SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Cómo izquierda y derecha se pelearán el voto decisivo de Matías Walker en el Senado

    Senadores del oficialismo y la oposición al gobierno de José Antonio Kast adelantan que buscarán acercarse al exmilitante DC para potenciar a sus respectivos sectores en la Cámara Alta. Aunque él tuvo un acercamiento con el presidente electo, ha definido moverse como un parlamentario independiente.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Matías Walker, un voto decisivo en el Senado.

    Fue en Panamá, a fines de enero, cuando José Antonio Kast y Matías Walker tuvieron un primer cara a cara, previo al arribo del republicano a La Moneda. En el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe (CAF), del que ambos participaron, el presidente electo y el senador tuvieron unos momentos para hablar y hacer frente a sus diferencias.

    Antes de la victoria de Kast, el senador declaró que sería oposición a él en caso de que ganara. Y, a diferencia de la mayor parte de la dirigencia de Demócratas, no respaldó públicamente al exdiputado tras la primera vuelta. Es más, hasta la fecha, no ha revelado su voto en el balotaje.

    Sin embargo, en ese espacio evidenció que hoy su postura es distinta. Walker le hizo saber al presidente electo que cuenta con su apoyo en lo que respecta al gobierno de emergencia que se ha propuesto desarrollar. Es decir, en lo que implique afrontar la crisis de seguridad y económica que afecta al país.

    De acuerdo a quienes supieron de esa conversación, esta tuvo el efecto de dejar más tranquilo al senador con respecto a la futura administración. Quedó con la idea de que el republicano tiene sus prioridades claras, y que entiende que la base de apoyo que consiguió en la segunda vuelta trascendió con creces a la derecha.

    El proceso para llegar a este entendimiento no ha estado exento de tensiones. En Demócratas -hoy movimiento político, tras su disolución como partido- reconocen que la relación con él en los últimos años ha sido turbulenta. Y no solo a raíz de la presidencial.

    En el expartido, por ejemplo, resienten que el senador haya rechazado la acusación constitucional contra Diego Pardow (FA) cuando la diputada Joanna Pérez, del mismo partido, fue una de sus principales promotoras. Ximena Rincón, a diferencia de él, la aprobó. También se opuso a exigir la renuncia del ministro Carlos Montes (PS), como varios en el partido querían hacerlo.

    Un momento más reciente que llamó la atención en Demócratas fue la reunión de mesa previa a que Rincón, la presidenta de la colectividad, fuera nombrada ministra de Energía. Conectado por Zoom, de acuerdo a quienes estaban presentes en casa de la legisladora, Walker hizo ver que el equipo de Kast no había convocado al partido y esbozó una sonrisa. Algo que molestó a quienes estaban ahí.

    Lo que más dolió en la colectividad, sin embargo, fue su descuelgue en 2024, cuando públicamente dijo que apoyaría a su amigo Claudio Orrego -como él, exmilitante DC-, en la búsqueda de su reelección como gobernador de la Región Metropolitana, a contrapelo de la decisión institucional de Demócratas de respaldar a Francisco Orrego (RN).

    Ese momento desató, sobre todo, la molestia de Rincón, quien había sido la aliada del senador cuando ambos renunciaron a la DC y formaron Demócratas.

    Esos desmarques han logrado que los senadores de izquierda tengan en la mira al menor de los hermanos Walker. En una cámara con empate técnico (25-25), en la futura oposición ven que hay espacio para lograr que él pueda alinearse con ellos en algunas votaciones y fortalecer a la oposición a Kast.

    La misma expectativa tienen en el futuro oficialismo. Al considerar exclusivamente a las fuerzas que se autoperciben como de derecha, el sector cuenta con 24 escaños. Con Miguel Ángel Calisto, quien fue electo a través de un partido de izquierda pero es cercano a la derecha, logran 25.

    Las leyes orgánicas constitucionales y la aprobación de acusaciones constitucionales a ministros y jueces necesitan 26 votos para aprobarse. Una ley simple, en tanto, requiere una mayoría de los presentes en sala. En ese entendido, el voto de Walker puede hacer la diferencia y ha abierto una carrera entre izquierda y derecha por acercarse a él.

    Walker marcó distancia hace tiempo con su compañera de partido, la senadora Rincón, y también con los candidatos Kast y Kaiser. No creo que sea oficialista en el próximo gobierno. Creo que podría ser independiente cercano a Evópoli, aunque estimo que, pese al mal trato que le dieron, su corazón sigue estando en la DC. Es cuestión de ver cómo ha actuado en los últimos meses“, comenta el senador Iván Flores, de la Falange.

    Lo que sí, es que se mantendrá en el comité de Evópoli. Ha hecho buenas migas con Luciano Cruz-Coke y Sebastián Keitel. Su plan es invitar a Calisto a ese espacio.

    En la derecha, por otra parte, consideran que fue un acierto de Kast incluir a Ximena Rincón en su gabinete, como ministra de Energía. Eso, creen, pondrá presión sobre Walker para votar alineado con el Ejecutivo. El senador, además, tiene una cercanía especial con el futuro titular de la Segpres, José García (RN): ambos encabezaron la mesa del Senado entre 2024 y 2025, y tomaban desayuno juntos semanalmente para coordinar el trabajo.

