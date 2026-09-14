Comité central y gira en regiones: los primeros pasos de Yeomans en la presidencia del Frente Amplio

Este sábado la nueva timonel del Frente Amplio, Gael Yeomans, debutó con su nuevo rol ante el comité central de la colectividad del expresidente Gabriel Boric.

Lo hizo de manera virtual, en una cita convocada la semana pasada para los más de 100 integrantes de la instancia donde el FA. Esto con el objetivo de escuchar la cuenta pública pendiente de la directiva anterior, que encabezó la ahora secretaria general, Constanza Martínez, así como también para elegir cargos internos que sirven para ordenar la discusión frenteamplista.

En los hechos, a casi 10 días del cambio de mando en el que Yeomans asumió formalmente el control del Frente Amplio y activó el órgano institucional a través del cual la tienda de calle Esmeralda elige sus candidaturas. Así, por ejemplo, se eligió al secretario que tendrá el comité central, Fabián Lara, quien se encargará de ordenar las próximas discusiones de la instancia.

En la misma cita virtual del sábado Constanza Martínez hizo la cuenta pública de su directiva. Los once integrantes de este espacio tuvieron minutos para ahondar en lo que se hizo en los últimos dos años dentro del marco de sus labores. Así, por ejemplo, la exdelegada presidencial por la Región Metropolitana mencionó los procesos electorales que le tocó encabezar, como la fallida campaña a La Moneda del diputado Gonzalo Winter o las parlamentarias donde se consolidaron como la bancada de diputados más numerosa.

Andrés Couble, por ejemplo, también dio cuenta de la constitución del partido en regiones pendientes y el resto de exdirectivos hizo lo propio con los cargos que encabezaron.

No hubo autocríticas, coinciden las fuentes consultadas, pero tampoco se marcaron las críticas que transparentó Yeomans y su sector interno en la campaña por la presidencia del FA. No era la ocasión, agregan los consultados en la misma línea.

En su debut ante el comité central Yeomans apostó por el clima de gobernabilidad que ella ha conversado con Martínez luego de sus duras discrepancias y encuentros propios de campaña.

Tras la cuenta pública de la directiva anterior, Yeomans presentó al comité su plan de reactivación del empleo que, según detalló, luego sería socializado con el resto de la oposición.

Durante el fin de semana la diputada también aprovechó de activar su agenda como timonel frenteamplista en regiones. La idea es reactivar a la militancia de fuera de la RM, un mensaje que ella misma reforzó como uno de los ejes de su cruzada por llegar a la conducción del FA.

Para comenzar su despliegue por las regiones del país, Yeomans viajó a la región de O’Higgins, zona donde nació. Allí participó del cambio de mando de la directiva regional del Frente Amplio.

La idea de Yeomans es viajar a fines de mes a la región de Arica , para continuar con su despliegue. Allí volverá a participar de un acto de cambio de mando regional. A mediados de octubre, en tanto, su apuesta es visitar la región de Coquimbo, para empujar la reactivación de la militancia, como lo propuso en campaña.

Este despliegue regional de Yeomans se suma, dentro de sus primeros pasos en la presidencia del FA, a las distintas citas que ha sostenido con los principales liderazgos de la colectividad.

Dicho periplo inició inmediatamente tras ganar la elección. Solo horas después de esto último, la parlamentaria por San Miguel se reunió con el expresidente Gabriel Boric y, luego, con el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

Estando en la región de Valparaíso, Yeomans también se juntó con las alcaldesas de Valparaíso, Camila Nieto, y de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien durante la campaña evitó apoyar públicamente a Constanza Martínez, pese a ser de uno de los sectores que impulsó su nominación.

Este lunes, en tanto, aprovechó de reunirse con el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha. En el marco de este despliegue con líderes frenteamplistas, en su entorno también comentan que está pendiente la cita con la jefa comunal de Valdivia, Carla Amtmann.