros también fueron citados a una sesión para abordar el tema del cable submarino chino en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

    Además de esto, esta semana la UDI anunció que apenas inicie el nuevo periodo legislativo -11 de marzo- solicitarán una comisión investigadora del tema. Esta idea fue respaldada por el timonel de republicanos, Arturo Squella.