    Sin embargo, Walker ha transmitido que desestima que eso sea así. Él ha hecho saber a su entorno que está convencido de querer moverse como independiente en este nuevo período legislativo. Está dispuesto a oponerse a iniciativas del Ejecutivo que impliquen un retroceso, entre otras cosas, en la reforma de pensiones o en derechos sociales. Además, el senador estaría resuelto a respaldar proyectos que generan reparos en la derecha, como el de eutanasia.

    Más sobre:PolíticaMatías WalkerSenado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Heraldo Muñoz: “La administración Trump utiliza al gobierno de Boric para enviar un mensaje de advertencia al gobierno venidero de Kast”

    Presidenta de México pide “calma” ante los disturbios por la muerte del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación en México

    El sencillo cambio en la alimentación que puede hacer perder grasa y bajar de peso, según un estudio

    Por qué las mujeres suelen tener más problemas para dormir que los hombres, según la ciencia

    Qué son los jóvenes “nini” y por qué les cuesta tanto encontrar trabajo, según un estudio

    Neil Tennant de Pet Shop Boys: su paso por Marvel, su trabajo como crítico musical y su entrevista con Madonna

    Lo más leído

    1.
    “Emergencia fiscal”: Kast prepara el terreno ante un escenario de finanzas públicas estrecho

    “Emergencia fiscal”: Kast prepara el terreno ante un escenario de finanzas públicas estrecho

    2.
    Heraldo Muñoz: “La administración Trump utiliza al gobierno de Boric para enviar un mensaje de advertencia al gobierno venidero de Kast”

    Heraldo Muñoz: “La administración Trump utiliza al gobierno de Boric para enviar un mensaje de advertencia al gobierno venidero de Kast”

    3.
    Parlamentarios se dividen tras sanción de EE.UU. a ministro de Transportes y otros dos funcionarios

    Parlamentarios se dividen tras sanción de EE.UU. a ministro de Transportes y otros dos funcionarios

    4.
    Kast alista participación en cumbre de Trump en medio de tensiones por la sanción de la Casa Blanca a autoridades del gobierno de Boric

    Kast alista participación en cumbre de Trump en medio de tensiones por la sanción de la Casa Blanca a autoridades del gobierno de Boric

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 23 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 23 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran alerta roja

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran alerta roja

    SHOA descarta probabilidad de tsunami en las costas de Chile tras sismo 7.1 próximo a Brunéi

    SHOA descarta probabilidad de tsunami en las costas de Chile tras sismo 7.1 próximo a Brunéi

    Heraldo Muñoz: “La administración Trump utiliza al gobierno de Boric para enviar un mensaje de advertencia al gobierno venidero de Kast”
    Chile

    Heraldo Muñoz: “La administración Trump utiliza al gobierno de Boric para enviar un mensaje de advertencia al gobierno venidero de Kast”

    Temblor hoy, lunes 23 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo izquierda y derecha se pelearán el voto decisivo de Matías Walker en el Senado

    Casi el 10% de la inversión minera en Chile son proyectos desde cero y la mayoría tiene su aprobación ambiental lista
    Negocios

    Casi el 10% de la inversión minera en Chile son proyectos desde cero y la mayoría tiene su aprobación ambiental lista

    Los desconocidos números -y peleas- por los US$ 2.715 millones de la gratuidad que destapó una consulta al TDLC de siete universidades privadas

    En los 12 meses previos al inicio de los gobiernos de Frei, Aylwin, Piñera I y Kast se han registrado las mayores alzas del Ipsa

    El sencillo cambio en la alimentación que puede hacer perder grasa y bajar de peso, según un estudio
    Tendencias

    El sencillo cambio en la alimentación que puede hacer perder grasa y bajar de peso, según un estudio

    Por qué las mujeres suelen tener más problemas para dormir que los hombres, según la ciencia

    Qué son los jóvenes “nini” y por qué les cuesta tanto encontrar trabajo, según un estudio

    La resignación de Meneghini tras la racha sin triunfos de la U: “El equipo mostró cosas buenas, pero tampoco se pudo”
    El Deportivo

    La resignación de Meneghini tras la racha sin triunfos de la U: “El equipo mostró cosas buenas, pero tampoco se pudo”

    La U de Paqui sigue bloqueada: Limache le saca un empate y llegará al Superclásico sin triunfos en 2026

    Fuegos artificiales y un lienzo contra Colo Colo: la hinchada de la U vuelve a protagonizar incidentes en el Estadio Nacional

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Neil Tennant de Pet Shop Boys: su paso por Marvel, su trabajo como crítico musical y su entrevista con Madonna
    Cultura y entretención

    Neil Tennant de Pet Shop Boys: su paso por Marvel, su trabajo como crítico musical y su entrevista con Madonna

    Matteo Bocelli refuerza su vínculo con Chile interpretando Gracias a la Vida al cierre de la primera noche de Viña

    Kramer tras su paso por Viña 2026: “Todas las rutinas son distintas. Son distintas épocas”

    Presidenta de México pide “calma” ante los disturbios por la muerte del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación en México
    Mundo

    Presidenta de México pide “calma” ante los disturbios por la muerte del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación en México

    Muerte de líder del cartel de Jalisco Nueva Generación desata violencia en varios estados de México

    Kim Jong Un es reelegido secretario general del partido único de Corea del Norte

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio