¿Cómo votaron los diputados la acusación constitucional en contra de Jaime Mañalich?

Este martes, la Cámara revisó la acusación constitucional en contra del exministro de Salud Jaime Mañlich. La acción no prosperó al no alcanzar los votos necesarios luego de que dos diputados de oposición se alinearan con el oficialismo, otros siete se abstuvieran y cuatro no emitieran su sufragio.

A favor:

- Florcita Motuda (PH)

- René Alinco (IND)

- Jenny Álvarez (PS)

- Gabriel Ascencio (DC)

- Boris Barrera (PC)

- Alejandro Bernales (PL)

- Karim Bianchi (IND)

- Gabriel Boric (CS)

- Jorge Britto (RD)

- Karol Cariola (PC)

- Natalia Castillo (RD)

- Juan Luis Castro (PS)

- Ricardo Celis (PPD)

- Daniella Circardini (PS)

- Miguel Crispi (RD)

- Marcelo Díaz (IND)

- Fidel Espinoza (PS)

- Maya Fernández (PS)

- Iván Flores (DC)

- Renato Garín (RD)

- Cristina Girardi (PPD)

- Félix González (PE)

- Rodrigo González (PS)

- Hugo Gutiérrez (PC)

- Marcela Hernando (PRSD)

- Carmen Hertz (PC)

- Tomás Hirsch (PH)

- Diego Ibáñez (CS)

- Marcos Ilabaca (PS)

- Giorgio Jackson (RD)

- Pamela Jiles (PH)

- Tucapel Jimenez (PPD)

- Amaro Labra (PC)

- Raúl Leiva (PS)

- Carolina Marzán (PPD)

- Cosme Mellado (PRSD)

- Vlado Mirosevic (PL)

- Claudia Mix (Comunes)

- Manuel Monsalve (PS)

- Jaime Mulet (FRVS)

- Jaime Naranjo (PS)

- Daniel Núñez (PC)

- Emilia Nuyado (PS)

- Maite Orsini (RD)

- José Miguel Ortíz (DC)

- Andrea Parra (PPD)

- Catalina Pérez (RD)

- Joanna Pérez (DC)

- José Pérez (PRSD)

- Luis Rocafull (PS)

- Camila Rojas (Comunes)

- Patricio Rosas (Ind)

- Gastón Saavedra (PS)

- René Saffirio (IND)

- Raúl Saldívar (PS)

- Juan Santana (PS)

- Marcel Schilling (PS)

-Alejandra Sepúlveda (FRVS)

- Alexis Sepúlveda (PRSD)

- Leonardo Soto (PS)

- Raúl Soto (PPD)

- Guillermo Tellier (PC)

- Víctor Torres (DC)

- Camila Vallejo (PC)

- Esteban Velásquez (FRVS)

- Mario Venegas (DC)

- Pablo Vidal (RD)

- Matías Walker (DC)

- Gonzalo Winter (CS)

- Gael Yeomans (CS)

En contra:

- Sebastián Álvarez (Evópoli)

- Sandra Amar (UDI)

- Ramón Barros (UDI)

- Bernardo Berger (RN)

- Sergio Bobadilla (RN)

- Álvaro Carter (RN)

- José Miguel Castro (RN)

- Andrés Celis (RN)

- Sofía Cid (UDI)

- Juan Antonio Coloma (UDI)

- Luciano Cruz - Coke (Evópoli)

- Nora Cuevas (UDI)

- Catalina del Real (RN)

- Eduardo Durán (RN)

- Jorge Durán (RN)

- Francisco Eguiguren (RN)

- Camila Flores (RN)

- Tomás Fuentes (RN)

- Gonzalo Fuenzalida (RN)

- Juan Fuenzalida (UDI)

- Sergio Gahona (UDI)

- Ramón Galleguillos (UDI)

- René Manuel García (RN)

- Javier Hernández (UDI)

- María José Hoffmann (UDI)

- Harry Jurgensen (RN)

- Pablo Kast (Evópoli)

- Sebastián Keitel (Evópoli)

- Issa Kort (UDI)

- Carlos Kuschel (RN)

- Joaquín Lavín (UDI)

- Aracely Leuquén (RN)

- Andrés Longton (RN)

- Karin Luck (RN)

- Javier Macaya (UDI)

- Andrés Molina (RN)

- Celso Morales (UDI)

- Camilo Morán (RN)

- Christian Moreira (UDI)

- Francesca Muñoz (UDI)

- Nicolás Noman (UDI)

- Iván Norambuena (UDI)

- Paulina Núñez (RN)

- Erika Olivera (RN)

- Ximena Ossandón (RN)

- Luis Pardo (RN)

- Leopoldo Pérez (RN)

- Pablo Prieto (RN)

- Guillermo Ramírez (UDI)

- Jorge Raghteb (RN)

- Rolando Rentería (UDI)

- Hugo Rey (RN)

- Leonidas Romero (RN)

- Jorge Sabag (DC)

- Gustavo Sanhueza (UDI)

- Alejandro Santana (UDI)

- Frank Sauerbaum (RN)

- Diego Schalper (RN)

- Sebastián Torrealba (RN)

- Renzo Trisotti (UDI)

- Virginia Troncoso (UDI)

- Francisco Undurraga (Evópoli)

- Ignacio Urrutia (PR)

- Osvaldo Urrutia (UDI)

- Cristibal Urruticoechea (RN)

- Pedro Velásquez (IND)

- Gastón Von Muhlenbrock (UDI)

Abstenciones:

- Pepe Auth (IND)

- Loreto Carvajal (PPD)

- Pablo Lorenzini (IND)

- Fernando Meza (IND)

- Gabriel Silber (DC)

- Jaime Tohá (PS)

- Daniel Verdessi (DC)

No votaron

- Manuel Matta (DC)

- Pedro Álvarez Salamanca (UDI)

- Miguel Ángel Calisto (DC)

- Carlos Abel Jarpa (IND)