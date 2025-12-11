Cómo sería el gobierno de José Antonio Kast, según The Economist

Para el semanal británico The Economist, “es casi seguro” que el candidato republicano José Antonio Kast triunfará en las presidenciales de este domingo en Chile. Esto, según señala en una publicación, se logrará “en gran parte debido al temor a la delincuencia y la inmigración”.

Hace algunas semanas ya hablaba del “giro brusco hacia la derecha”. “Si Kast, o cualquier otro candidato de derecha, triunfa en diciembre, podrían tener la oportunidad de llevar a Chile por un nuevo camino”, dijo el medio británico a mediados de noviembre.

Ahora asegura que pese a que no tendrá la mayoría de los escaños en el Congreso, un gobierno de Kast probablemente sí “obtendrá suficiente apoyo para muchos de sus planes sobre inmigración y seguridad”. Aunque advierte que “los legisladores chilenos tienden a ser indisciplinados y podrían mostrarse reacios a sus políticas más extremas, como la ampliación del papel del ejército”.

Migración

El medio británico afirma que en materia de inmigración es sabido que el republicano sigue el ejemplo del líder estadounidense Donald Trump.

“Se espera que soldados y drones intenten cerrar la frontera a los migrantes irregulares; es probable que los deportados sean fotografiados mientras los obligan a subir a los aviones”, se lee en el artículo.

En ese punto, observa que “deportar a tanta gente será complicado”, y afirman que incluso si Kast “logra duplicar el ritmo de las expulsiones -que el país emitió el año pasado- aún se necesitarían 30 años para deportar a los 337.000 irregulares”.

“(El candidato) sugiere que muchos se irán antes de que asuma el cargo, lo que facilitaría su tarea. Quizás”, acota.

Con todo, señala que el fundador de republicanos “minimiza el uso de la fuerza en las deportaciones”.

“Su manifiesto dice que serán retenidos en campos de internamiento mientras esperan su deportación, un plan costoso. Los expertos creen que el Sr. Kast tendrá que regularizar la situación de algunos inmigrantes indocumentados para reducir la magnitud del problema. Insiste en que no lo hará”, agrega.

Seguridad

Para The Economist, los planes de seguridad del exdiputado “son pura mano dura”.

Lo anterior por las “sentencias más severas y cárceles de máxima seguridad, con aislamiento para los criminales más reincidentes” que Kast promete.

No solo eso dice el medio, “otra de las medidas en esta materia -que llega a ser controversial, dada la historia de dictadura militar en Chile- es enviar soldados para sellar la frontera y patrullar los bastiones de las bandas”.

Con ello y pese a lo que podría generar, The Economist advierte sobre la “preocupación” de los chilenos por sentirse seguros podría verse reducida.

También plantea relevancia a que “una reducción sostenida de la delincuencia requiere políticas más sofisticadas a las que el Sr. Kast dedica menos tiempo: recopilar mejor información sobre las pandillas; crear programas para impedir que los jóvenes vulnerables se unan a ellas; y garantizar la reintegración de los exconvictos a la sociedad”.

Economía

Según la publicación, una de las medidas “sensatas” en materia de economía es “simplificar” la llamada permisología. Otra, recortar el impuesto de “sociedades”.

Pero repara que una de las iniciativas que no iría por esa senda de sensatez, es su cuestionada propuesta de recortar el gasto público en 6.000 millones de dólares en 18 meses, sin tocar los derechos sociales.

“Muchos economistas dicen que es un optimismo descabellado. Durante años, el gobierno ha gastado más de lo que recauda, ​​por lo que los recortes pueden ser prudentes. Pero dado que la deuda de Chile sigue siendo relativamente baja, es cuestionable si estos profundos recortes son sensatos; probablemente ralentizarán el crecimiento. No obstante, el Sr. Kast afirma que con sus políticas, la economía podría crecer un 4% anual, muy por encima del 2,4% previsto para 2025″, sostiene.