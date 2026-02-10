Comunistas aumentan presión a Boric para que envíe ayuda a Cuba: “Es momento que Chile devuelva la mano”

Una férrea presión hacia el gobierno es la que activó Partido Comunista (PC), para que la actual administración del Presidente Gabriel Boric destine ayuda a Cuba, en medio de la intensificación del bloqueo de Estados Unidos a la isla.

En la tienda del martillo y la hoz fue visto con buenos ojos la solidaridad de México con el pueblo cubano, luego que la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío de 814 toneladas de ayuda humanitaria para la población civil de ese país.

La expectativa de los comunistas es que el Mandatario ofrezca un gesto similar a su par mexicana, luego que el gobierno de Donald Trump puso en marcha el plan para impedir que otras naciones envíen hidrocarburos a La Habana. Esto, luego que con la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, la isla perdió su principal vía de acceso al petróleo.

El senador Daniel Núñez fue una de las figuras PC que este martes se sumó a las presiones para que el Ejecutivo solidarice con los cubanos.

Cuando nos afectó el terremoto y tsunami del 2010, Cuba dispuso un hospital de campaña y una brigada médica. Ahora que en Cuba pueden morir personas por el bloqueo y la falta de medicinas e insumos básicos, es momento que Chile devuelva la mano y envié ayuda humanitaria. pic.twitter.com/Xp9kW5pFzJ — Daniel Nuñez A. (@daniel_nunez_a) February 10, 2026

“Cuando nos afectó el terremoto y tsunami del 2010, Cuba dispuso un hospital de campaña y una brigada médica. Ahora que en Cuba pueden morir personas por el bloqueo y la falta de medicinas e insumos básicos, es momento que Chile devuelva la mano y envié ayuda humanitaria”, escribió en sus redes sociales.

Anteriormente, el legislador comunista había escrito también en X: “El bloqueo petrolero total de Trump contra Cuba es criminal. Dejar sin combustible a las ambulancias que atienden emergencias médicas es asesinato de niños, ancianos y población civil. Es terrorismo de estado imperialista, que toda la humanidad debe rechazar”.

De esta manera, Núñez se sumó a otras voces del PC que ya habían dado cuenta de sus expectativas para que el gobierno de Boric envíe ayuda humanitaria.

La también diputada comunista Nathalie Castillo planteó en X que “México ha dado señales y gestos humanitarios concretos frente al asedio y bloqueo a Cuba. Ambos pueblos dignos y solidarios. Esperaría lo mismo de Chile“.

La diputada Carmen Hertz, en tanto, sostuvo que “ante la arremetida de un imperio en decadencia, encabezado por un pedófilo,todos los países decentes del mundo deberían apoyar a Cuba, al que se intenta llevar al colapso a través de intensificar un bloqueo asfixiante de más de 60 años".

El timonel de los comunistas, Lautaro Carmona, también alzó la voz en sus redes sociales: “La asfixia económica producto de la intensificación del criminal bloqueo contra Cuba provoca estragos en la población y los servicios básicos. Urge que el mundo condene con todas las fuerzas esta agresión y se intensifique la solidaridad política y material con el pueblo cubano", escribió.