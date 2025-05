Cómo la acusación del FA de “espionaje político” en el caso ProCultura obligó a Winter a distanciarse y molestó a La Moneda

Cuando el reloj marcaba las 15.54 del sábado 10 de mayo, el Frente Amplio -partido del Presidente Gabriel Boric- publicó en sus redes sociales una declaración sobre el caso ProCultura. Esto, luego que se conociera sobre una escucha telefónica que hizo la PDI a la exesposa de Alberto Larraín, Josefina Huneeus, con el Mandatario.

En la declaración la colectividad apunta en duros términos al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien está a cargo de la indagatoria.

“El fiscal Cooper replica una estrategia judicial que parece haberse vuelto en una práctica recurrente, basada en la instalación de información parcial y discrecional a través de la prensa, con el único fin, en este caso, de desprestigiar al Presidente”, señala el escrito.

También agregan que “escuchar ilegalmente las conversaciones de terceros constituye espionaje y atenta directamente contra la libertad individual de las personas”.

Y profundizan en el uso del término cuando destacan que esas interceptaciones (42) “no responden a una auténtica búsqueda de pruebas, sino que p arece más bien una estrategia de espionaje con fines políticos , que rechazamos categóricamente”.

El camino que tomó la directiva que encabeza Constanza Martínez provocó una evidente fricción en el oficialismo y al interior del propio Frente Amplio, pues varios advirtieron que acusar directamente a un poder del Estado de esa manera es desaconsejable.

Así, desde el sábado hasta hoy se han ido sumando los descolgados de la estrategia de la directiva frenteamplista.

Lo más sintomático fue el desmarque del candidato presidencial del partido, Gonzalo Winter, quien en el programa Tolerancia Cero evitó usar la palabra “espionaje” y agregó que su utilización en el comunicado “me parece mal”. “Prefiero no usar esa expresión”, añadió en el programa de CNN.

Antes de entrar al estudio, Winter se comunicó con los miembros de la directiva de su partido para avisarles que se desmarcaría de la declaración que difundieron en fin de semana.

Quienes conocieron de ese diálogo aseguran que desde la mesa le señalaron que entendían que él como candidato presidencial tiene un rol distinto y que debe evitar confrontaciones con el Ministerio Público. “Se distancia de la palabra, no del fondo”, dice un militante del FA.

Una idea de la DN

La idea de plantear la existencia de espionaje fue impulsada directamente por la directiva nacional del Frente Amplio, liderada por Constanza Martínez, que tiene potestad de no buscar que sea visado por el comité central o incluso su propio equipo de comunicaciones. Todos los integrantes de la dirección tuvieron la opción de participar y debatir la redacción del comunicado.

El análisis interno consideró que hay una intencionalidad política de la Fiscalía de apuntar al partido y al gobierno, y que había que salir a plantear el punto con dureza.

La idea no tuvo buena recepción en La Moneda, en particular del Vicepresidente de la República, Álvaro Elizalde (PS), quien lo hizo ver durante el comité político ampliado.

Otros personeros de Palacio también consideraron que fue un término poco acertado y que se podía transformar en un bumerán.

El uso del citado concepto también provocó que en el oficialismo se distanciaran del FA, incluso esta distancia se reflejó en su partido más cercano: el Partido Comunista, y que fue remarcada por su presidente, Lautaro Carmona.

En el comité central, en tanto, hay dirigentes que también tuvieron evaluaciones negativas al pronunciamiento de su colectividad. Para un personero de la instancia el término utilizado es lejano a la ciudadanía y pareciera una defensa sin argumentos y que la línea debió ser lo que dijo el Presidente en cuanto a que no hay nada que ocultar y que la mayoría de los contratos de ProCultura son con gobiernos regionales no con el Ejecutivo.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, volvió a referirse a esta declaración en CNN Chile Radio, la mañana de este lunes, e hizo un punto sobre el término espionaje.

“Yo no soy un tribunal de la república, soy una presidenta de partido y, por lo tanto, mi análisis es político y no jurídico. Lo que hemos planteado es que si quieren usar otra palabra menos rimbombante no tengo problemas en cambiarla , yo creo que está habiendo espionaje político”, afirmó Martínez.

En todo caso, a algunos cuadros les llamó la atención lo próximo en el tiempo que fue la publicación de la declaración institucional con la del diputado Diego Ibáñez (FA) -quien además es amigo del Mandatario-, de quien se conocieron chats con Alberto Larraín y el financiamiento a la campaña del Presidente Boric.

El parlamentario no es cualquier cuadro dentro del FA. Fue el último presidente de Convergencia Social, pero antes fue clave en la campaña de Boric. Y como parlamentario logró la primera mayoría en el distrito 6, por lo que logró arrastrar a la también diputada María Francisca Bello (FA).

Sobre su relación con Larraín, Ibáñez dijo este lunes en el Congreso que “nosotros conocimos a esta persona en el marco de un trabajo parlamentario sobre salud mental, sobre un trabajo de cuidados con el exdiputado Gabriel Boric, con la exsenadora (Carolina ) Goic”.

Y añadió: “Fui agregado a un chat que no le di mayor importancia, ahora veo que para algunos probablemente tenía importancia, pero como ustedes pueden ver en ese propio texto, aquí se rechaza cualquier forma de favor político y en eso soy sumamente categórico”.

Los otros desmarques

En las últimas horas no solo Winter -y también Boric- ha tomado distancia de la declaración de su partido. Lo propio han hecho otros personeros frenteamplistas que han tenido que enfrentar preguntas por este tema.

El senador Juan Ignacio Latorre (FA), la noche de este lunes en TVN, indicó que “si usted me va a elegir entre las declaraciones políticas del fin de semana y la declaración del Presidente Boric, me quedo con la declaración del Presidente Boric. Me parece que es lo más acertado, comparto el fondo y la forma”.

Respecto al comunicado, aclaró que “esa fue una declaración del partido. Yo no participé de la elaboración, no soy parte de la directiva del partido. Son varios puntos, no es solamente aquello. Entiendo la preocupación”.

Mientras que en el mismo medio el diputado Andrés Giordano (FA), quien además es miembro del comité central de la colectividad, señaló que “la verdad que a mí me resulta un tanto distante el concepto de espionaje político”.

De todas maneras, Giordano dijo que “lo que a uno le causa impresión, conmoción y dudas, creo que legítimas dudas, es que se ha vuelto cada vez más recurrente que las causas que está llevando el fiscal Cooper terminen siendo filtradas en la prensa de manera parcial, y al respecto a mí me parece que no es el concepto adecuado”.